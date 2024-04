Konsole do gier

PS5 Pro to ściśle strzeżona tajemnica, ale nie dla branżowych leakerów. Nowe zakulisowe doniesienia sugerują, że deweloperzy są zachęcani przez japońską korporację do rozwoju technologii ray tracingu w swoich produkcjach.

Napięcie związane z tym, kiedy PS5 ujrzy światło dzienne rośnie z każdym kolejnym przeciekiem. Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja nowej konsoli Sony to kwestia najbliższych miesięcy, a kto wie, może i tygodni. Zwłaszcza, że japońska korporacja zachowuje się tak, jakby chciała przygotować grunt pod zapowiedź (Sony usuwa materiały o PS5 Pro).

Nie ma zmiłuj, ray tracing musi być!

Tymczasem redakcja The Verge dzieli się nieoficjalnymi informacjami na temat technologii ray tracing w PS5 Pro. Ta technologia, jak wiemy z poprzednich doniesień, ma zaoferować dwukrotnie lub trzykrotnie lepszą wydajność niż w standardowym PS5 (w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie). Według The Verge “deweloperzy są już proszeni o zapewnienie kompatybilności swoich gier z nadchodzącą konsolą, ze szczególnym naciskiem na poprawę ray tracingu”.

PS5 Pro ma znacznie lepiej radzić sobie z renderowaniem gier z włączonym ray tracingiem. Mówi się, że docelowo powstanie specjalna kategoria gier - PS5 Pro Enhanced. Rzekomo jednym z warunków do spełniania jest dodanie technologii ray tracing do danej gry. Wszak wypadałoby, aby “ulepszone” produkcje czerpały garściami z nowych możliwości: mocniejszy układ GPU i nieco szybszy tryb CPU.

Wygląda na to, że Sony zachęca deweloperów do częstszego korzystania z funkcji graficznych, takich jak ray tracing na PS5 Pro, a gry będą mogły korzystać z etykiety "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced), jeśli "zapewnią znaczące ulepszenia". - wyjaśnia Tom Warren na łamach The Verge.

Kiedy zapowiedź PS5 Pro?

Przedstawione informacje sugerują, że programiści mogą już teraz zamawiać zestawy testowe, z kolei Sony chce podobno zakończyć proces certyfikacji gier na PS5 Pro w sierpniu 2024 r.

Teoretycznie wszystko układa się w logiczną całość, gdy przyjmiemy, że PS5 Pro nieoficjalnie zadebiutuje listopadzie lub grudniu 2024 r. To są jednak czyste spekulacje - Sony nie precyzuje daty premiery nowej konsoli. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że PS5 Pro będzie gotowe na GTA 6.

Źródło: The Verge

