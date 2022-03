Podczas wydarzenia Future Games Show 2022 mieliśmy okazję zobaczyć nowy materiał z polskiej gry Forever Skies, za którą stoi studio Far From Home.

Wydarzenie Future Games Show to nie tylko okazja, aby zobaczyć nowe tytułu po raz pierwszy w akcji. To również szansa dla twórców, aby przypomnieć graczom o ich nadchodzących produkcjach. Nie inaczej jest w przypadku Forever Skies – gry z gatunku survival, nad którą pieczę sprawuje polska ekipa Far From Home. Nowy zwiastun skupia się przede wszystkim na typowych mechanikach dla tego gatunku. Mamy więc pokazaną eksplorację, naprawianie naszego sterowca, budowanie nowych elementów czy skanowanie pozostałości, których będziemy mogli użyć, aby ulepszyć swój ekwipunek. Zresztą zobaczcie sami, jak prezentuje się gra.

Zobacz nowy zwiastun gry Forever Skies:

Kiedy premiera gry Forever Skies?

"W Forever Skies wciel się w naukowca walczącego o przetrwanie w ruinach Ziemi zniszczonej katastrofą ekologiczną. Odkrywaj świat z pokładu sterowca. Zbieraj zasoby niezbędne do przetrwania. Zmierz się z zagrożeniem czyhającym w świecie pod pyłem. Badaj wirusy i staw czoło tajemniczej chorobie" – czytamy na karcie Steam. Kiedy zaś przyjdzie nam odkryć dotkniętą katastrofą Ziemię? Już niebawem, bowiem Forever Skies zadebiutuje w 2022 roku w ramach wczesnego dostępu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2023 roku zadebiutuje pełna wersja. Oprócz PC, twórcy chcą również wydać wersję na konsolę PS5 oraz Xbox Series X/S.

Jak Wam się podoba nowy zwiastun Forever Skies? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Future Games Show, Steam