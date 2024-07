Sprzęt do gier

Branża spodziewa się PS5 Pro w 2024 r. Premiera ma nastąpić w okresie świątecznym, a co z prezentacją nowej konsoli? Kluczowy będzie wrzesień, bowiem japońska korporacja potwierdziła swoje uczestnictwo w ważnym wydarzeniu.

Kiedy PS5 Pro ujrzy wreszcie światło dzienne? Oficjalne stanowisko Sony nadal pozostaje tajemnicą, więc gracze szukający wskazówek muszą polegać na branżowych przeciekach. Jednym z najważniejszych informatorów jest Tom Henderson, który niedawno wprowadził nieco zamieszania swoim wpisem na platformie X.

Nowe PlayStation kupimy w okresie świątecznym?

Na pytanie internauty o potencjalną prezentację PS5 Pro we wrześniu, Tom Henderson odpisuje “jeśli ukaże się w tym roku”, co można zinterpretować jako sugestię, że prezentacja nastąpi, o ile Sony nie opóźni premiery PS5 Pro. To wywołało niemałą konsternację wśród graczy.

Na łamach Insider-Gaming sprostowano te słowa. “Ludzie, co zrozumiałe, odebrali ten stosunkowo pasywny komentarz tak, jakbym sugerował, że Pro ominie premierę na święta w 2024 roku lub zostanie całkowicie anulowane, ale tak nie jest w chwili pisania tego tekstu.” - czytamy na łamach Insider-Gaming.

W publikacji padło kilka ciekawych dat:

Tom Henderson twierdzi, że “deweloperzy mogą składać wnioski o wsparcie PlayStation 5 Pro do CertOps (Platform Certification & Operations) 30 lipca, a data ta została ustalona już 18 miesięcy temu.”

Dodatkowo wszystkie gry wydane po 15 września 2024 r. będą musiały obsługiwać również nową konsolę PS5 Pro. Oczywiście nie oznacza to od razu, że PS5 Pro zadebiutuje 16 września.

Możliwa data prezentacji PS5 Pro

Zakładając, że PS5 Pro faktycznie trafi na rynek w grudniu 2024 r., to kiedy należy spodziewać się prezentacji? Wspomniany w tekście wrzesień jest niezwykle ciekawy, ponieważ tego miesiąca odbędą się targi Tokyo Game Show (26.09.2024 – 29.09.2024).

Japońska korporacja pojawi się na wskazanym wydarzeniu po pięcioletniej absencji. Czy właśnie wtedy Sony zaprezentuje PS5 Pro? Wydaje się, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Nie wiem jak wy, ale ja będę śledzić wydarzenie z olbrzymim zaciekawieniem.

Źródło: Insider-Gaming, X