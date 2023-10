Intel, AMD i Apple mają poważną konkurencję. Firma Qualcomm zaprezentowała procesor Snapdragon X Elite, który ma trafić do nowych laptopów. Jest na co czekać! Pierwsze wyniki wydajności nowego chipu wyglądają wyjątkowo obiecująco.

Sytuacja na rynku laptopów zaczyna robić się coraz ciekawsza. Do niedawna na rynku dominowały konstrukcje napędzane układami Intela i AMD, ale niedawno pojawiły się całkowicie nowe, autorskie jednostki Apple w nowych laptopach MacBook.

Wygląda na to, że w końcu doczekaliśmy się kolejnego gracza na rynku procesorów do laptopów. Firma Qualcomm zaprezentowała układ Snapdragon X Elite, który ma szansę powalczyć z konkurencyjnymi chipami. Poznaliśmy specyfikację i wyniki wydajności jednostki.

“Nowy” gracz na rynku procesorów

Firma Qulalcomm do tej pory była kojarzona głównie z procesorami do smartfonów, ale nie jest debiutantem na rynku procesorów do laptopów (jakiś czas temu producent kombinował z układami Snapdragon 8cx Gen 3, ale nie odniosły one większego sukcesu). Inaczej ma wyglądać sytuacja z układem Snapdragon X Elite.

Procesor Snapdragon X Elite został wykonany w nowoczesnym procesie litograficznym TSMC 4N. Układ został wyposażony w 12 wydajnych rdzeni Oryon (na bazie architektury ARM), 42 MB pamięci podręcznej oraz dwukanałowy kontroler pamięci LPDDR4x-8533 o przepustowości 136 GB/s.

Producent promuje nowy układ jako chip przeznaczony do obsługi generatywnych zadań związanych ze sztuczną inteligencją. W chipie zintegrowano jednostkę NPU Qualcomm Hexagon o wydajności 45 TOPS, co ma przełożyć się na świetne osiągi w zadaniach nastawionych na AI.

Mocną stroną nowego procesora ma być zintegrowany układ graficzny Adreno, który oferuje moc obliczeniową 4,6 TFLOPS. Układ oferuje wsparcie dla ekranów 4K o odświeżaniu 120 Hz HDR10 (można też podłączyć trzy ekrany 4K lub dwa 5K). Co prawda nie jest to grafika typowo do grania, ale jak na zintegrowany układ zapowiada się całkiem nieźle.

Nie zapomniano też o wsparciu dla nowoczesnych interfejsów. Procesor oferuje obsługę magistrali PCI-Express 4.0, co pozwoli podłączyć szybkie dyski SSD NVMe. Do tego pozwala wykorzystać czytnik kart pamięci UFS 4.0/SD 3.0, trzy superszybkie porty USB4 40 Gb/s i łączność Wi-Fi 7 (poprzez kontroler Qulalcomm FastConnect 7800).

Pierwsze laptopy z procesorem Snapdragon X Elite mają pojawić się dopiero w połowie 2024 roku (co ważne, będą to modele pracujące pod obsługą systemu Windows), ale producent już opracował dwie demonstracyjne konstrukcje.

Standardowa konstrukcja wykorzystuje 15,6-calowy ekran, procesor pracujący z pełną mocą i mocną baterię. Nowa jednostka sprawdzi się też w 14,5-calowych, kompaktowych modelach, jednak trzeba będzie liczyć się z ograniczonymi limitami mocy procesora i słabszą baterią.

Qualcomm stawia wyzwanie Intelowi, AMD i Apple

Qualcomm zapowiada, że procesor Snapdragon X Elite będzie konkurować z układami Intela, AMD i Apple. Podczas konferencji producent ujawnił pierwsze wyniki wydajności dla testowych konfiguracji.

Wyjątkowo dobrze wygląda wydajność procesora (w Geekbench 6 i Cinebench 2024). Wydajniejsza konstrukcja bez problemu pokonuje konkurencyjne modele Intel Core i7-13800H, AMD Ryzen 9 7940HS i Apple M2. Ograniczony model jest nieznacznie słabszy (można go porównać do modelu Intel Core i7-13800H i AMD Ryzen 9 7940HS).

Nowy procesor ma oferować też dobre możliwości zintegrowanej grafiki. W teście Wildlife Extreme i Aztec Ruins procesor bez problemu pokonuje układy z procesorów Intel Core 7-13800H i AMD Ryzen 9 7940HS, a wydajniejsza konfiguracja radzi sobie też z Apple M2.

Snapdragon X Elite ma też zapewniać świetne osiągi przy obliczeniach AI. W teście Ul Procyon AI możemy mówić o kilkukrotnej przewadze nad procesorami Intel Core i7-13800H czy AMD Ryzen 9 7940HS.

Wyniki wydajności procesora Snapdragon X Elite wyglądają wyjątkowo obiecująco. Warto jednak zaznaczyć, że pierwsze laptopy z takim układem pojawią się dopiero za pół roku, gdy na rynku będą dostępne laptopy z nowszymi procesorami Intel Core 14. generacji, AMD Ryzen 8000. Apple przykładowo też zaprezentowało nowe laptopy MacBook Pro z układami Apple M3. Przewaga Snapdragona może nie być tak duża (lub nawet nie będzie jej w ogóle).

Źródło: ComputerBase, Tom's Hardware