SilentiumPC nie zwalnia tempa i prezentuje kolejne chłodzenia opracowane we współpracy z Synergy Cooling. Tym razem, producent przygotował model Fortis 5 – cooler pojawi się w trzech wersjach, które powinny zainteresować entuzjastów PC.

SilentiumPC Fortis 5 to następca modelu Fortis 3, czyli jednego z najlepszych coolerów CPU. Producent chwali się, że „piątka” zapewnia jeszcze lepsze możliwości, co jest m.in. zasługą nowej konstrukcji opracowanej we współpracy z firmą Synergy Cooling.

Premiera SilentiumPC Fortis 5 – trzy wersje do wyboru

Producent przygotował trzy wersje chłodzenia - Fortis 5 z jednym wentylatorem, Fortis 5 Dual Fan z dwoma wentylatorami oraz Fortis 5 ARGB z podświetlanym wentylatorem. Każdy zatem powinien znaleźć coś dla siebie.

We wszystkich trzech wersjach zastosowano asymetryczny radiator z aluminiowymi żeberkami i sześcioma miedzianymi ciepłowodami - dzięki technologii „direct touch” mają one bezpośredni kontakt z procesorem, co powinno przekładać się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła).

Podstawowy model Fortis 5 oraz model Fortis 5 ARGB wyposażone są w 140-milimetrowe wentylatory Fluctus z wytrzymałym łożyskiem FDB, natomiast w wersji Fortis 5 Dual Fan dodatkowo zastosowano 120-milimetrowy model Fluctus (zamontowany z tyłu). Wentylatory wyróżniają się wysokim ciśnieniem statycznym i dużym przepływem powietrza, a do tego cechują się wysoką kulturą pracy.

Producent chwali się, że śmigiełka oferują szeroki zakres użytecznych obrotów (od 300 do 1400 RPM), co umożliwia dopasowanie parametrów chłodzenia do własnych potrzeb, jednocześnie zachowując jak największą kulturę działania i właściwości psychoakustyczne (to zasługa współpracy z firmą Synregy Cooling). Co więcej możliwe jest nawet czasowe wyłączenie wentylatorów przy niskim obciążeniu procesora, dzięki czemu chłodzenie jest wtedy całkowicie niesłyszalne.

Wersja ARGB wyróżnia się adresowalnym podświetleniem topu radiatora i wentylatora – użytkownik może tutaj dostosować efekty, kolor i styl podświetlenia. Podświetlenie może być zsynchronizowane z pozostałymi elementami komputera (jest ono zgodne z wszystkimi popularnymi systemami producentów płyt głównych). Do sterowania efektami można też wykorzystać dodawany w zestawie kontroler Nano-Reset ARGB lub kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB (dostępny w wybranych obudowach producenta).

Producent chwali się, że nowa generacja coolerów wykorzystuje nowy, uniwersalny system montażu, który zapewnia lepszy docisk radiatora do procesora (dodawane zapinki są zgodne z większością obecnych podstawek – w tym Intel LGA 1700). Dodatkowym atutem jest asymetryczny radiator, który nie koliduje z wysokimi modułami pamięci RAM. W zestawie jest dodawana mała tubka pasty termoprzewodzącej Pactum PT-3 oraz zapinki dla drugiego opcjonalnego wentylatora.

Specyfikacja coolerów SilentiumPC Fortis 5

Model SilentiumPC Fortis 5 SilentiumPC Fortis 5 ARGB SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan Radiator Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 6x 6 mm (niklowane) 6x 6 mm (niklowane) 6x 6 mm (niklowane) Wentylatory SilentiumPC Fluctus 140 mm SilentiumPC Fluctus ARGB 140 mm SilentiumPC Fluctus 120 mm

SilentiumPC Fluctus 140 mm Obroty wentylatora 300 - 1400 RPM 300 - 1400 RPM 300 - 1400 RPM

300 - 1400 RPM Wydajność (TDP) 220 W 220 W 220 W Kompatybilność Intel LGA 1700, LGA 115X/1200, LGA 2011(-3), LGA 2066

AMD AM4, AM3(+) / AM2 (+) / FM2(+) / FM1 Wymiary 159 ×144 × 107 mm 159 ×144 × 107 mm 159 × 144 × 131 mm Waga 765 g 835 g 890 g

SilentiumPC Fortis 5 - ceny chłodzeń

Trzeba przyznać, że sprzęt zapowiada się interesująco. Jeżeli jesteście zainteresowani, to mamy dobre wieści - chłodzenia niebawem trafią sprzedaży, a rzewidywane ceny w sklepach wynoszą odpowiednio:

SilentiumPC Fortis 5 - 189 zł

SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan - 219 zł

SilentiumPC Fortis 5 ARGB - 239 zł

Wiemy, że niedługo w ofercie producenta pojawią się też wentylatory Fluctus 140 i Fluctus 140 ARGB (jako osobny produkt).

Źródło: SilentiumPC