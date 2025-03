Wiedźmin 4 zmieni system walki? Ciri będzie walczyć inaczej niż Geralt

Twórcy z polskiego studia CD Projekt RED odpowiedzialni za powstającą grę Wiedźmin 4, porównali sposób walki Ciri do Geralta z poprzednich odsłon serii. Będzie zwinniejsza i bardziej zręczna. Reżyser przyznał, że Ciri "porusza się, jakby wychowały ją wilki z Kaer Morhen".

Po trzech świetnie odebranych grach “Wiedźmin” z udziałem Geralta, którego stworzył pierwotnie w książkach Andrzej Sapkowski, CD Projekt Red w Wiedźminie 4 tym razem stawia na Ciri, która zastąpi Białego Wilka w roli protagonistki. Fanom nie trzeba przypominać, że Cirilla Fiona Elen Riannon jest kluczową postacią zarówno w sadze, jak i ostatniej grze "Wiedźmin 3: Dziki Gon". Wraz z postępującymi pracami nad nową odsłoną serii dostajemy coraz więcej informacji. Gracze przyzwyczajeni do systemu walki Geralta i jego sposobu poruszania się, spodziewają się zapewne podobnej mechaniki rozgrywki, który opierałby się jedynie na odświeżeniu modelu postaci. Tak się jednak nie stanie.

"Ciri porusza się tak, jakby wychowały ją wilki w Kaer Morhen"

Nowe informacje pojawiły się na kanale studia w podcaście AnsweRED w odcinku poświęconym współpracy studia CDPR i Platige Image przy tworzeniu zwiastuna Wiedźmina 4. Twórcy poruszyli aspekt mechaniki walki i poruszania się Ciri. Mówili o scenie analogicznej do zwiastuna gry “Wiedźmin 1” z 2007 r. i walki Geralta ze strzygą z użyciem łańcucha. Zaadaptowali to również tutaj i choć Ciri walczy z potworem – baukiem podobnie do Geralta, to jednak wykazuje pewne elementy, które ją odróżniają.

Gdy przykuwa głowę bauka do ziemi, wtedy wykonuje coś w rodzaju salta - coś nowego, czego Geralt nie robił. “Nie widujesz Geralta robiącego takie rzeczy. Jest zwinny, ale w pewnym sensie sprawia wrażenie statycznego. Ona w porównaniu do niego jest płynna” - komentował Paweł Burza, starszy menedżer ds. społeczności CDPR, wskazując na scenę, w której Ciri wykonuje efektowny piruet, przeskakując nad Baukiem, a następnie chwyta go łańcuchem, by zadać ostateczny cios. Według twórców, jej akrobatyczny sposób walki jest w pewnym sensie tym, co ją wyróżnia. “I zdecydowanie to jest ta różnica [w mechanice walki – red.], widać ją. Co zabawne, widziałem komentarze, że ludzie już to zauważyli pisząc, że ona porusza się tak, jakby wychowały ją wilki w Kaer Morhen. Jednocześnie jest o wiele zwinniejsza, co wynika z jej osobowości, postawy i wielu rzeczy. Widać, że jest to inny styl” - mówił Sebastian Kalemba z CDPR, reżyser gry Wiedźmin 4.

Goście rozmawiali też o tym, że zmiana sposobu walki nowej głównej bohaterki gry jest związana przede wszystkim z budową ciała - według nich Ciri jest mniejsza, zwinniejsza i bardziej zręczna od Geralta, co pozwala jej wykorzystać to na swoją korzyść.

Wiedźmin 4. Co już wiemy?

Rozgrywka nowej gry będzie toczyć się albo zaraz po Wiedźminie 3 lub kilkadziesiąt lat później. Choć istnieje kilka zakończeń poprzedniej odsłony gry, to zapewne będzie bazować na tym najbardziej pozytywnym, w którym Ciri wybrała drogę Geralta. Sama gra będzie miała otwarty świat, a mapa swoimi rozmiarami ma dorównywać tej znanej z Wiedźmina 3 - o czym już informowaliśmy.

Ciri będzie pełnoprawną wiedźminką, która najprawdopodobniej przeszła Próby Traw, czyli ma podobne umiejętności, które prezentował w poprzednich odsłonach gier Geralt i inni wiedźmini. Wskazuje na to scena w zwiastunie, gdy Ciri wypija eliksir, choć w książkach jasno było określone, że nie była poddawana wiedźmińskim próbom, dlatego nadal zagadką pozostaje, jak wyjaśnią to twórcy w nowej grze. Ponadto, będzie łączyć wiedźmińską robotę z magią, którą włada. Na zwiastunie widać to, podczas walki z baukiem, jak czerpie moc z wody i kieruje na potwora błyskawice. - Ciri jest silnym Źródłem. Może zaczerpnąć energię z żywiołów i przetworzyć ją w bardzo potężny czar - wyjaśniał wcześniej reżyser Wiedźmina 4, Sebastian Kalemba.

Choć fabuła gier CDPR ze świata Wiedźmina bazuje na książkach Andrzeja Sapkowskiego, to studio jest znane z tego, że opowiada w swoich produkcjach całkiem nowe historie i kreuje nowych bohaterów, jednocześnie pozostając wierne tekstom źródłowym (czego nie można powiedzieć o animacjach i serialu o Wiedźminie tworzonych przez Netflixa). Zwiastun powstał we współpracy z studiem Platige Image i został wyrenderowany w Unreal Engine 5 na "niezapowiedzianej karcie graficznej Nvidia GeForce RTX". CD Projekt Red nie ujawnia zbyt wiele informacji o Wiedźminie 4, szczególnie o premierze gry. Według nieoficjalnych informacji gra Wiedźmin 4 planowana jest nie wcześniej niż w 2027 r.

Źródło: AnsweRED YT CD Projekt Red, grafiki: CDPR