Dwie duże zmiany nadciągają do serwisu Spotify. Pierwsza to odświeżenie aplikacji na komputery. Druga – ważniejsza – związana jest z dźwiękiem HiFi. Wysoka jakość wreszcie będzie dostępna dla abonentów.

O ile aplikacja mobilna działa naprawdę nieźle, program Spotify na komputerach nie jest tak dobry, jak powinien, biorąc pod uwagę, że mówimy tu o najpopularniejszym serwisie streamingowym na świecie. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie się to zmienia.

Aplikacja Spotify na PC zmienia się na lepsze

Ekipa odpowiedzialna za rozwój aplikacji Spotify mówi, że to jedna z największych aktualizacji w historii. Choć główny obszar nie zmienił się w ogóle, co nieco poprawiono po lewej stronie. Pojawiła się tam niedawno uruchomiona funkcja „Twoja biblioteka” dająca natychmiastowy dostęp do zapisanych treści. Można też wreszcie zwijać i rozwijać bibliotekę.

Kolejną nowością jest widok „Teraz odtwarzane” po prawej stronie ekranu. Oprócz informacji o odtwarzanym utworze odnajdujemy tam też biografię artysty, możliwość zakupu produktów oraz szczegóły na temat aktualnej trasy koncertowej.

Z widoku zniknął kanał „Aktywność znajomych”, ale w razie czego możesz się do niego dostać, klikając „Znajomi” obok swojego zdjęcia profilowego. Metodą przeciągnij-i-upuść możesz nawet przywrócić go na stare miejsce. Do tego wszystkiego dochodzi kilka wizualnych ulepszeń tu i tam, dzięki czemu dekstopowy Spotify wygląda równie dobrze jak mobilny.

Dźwięk HiFi w Spotify wreszcie stanie się faktem

Interfejs oczywiście jest ważny, ale kluczowa jest jednak jakość dźwięku. Spotify przespał moment, w którym serwisy zaczęły włączać u siebie jakość HiFi, ale wygląda na to, że wreszcie nadrobi zaległości.

Według agencji Bloomberg jeszcze w tym roku pojawi się nowy pakiet Spotify Superpremium, który zaoferuje kilka profitów względem zwykłego Premium. Będą to między innymi audiobooki, ale też dźwięk w bezstratnym formacie. Niestety na razie nie wiadomo, ile miałoby to kosztować.

Spotify Superpremium ma jednak kosztować więcej niż Premium. Inaczej więc niż u konkurencji – Tidal czy Apple Music oferują jakość HiFi w standardzie.

