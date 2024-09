Sony oraz Shift Up, czyli koreańska firma tworząca gry, zostali pozwani przez firmę Stellarblade LLC z Luizjany. Zarzuty dotyczą naruszenia znaku towarowego i rzekomych strat finansowych. Wszystko sprowadza się do ekskluzywnej gry PlayStation o podobnie brzmiącej nazwie.

Gracze PS5 otrzymali w tym roku ciekawą i udaną grę akcji zatytułowaną Stellar Blade. Dzieło autorstwa studia Shift Up spotkało się z ciepłym przyjęciem, lecz nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Firma Stellarblade LLC postanowiła pozwać Sony oraz dewelopera.

Sony zostało pozwane

Jak podaje IGN, pozew wpłynął do sądu w Luizjanie na początku miesiąca. Stellarblade LLC oraz jej właściciel - Griffith Chambers Mehaffey -oskarżają Shift Up, Sony oraz bliżej nieokreśloną firmę ubezpieczeniową, która rzekomo zapewnia Sony Interactive Entertainment ochronę przed tego typu roszczeniami.

Mehaffey zaznacza że Stellarblade LLC istnieje od 2010 roku i zajmuje się produkcją multimedialną, w tym filmów, dokumentów, reklam i teledysków. Firma używa domeny stellarblade.com od 2006 r. Kiedy Shift Up ogłosiło swoją grę w 2019 roku, była znana jako Project Eve. Jednak w 2022 roku nazwa gry została zmieniona na Stellar Blade, a w styczniu 2023 roku zarejestrowano ją jako znak towarowy związany z grą wideo.

Potencjalne straty finansowe

W czerwcu 2023 roku Mehaffey zarejestrował własny znak towarowy Stellarblade i wysłał do Shift Up wezwanie do zaprzestania naruszeń w lipcu 2023 r. Twierdzi on, że teraz, kiedy klienci wyszukują Stellarblade w internecie, znajdują tylko informacje o grze, co według niego wpływa na jego działalność. Poza tym, według niego, logo gry i logo jego firmy są 'mylnie podobne', zwłaszcza pod względem schematów kolorystycznych i stylizowanej litery S.

Mehaffey żąda wstrzymania używania nazwy "Stellar Blade" przez Shift Up i Sony, jak również przekazania wszystkich materiałów związanych z nazwą w celu ich zniszczenia. Dodatkowo domaga się odszkodowania oraz zwrotu kosztów prawniczych.

