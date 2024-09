Jaki pad do PC warto kupić w 2024 r? Podpowiadamy, na co należy zwracać uwagę przy wyborze kontrolera. W końcu to w dużej mierze od tego gadżetu zależy, czy będzie się nam grało dobrze, czy nie. Przedstawiamy ranking padów do PC.

Są gracze, którzy spośród akcesoriów do PC uznają tylko zestaw składający się z gamingowej klawiatury oraz dobrej myszki do gier. Nie brak jednak i takich, zdaniem których w wielu grach dobry pad do PC po prostu robi robotę i zapewnia dużo wyższy komfort rozgrywki. Szczególnie odczuwalne jest to w rozmaitych zręcznościówkach, bijatykach czy wyścigach, ale też w grach sportowych pokroju FIFA (a od niedawana EA Sports FC) czy NBA 2K. Ranking padów do PC jak najbardziej ma więc sens. Wybraliśmy godne uwagi modele o różnorodnej charakterystyce, tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Jaki pad do PC? Ranking 2024:

Wybieramy pad do PC – bezprzewodowy czy z kabelkiem?

Na rynku znajdziemy mnóstwo różnych kontrolerów i wybór tego najlepszego nie jest prosty. Wierzymy jednak, że uda nam się pomóc w podjęciu odpowiedniej decyzji. Po pierwsze: zdecyduj czy pad ma być bezprzewodowy czy przewodowy. Ten pierwszy zapewnia większą wygodę, ale może się rozładować w najmniej odpowiednim momencie. Drugi się nie rozładuje, ale ogranicza cię długością przewodu. Nie polecamy jednak kontrolerów „bez kabelka” w sytuacji, gdy wokół twojego stanowiska znajduje się wiele urządzeń bezprzewodowych – mogą obniżać jakość połączenia.

Po drugie: dobierz układ gałek, który jest dla ciebie wygodniejszy – symetryczny (jak w padzie do PlayStation) lub asymetryczny (jak w padzie do Xboksa). Po trzecie: zwróć uwagę na wagę (by była jak najniższa), trwałość (by była jak najwyższa) i ergonomię (na którą wpływ mają przede wszystkim antypoślizgowe elementy).

Pad do PC. Co powinien mieć?

Istotna jest też oczywiście cena. Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że im więcej jesteś w stanie wydać, tym większe możliwości zapewni ci kupowany pad.

W naszym rankingu znajdziesz zarówno pada za stówkę, jak i w cenie kilka razy wyższej. Droższe modele oferują na przykład realistyczne efekty wibracyjne, programowalne przyciski, dodatkowe triggery, złącze słuchawkowe, regulowaną czułość czy nawet wymienne części.

Jaki pad do komputera wybrać? TOP

Genesis PV65 – dobry i tani pad bezprzewodowy do komputera Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nie każdy potrzebuje nie-wiadomo-jakiego kontrolera za nie-wiadomo-jakie pieniądze. Otwierający nasz ranking Genesis PV65 to tymczasem kawał niezłego pada za około stówkę. Przy tej cenie nie można oczywiście liczyć na żadne rewelacje, ale już samo niezłe spasowanie elementów, gumowane powierzchnie gwarantujące pewny chwyt, system wibracji czy wreszcie opcja przełączania się między trybami DInput i XInput to cechy, przez które model ten zasługuje na to, by dać mu szansę. Akcesorium z tej kategorii cenowej najlepiej sprawdza się jako dodatkowy pad dla kumpla czy młodszego brata, ale przy ograniczonym budżecie da radę nawet jako ten podstawowy. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Kompatybilność PC, PlayStation 3

Jeśli natomiast szukasz pada przewodowego, to rzuć okiem na dostępny w podobnej cenie model Genesis P58. Podobnie jak jego brat z rankingu, nie oferuje żadnych wodotrysków, ale ostatecznie powinien się sprawdzić.

