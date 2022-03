Songs of Conquest to turowa gra strategiczna, za którą odpowiada ekipa Lavapotion. Produkcja bardzo przypomina popularne HoMM III, a wkrótce będziemy mogli to sami sprawdzić.

Jeśli czekacie na gry, które aż za bardzo przypominają popularne Heroes of Might & Magic III, to mamy dla Was dobre wieści. Już wkrótce w ramach wczesnego dostępu zadebiutuje produkcja, która powinna zadowolić większość fanów wspomnianej wcześniej gry. Mowa oczywiście o Songs of Conquest, za które odpowiada kilkuosobowa ekipa ze studia Lavapotion. Do tej pory nie znaliśmy daty premiery, jednak podczas wydarzenia Future Games Show sytuacja uległa zmianie. Songs of Conquest zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu 10 maja 2022 roku wyłącznie na PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Zobacz nowy zwiastun z gry Songs of Conquest:

Songs of Conquest – główne założenia

W grze przyjdzie nam wcielić się w potężnych magów zwanych „Wielders". Oczywiście, jak na tego typu produkcję przystało, będziemy również odpowiedzialni za gromadzenie surowców, eksplorację oraz rozwój naszego miasta i wojska. Jeśli zaś chodzi o samą walkę, to przypomina ona tą znaną z serii HoMM, choć nie obeszło się bez zmian. Największą z nich jest znaczenie terenu, bowiem im wyżej nasza jednostka się znajduje, tym więcej obrażeń zadaje.

W Songs of Conquest będziemy mogli wybrać pomiędzy czterema frakcjami: Arleon, Rana, Loth, Barya. Oczywiście każda z nich da nam dostęp do innego typu jednostek oraz zapewni zgoła inne podejście do rozgrywki. W grze dostępny będzie zarówno tryb dla jednego gracza (wraz z kampanią), jak i dla wielu graczy. Twórcy udostępnią również narzędzia do tworzenia poziomów, więc jeśli ktoś z Was znajdzie ochotę na stworzenie swojej własnej mapki, to droga wolna.

I jak Wam się podoba Songs of Conquest? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Future Games Show, Steam