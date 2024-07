Platforma Steam doczekała się kolejnej aktualizacji. Tym razem na celowniku Valve znalazły się wersje demonstracyjne gier. Korzystanie z nich będzie przyjemniejsze.

Pamiętacie jeszcze czasy świetności wersji demonstracyjnych gier? Kiedyś to było! Człowiek zasiadał do okrojonej wersji gry i nie narzekał, bo i zbyt wielu produkcji do ogrania nie było. Tak, wersje demonstracyjne nadal występują w gamingowym ekosystemie, a platforma Steam wprowadza zmiany w ich obrębie.

Aktualizacja Steam dotyczy wersji demonstracyjnych

Od teraz można dodać wersję demo gry bez konieczności jej natychmiastowej instalacji. Pojawia się więc nowy przycisk “Dodaj do biblioteki” obok wersji demo. Jego aktywowanie przypisze tytuł do kolekcji, ale nie rozpocznie instalacji. Przydatne, jeśli korzystamy z aplikacji mobilnej.

Co więcej, demo można zainstalować nawet wtedy, gdy posiadamy pełną wersję. Ułatwi to deweloperom testowanie wersji demonstracyjnych i ułatwi, ale także ułatwi graczom zarządzanie nimi. Wersję demo od teraz szybko usuniemy z konta z poziomu opcji zarządzania grą. Po odinstalowaniu dema, automatycznie zniknie z biblioteki.

Wersja demo z własną stroną na Steamie

To nie wszystko. Na platformie Steam pojawią się osobne strony w sklepie poświęcone właśnie wersjom demonstracyjnym.

“Samodzielne strony dem w sklepie będą automatycznie wyświetlać zarówno przycisk instalacji dema, jak i widżet przekierowujący z powrotem do pełnej wersji gry dla graczy zainteresowanych dodaniem jej do listy życzeń lub zakupem.” - czytamy w opisie aktualizacji.

Recenzje dem - czy ma to sens?

Oddzielna strona wersji demo pozwoli również na zamieszczanie recenzji. Słowem: wersje demonstracyjne zachowują się jak darmowe gry. Zwłaszcza, że poprawi się ich widoczność. Oto co na ten temat ma do powiedzenia Steam:

"Przykładowo od teraz gry mogą pojawiać się na stronie głównej Steam w notowaniach takich jak „Popularne nowości”, na stronie „Nowości na Steam” oraz odpowiednich stronach tagów i kategorii. Wprowadziliśmy również pewne zmiany w kwestii progów dla wyświetlania darmowych produktów w tych sekcjach, aby uzyskać lepszą równowagę w stosunku do produktów płatnych" - informuje Steam.

Źródło: Steam