Sony DualSense – oficjalny pad do PS5 to klasa sama w sobie Ocena benchmark.pl









4,6/5 To trochę zabawne, że najlepsze pady na PC to... oficjalne pady do konsol. Takie są jednak fakty i w żadnym razie nie popełnisz błędu, jeśli kupisz do peceta oficjalny pad do PS5, czyli Sony DualSense. Tworząc ten kontroler Japończycy naprawdę zrobili olbrzymi krok do przodu, pod pewnymi względami wręcz wyprzedzając Microsoft. Przede wszystkim postarali się o innowacyjne rozwiązania, takie jak haptyczne sprzężenie zwrotne i adaptacyjne spusty. To pierwsze zapewnia realistyczne efekty czuciowe, pozwalając jeszcze głębiej zanurzyć się w rozgrywce. Adaptacyjne spusty sprawiają zaś, że zupełnie inaczej korzysta się z nich na przykład podczas strzelania z różnych typów broni. Te nowinki nie są dostępne we wszystkich grach, ale część pecetowych tytułów je obsługuje. Nawet bez nich jednak DualSense to kawał dobrego pada. Najważniejsze cechy: Producent Sony Computer Entertainment

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth

Czujniki Mikrofon

Kompatybilność PlayStation 5

Liczba przycisków 16 Zobacz recenzję

Xbox Series Controller – jeden z najlepszych padów na rynku Ocena benchmark.pl









4,6/5 A to już drugi z najmocniejszych kandydatów do pozycji lidera w rankingu. Jeden z najlepszych padów na rynku doczekał się odświeżenia przy okazji premiery konsoli Xbox Series X. Teraz jeszcze lepiej leży w dłoniach i zapewnia jeszcze wyższy komfort rozgrywki. Posiadacze PlayStation często zazdroszczą xboksiarzom tego kontrolera, a pecetowcy… nie muszą, bo jest on także kompatybilny z komputerami. Możesz go podłączyć do swojego blaszaka za pomocą przewodu albo też skorzystać z dołączonego do zestawu adaptera. Wygląda trochę jak pendrive, a wzbogaca PC o niezawodną łączność Bluetooth. Można by się rozpisywać na temat tego sprzętu, ale nie ma to większego sensu – to po prostu optymalny wybór pod względem relacji ceny do możliwości. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 12

Jeśli podoba ci się kontroler do nowego Xboksa, ale jego cena trochę cię odstrasza, to być może zainteresują cię jego „podróbki”. Całkiem niezłą jakość w atrakcyjnej cenie oferują PDP Xbox Series Raven Black oraz PowerA Xbox Series Controller.

MSI Force GC30 V2 – niedrogi, wytrzymały pad do PC Ocena benchmark.pl









4,6/5 Idźmy dalej. MSI Force GC30 V2 cenowo plasuje się idealnie pomiędzy pierwszym a kolejnymi dwoma modelami w naszym rankingu. Podobnie też ma się kwestia jego szeroko rozumianej jakości, co pozwala myśleć o nim jak o idealnym kompromisie. Cechuje go przede wszystkim wytrzymała konstrukcja, ale szybka reakcja, sprawny system wibracyjny i 8-godzinne działanie między jednym ładowaniem a drugim również znajdują się na liście jego atutów. To dobry, prosty kontroler do laptopa lub stacjonarki. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji bezprzewodowy

Kompatybilność PC, telefony/tablety

Liczba przycisków 14

Nacon Pro Compact Controller – pad dla graczy o małych dłoniach Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zgodnie ze swoją nazwą Nacon Pro Compact Controller ma nieco mniejsze wymiary, dzięki czemu idealnie leży w mniejszych dłoniach. Teksturowane uchwyty zapobiegają zaś ślizganiu się kontrolera. Pomimo niewysokiej ceny pad oferuje dodatkowe funkcje, takie jak możliwość ustawienia czułości triggerów i gałek czy też mapowanie przycisków – dopisek „Pro” nie mógł być wszak przypadkiem. Właściwie jedynym, co można by uznać za minus – szczególnie w porównaniu do oficjalnego kontrolera do Xboksa – jest brak możliwości nawiązania łączności bezprzewodowej. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 15

Turtle Beach Recon Controller – pad z zaawansowanym audio Ocena benchmark.pl









4,6/5 A to już jedna z największych ciekawostek na półce z padami. Największy nacisk położono tu bowiem na kwestię… audio. Nawet wizualnie tym, co najbardziej wyróżnia pada Turtle Beach Recon Controller, jest dodatkowa sekcja poświęcona dźwiękowi – w górnej części urządzenia. Za pomocą znajdujących się tam przycisków można zmienić tryb odtwarzania audio, wyregulować głośność, ustawić balans pomiędzy czatem a rozgrywką czy też wyciszyć mikrofon. Równocześnie jednak jest to naprawdę dobrze wykonany pad, zapewniający precyzyjne działanie i wysoki poziom ergonomii. Dodatkowo ma jeszcze z tyłu przyciski do precyzyjnego celowania – coś świetnego, przede wszystkim w grach snajperskich. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 22

