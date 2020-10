Wolimy, gdy w naszych samochodach słychać coś więcej niż ryk silnika i szum. Na jakie źródła stawiamy najczęściej? Badanie Oponeo przynosi ciekawe odpowiedzi.

Czego Polacy słuchają w samochodzie?

Są tacy, dla których najlepszą muzyką w aucie jest dźwięk silnika (jestem zresztą jednym z nich). Większość kierowców woli jednak podróżować, gdy z głośników lecą ich ulubione utwory. Najczęściej stawiają na radio, ewentualnie korzystają z płyt CD, pendrive’ów i innych tego typu nośników. Rośnie jednak również liczba osób, korzystających w samochodzie z aplikacji streamingowych – już co piąty Polak (zapytany przez Oponeo) przyznaje, że właśnie w ten sposób zapewnia sobie przyjemne dla ucha tło dla swoich przejażdżek.

Zupełnie nie dziwi wzrost popularności aplikacji, a jeszcze mniejszym zaskoczeniem jest fakt, że korzystają z nich głównie kierowcy przed trzydziestką. To jednak, co może być niespodzianką, to informacja, że Spotify wcale nie znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej używanych apek. Szwedzki serwis zajmuje drugie miejsce (z wynikiem 29%), przegrywając z… YouTube Music. Muzyczna usługa Google’a przyciągnęła mianowicie 34% respondentów. Na najniższym stopniu podium stoi zaś open FM (19%).

Za co tak lubimy aplikacje streamingowe? Za obszerne katalogi piosenek, wygodne przełączanie utworów oraz – po wykupieniu konta premium – absolutny brak reklam. To ostatnie jednak nie jest aż tak istotne, bo niespełna 16% osób, które wzięły udział w badaniu Oponeo, nie godzi się na reklamy podczas jazdy.

Samochody wypełnione muzyką

Co jeszcze pokazało to badanie? Między innymi znacznie większą popularność muzyki nad słowem mówionym (audycjami radiowymi, podcastami czy audiobookami), choć te ostatnie zaczynają zdobywać zainteresowanie. Dla ponad 44% ankietowanych muzyka jest najlepszą ochroną przed znużeniem podczas długiej podróży, 28,5% badanych śpiewa za kółkiem, a 82% nie wychodzi z auta dopóki nie skończy się ich ulubiony utwór.

Dowiedzieliśmy się też, że wśród panów dominuje rock, a wśród pań – pop. W takiej kolejności te gatunki występują też w ogólnym rankingu popularności, a na kolejnych miejscach znajdują się: elektronika, hip-hop i soundtracki. A jeśli chciałbyś spytać o najczęściej słuchany utwór w aucie, to jest to Highway to Hell zespołu AC/DC. Oprócz Australijczyków w samochodach Polaków często goszczą jeszcze Metallica, Chris Rea, Queen, Dżem i Budka Suflera.

Źródło: Oponeo

