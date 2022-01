Szukacie wydajnego i efektownego chłodzenia na procesor? Firma Arctic ostatnio wprowadziła do oferty ciekawą propozycję, która może zainteresować posiadaczy najnowszych platform AMD i Intel.

Modele Arctic A35 i i35, bo właśnie o nich mowa, były zapowiadane już jakiś czas temu. Teraz chłodzenia oficjalnie pojawiły się na rynku, więc możemy podsumować wszystkie informacje.

Arctic A35 i i35 – chłodzenia na wyłączność

Modele Arctic A35 i Arctic i35 właściwie bazują na tej samej konstrukcji. Producent zastosował wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami i czterema rurkami cieplnymi (dzięki bezpośredniemu kontaktowi, powinny one lepiej odprowadzać ciepło z procesora).

Na radiatorze zainstalowano wysokociśnieniowy wentylator o średnicy 120 mm. Śmigiełko wykorzystuje dynamiczne łożysko olejowe (FBD - Fluid Dynamic Bearing), a jego prędkość obrotową można regulować w zakresie 200 – 1700/1800 RPM. Dodatkowo użytkownicy mogą zdecydować się na model z podświetleniem RGB lub ARGB LED, który nadaje konstrukcji ciekawszego wyglądu (radiator i ciepłowody polakierowano na czarny kolor).

Różnica między chłodzeniami sprowadza się do kompatybilności. Modele A35 pasuje tylko do najnowszych procesorów AMD (podstawka AM4), a i35 tylko do najnowszych procesorów Intel (podstawki LGA 115x/1200 i LGA 1700). Co ważne, radiator został zaprojektowany w ten sposób, aby nie kolidować z wysokimi modułami pamięci RAM.

Model Arctic A35/i35 Arctic A35/i35 RGB Arctic A35/i35 A-RGB Radiator wieżowy

(aluminiowy) wieżowy

(aluminiowy, czarny) wieżowy

(aluminiowy, czarny) Ciepłowody 4x 6 mm

(miedziane) 4x 6 mm

(miedziane, czarne) 4x 6 mm

(miedziane, czarne) Wentylator 120 mm 120 mm 120 mm Łożysko FDB FDB FDB Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 200 - 1700 RPM 200 - 1700 RPM Kompatybilność A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 Wymiary / waga 158,5 x 133 x 91 mm / 734 g 158,5 x 133 x 91 mm / 746 g 158,5 x 133 x 91 mm / 734 g Gwarancja 10 lat 6 lat 6 lat

Arctic A35/i35 – kusi wyglądem, ale nie jest tani

Jak na razie w sprzedaży dostępne są tylko modele z podświetleniem RGB/ARGB LED – ceny nie należą do najniższych, bo przyjdzie nam za nie zapłacić jakieś 180 – 190 złotych. Standardowe modele powinny trafić do sprzedaży w lutym (i można oczekiwać, że będą dostępne w niższych cenach).

Czy Arctic A35/i35 jest warty swojej ceny? W sieci można znaleźć pierwsze testy coolerów, które zwracają uwagę na dobrą wydajność, cichą pracę i ciekawy wygląd (wersje z podświetleniem). Wśród wad pojawia się niewymienny wentylator i właśnie dosyć wysoka cena.

Źródło: Arctic