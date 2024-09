Jak powstawał STALKER 2? Ukraiński deweloper GSC Game World finalizował pracę nad grą w cieniu rosyjskiej agresji. Ten cały trud zostanie przybliżony w nadchodzącym dokumencie, na który zaprasza Microsoft.

Wielkimi krokami zbliża się premiera STALKER 2 autorstwa ukraińskiego dewelopera GSC Game World. Data premiery była kilka razy przekładana, lecz nic nie powinno zmienić aktualnych planów - 20 listopada 2024 r. gracze PC oraz Xbox Series X|S przystąpią do rozgrywki.

Kulisy powstawania gry STALKER 2

Jak podaje Variety, Xbox wraz z GSC Game World zapraszają na dokument, który przedstawia kulisy prac nad sequelem gry, które były prowadzone w trudnych warunkach wojny w Ukrainie. Film nosi tytuł "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2". Premiera odbędzie się 3 października.

GSC Game World, wcześniej ulokowane w Kijowie, musiało przenieść studio i większość zespołu do Pragi po inwazji Rosji w lutym 2022 roku. Dokument ma pokazać relacje twórców pracujących w strefie wojny i przenoszących studio między krajami, kontynuujących jednocześnie prace nad grą. Film skupia się na osobistych historiach głównej reżyserki kreatywnej oraz jej zespołu.

Nowe informacje o grze

Im bliżej premiery, tym więcej informacji o samej grze otrzymujemy. STALKER 2 to duża gra - jej przejście ma zająć nawet 40 godzin, a rozmiar wirtualnej mapy to 64 kilometry kwadratowe. To dobra wiadomość dla entuzjastów eksploracji.

Deweloperzy poświęcają ostatnie tygodnie na dalszą optymalizację gry. Pomaga w tym specjalny zespół Microsoftu. Na szczególną uwagę zasługuje wersja gry na Xbox Series S, która wypada znacznie słabiej w porównaniu z mocniejszym Series X.

Źródło: Variety