Hori Fighting Commander Octa – najlepszy pad do bijatyk Ocena benchmark.pl









4,6/5 Hori Fighting Commander Octa jest kolejną ciekawostką w naszym zestawieniu. Ten pad powstał z myślą o miłośnikach wirtualnych bijatyk pokroju Tekkena, Street Fightera czy Mortala. Widać to zresztą po nietypowym układzie przycisków. O ile lewa strona wygląda mniej więcej tak samo, jak w innych kontrolerach, to już po prawej brakuje drążka, którego miejsce zajęły dodatkowe przyciski. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez fanów bijatyk, producent zadbał także o wytrzymałe i szybko reagujące przełączniki. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 22

HyperX Clutch – dobry pad do PC i smartfona Ocena benchmark.pl









4/5 HyperX Clutch to ciekawa propozycja dla osób, które poza PC lubią pograć również na smartfonie (z Androidem), ale oczekują znacznie wygodniejszego sterowania niż na samym ekranie dotykowym. Mieliśmy okazję sprawdzić HyperX Clutch w naszych testach i potwierdzić, że powala on cieszyć sie mobilnymi grami w maksymalnie komfortowych warunkach. Jest bardzo solidnie wykonany, bardzo dobrze leży w dłoniach, a do tego wytrzymuje ponad 15 godzin między ładowaniami. Co tu dużo mówić – jeśli jesteś w jego grupie docelowej, to na pewno nie będziesz żałować zakupu. W zestawie znajduje się kabel USB-C o długości trzech metrów, poza tym można korzystać z łączności Bluetooth i uchwytu dla smartfonów. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Technologie specjalne uchwyt na telefon Zobacz recenzję

Bardzo dobrym padem współpracującym zarówno z pecetami, jak i smartfonami, jest także SteelSeries Stratus Duo. Zainteresować powinien przede wszystkich tych, którzy preferują jednak symetryczny układ przycisków.

Xbox Elite Series 2 – po prostu najlepszy pad do PC Ocena benchmark.pl









4,5/5 A gdy nie godzisz się na żadne kompromisy i twoim marzeniem jest po prostu najlepszy pad do PC, to ruszaj do sklepu po swój egzemplarz Xbox Elite Series 2. W pudełku znajdziesz między innymi wymienne nakładki drążków z wypukłymi i wklęsłymi gumkami, wymienne pady kierunkowe (krzyżak i gładki), 4 łopatki zwiększające funkcjonalność kontrolera oraz – rzecz jasna – samego pada. Oprócz tych fizycznych modyfikacji możesz też regulować opór drążków czy dystans spustów i programować przyciski. A na deser możesz liczyć na jeszcze przyjemniejszą w dotyku konstrukcję i nawet 40-godzinny czas działania na akumulatorze. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy, bezprzewodowy, Bluetooth

Kompatybilność PC, Xbox One

Razer Wolverine V2 Chroma – zaawansowany kontroler do PC Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na koniec zostawiliśmy jeszcze jedno urządzenie, stanowiące interesującą alternatywę dla wyżej wspomnianego Xbox Elite. Jest to mianowicie Razer Wolverine V2 Chroma – jeden z najbardziej zaawansowanych kontrolerów na rynku. Aby sprostać potrzebom hardkorowych graczy został wyposażony w 6 dodatkowych przycisków w tylnej części urządzenia, w superszybkie przełączniki mechaniczne, w gniazdo słuchawkowe i system wibracji oraz w triggery o regulowanej wysokości skoku. W pudełku znajdziesz też wymienne nakładki na gałki analogowe, a wisienką na torcie jest podświetlenie Chroma RGB. A ma jakieś minusy? Cóż, poza ceną można za niego uznać wyłącznie przewodowe połączenie. Najważniejsze cechy: Typ komunikacji przewodowy

Kompatybilność PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Liczba przycisków 22

Jeśli nie potrzebujesz wodotrysków pokroju podświetlenia RGB czy dodatkowych nakładek na „analogi” i w zupełności wystarczą ci dwa dodatkowe przyciski, to możesz też nieco zaoszczędzić i wybrać model Razer Wolverine V2 (bez dopisku „Chroma”). Również jest świetny.

Oczywiście dobrych padów jest dużo więcej, ale wierzymy, że w tej dziesiątce udało ci się znaleźć ten optymalny dla ciebie. Jeżeli zaś twoim zdaniem inny model bardziej zasługuje na obecność w rankingu, to daj znać w komentarzu, jakie urządzenie masz na myśli. Podziel się też swoimi wrażeniami, jeśli używasz któregoś z kontrolerów z naszego zestawienia.

