Epic Games Store kontynuuje rozdawnictwo. To ostatnia aktualizacja oferty na darmowe gry w lipcu 2024 r. Tym razem gracze odbiorą bardzo wysoko ocenianą metroidvanię oraz pakiet elementów kosmetycznych z oficjalną maskotką Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024.

Jak w każdy czwartek Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry. Pecetowi gracze, którzy posiadają aktywne konto na platformie, mogą już odbierać dzieło autorstwa TiGames, czyli wysoko oceniane F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch za darmo od Epic Games Store

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch z 2021 r. przypadnie do gustu tym, którzy cenią sobie platformowe gry 2.5D w stylu metroidvanii i nie pogardzą przy tym dieselpunkową oprawą graficzną. W roli głównej potężny królik. Proszę zwrócić uwagę na to, jak skutecznie pertraktuje on ze swoimi oponentami na poniższym zwiastunie.

Dzieło chińskiego dewelopera spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Na platformie Steam F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch zostało ocenione ponad 5600 razy, z czego 88 proc. recenzji to te o pozytywnym charakterze. Brzmi zachęcająco.

Darmowej zawartości jest więcej

Oprócz tego Epic Games Store oferuje pakiet elementów kosmetycznych do wykorzystania w grze Olympics Go! Paris 2024. Na odebranie gry oraz wskazanych elementów mamy czas do 1 sierpnia do godziny 17:00. Następnie oferta zostanie zaktualizowana i pojawi się LumbearJack za darmo.

Źródło: Epic Games Store