Przed nami premiera procesorów Intel Meteor Lake, które mają przynieść powiew świeżości na rynku laptopów. Producent chwali się nową budową chipów, ale wyjątkowo ciekawie zapowiadają się możliwości zintegrowanej grafiki – układ poradzi sobie nawet z nowszymi grami.

Zapowiedź procesorów Intel Meteor Lake odbiła się szerokim echem w branżowych mediach. Układy Intel Core Ultra trafią do nowoczesnych laptopów, które zaoferują dużo lepszą wydajność, dłuższy czas pracy na baterii i nowe rozwiązania technologiczne.

Nowa zintegrowana grafika w procesorach Meteor Lake

Wyjątkowo ciekawie zapowiada się zintegrowany układ graficzny Intel Arc. Nowa grafika ma bazować na architekturze Xe LPG w wyjątkowo mocnej konfiguracji – topowe układy mają dysponować 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) i 8 jednostkami odpowiedzialnymi za Ray Tracing.

Mówimy o sporych zmianach względem obecnej „integry”. Rzecz jasna będzie miało to przełożenie na lepsze możliwości sprzętu. Producent zapowiadał 2-krotnie lepszą efektywność energetyczną (wydajność względem pobieranej mocy) w porównaniu do grafiki Xe LP z procesorów Alder Lake.

Zintegrowana grafika poradzi sobie z nowymi grami

Producent opublikował filmik, w którym zademonstrował możliwości zintegrowanej grafiki Intel Arc z procesora Meteor Lake w grze Dying Light 2. Kluczową rolę ma tutaj odgrywać technologia XeSS (Xe Super Sampling), która skaluje obraz z niższej rozdzielczości.

Nowa grafika pozwoli na komfortowe granie w Dying Light 2 w rozdzielczości 1080p, a włączenie skalowania XeSS z 720p przekłada się na poprawę płynności animacji o dodatkowe 60-70% (przy zachowaniu zbliżonego poboru mocy).

Wygląda więc na to, że nowa grafika przyniesie spory wzrost wydajności, szczególnie z aktywnym skalowaniem XeSS. Teoretycznie pozwoliłoby to konstruować tańsze laptopy do gier (wystarczyłby sam procesor z dobrą "integrą").

Jesteśmy ciekawi dokładnych wyników wydajności, bo do tej pory zintegrowane grafiki były mocną stroną procesorów AMD. Teraz może się to zmienić. Na dokładną ocenę sprzętu będziemy musieli poczekać do14 grudnia 2023 roku, gdy na rynku pojawią się pierwsze laptopy z procesorami Intel Core Ultra.

Źródło: Intel