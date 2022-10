Kontrolery do gier

Polska cena pada DualSense Edge jest… straszna. Jeśli zarabiasz najniższą krajową, to kosztować cię będzie prawie połowę wypłaty.

Znana jest wreszcie polska cena DualSense Edge

Prezentacja pada DualSense Edge spotkała się z niemałym entuzjazmem – wszak posiadacze konsol PlayStation wreszcie otrzymują wypasiony kontroler, w którym trudno nie wypatrywać odpowiedzi na microsoftowy Xbox Elite. Gdy tydzień temu firma Sony ujawniła cenę nowego pada, szybko okazało się jednak, że chętnych może jednak zabraknąć. Teraz poznaliśmy polską cenę w złotówkach i… niestety nie wygląda to dobrze.

Jako że pad Sony DualSense Edge oficjalnie trafił do przedsprzedaży w pierwszych polskich sklepach, możemy już oficjalnie przedstawić informację, że…

Kontroler Sony DualSense Edge kosztuje… 1199 złotych (!)

1199 złotych to prawie dwa razy więcej niż trzeba wydać na Xbox Elite Series 2 i cztery razy więcej niż kosztuje podstawowy DualSense do PS5. Na dobrą sprawę jest to aktualnie najdroższy pad dostępny w popularnych polskich sklepach.

Skąd ta cena, czyli co takiego w sobie ma DualSense Edge

Oczywiście cena nie wzięła się znikąd. Sony DualSense Edge ma wymienne moduły i nakładki drążków, dodatkowe przyciski z tyłu, a do tego umożliwa remapowanie przycisków oraz regulowanie długości spustów czy czułości drążków, martwych stref oraz intensywności wibracji. Krótko mówiąc: pada można dostosować do własnych preferencji, by sięgać jeszcze wyżej i czerpać jeszcze więcej przyjemności z rozgrywki.

Nie brakuje też rzecz jasna adaptacyjnych spustów, a do tego dochodzi jeszcze kilka innych dodatków oraz etui w zestawie. Czy to wszystko jednak uzasadnia cenę na poziomie 1200 złotych? Każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć sam, tymczasem zostawiam cię z filmikiem podsumowującym wspomniane (i niewspomniane) bajery:

Ruszyła przedsprzedaż Sony DualSense Edge – gdzie kupić?

Choć rynkowy debiut kontrolera został zaplanowany dopiero na 26 stycznia 2023 roku, już teraz możesz złożyć zamówienie przedpremierowe, aby na pewno nie zabrakło egzemplarza dla ciebie. Jeśli chcesz to zrobić, mozesz skorzystać z poniższych linków:

Sa tu jacyś chętni?

