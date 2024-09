Czy to Cities: Skylines 2? Nie, to Minecraft, a raczej fragment Nowego Jorku odtworzony w grze. Projekt ten to kolejne świadectwo olbrzymiej kreatywności graczy.

Jeśli cechą dobrej gry jest liczna i prężnie działająca społeczność, to wobec tego Minecraft jest jedną z najlepszych gier w historii. Niepohamowana kreatywność pasjonatów Minecrafta sprawia, że do sieci trafiają takie projekty jak ten – Nowy Jork odtworzony w grze w skali 1:1.

Minecraft: oto Nowy Jork w skali 1:1

Na forum Reddit ogromną popularnością cieszy się temat “NYC in Minecraft 1:1 Scale”. Ten zadziwiający projekt dojrzewał przez około cztery lata, co nie powinno dziwić, jeśli spojrzymy tylko na poziom szczegółowości, dbałość o detale i nienaganną wierność wobec prawdziwego miasta.

“NYC in Minecraft 1:1 Scale” budzi pewne skojarzenia z projektem “Greenfield”, czyli największym miastem w grze Minecraft, jakie kiedykolwiek powstało. Warto podkreślić, że grupa odpowiedzialna za odtworzenie Nowego Jorku planuje nadal rozwijać swoje dzieło, bowiem to, co powstało do tej pory (czyli po czterech latach pracy) to jedynie ułamek Nowego Jorku.

"Mamy ukończone około 68 proc. dolnego Manhattanu, wciąż budujemy i każdy może pomóc! Ale tak, to jest wierne odwzorowanie, każdy budynek został ręcznie odtworzony, odpowiednia liczba okien, prawidłowe detale okien, kosze na śmieci tam, gdzie są w rzeczywistości, znaki drogowe, znaki stopu, wszystko" - pisze internauta o pseudonimie d3_cent.

Nadchodzi film Minecraft

Projekty fanów, zwłaszcza tak ambitne, zawsze cieszą, bo świadczą o tym, że dana gra "żyje". Jednak Minecraft to coś więcej niz tylko gra. Niedawno pojawił się zwiastun filmu Minecraft, ujawniono również to, jak będzie wyglądać przyszłość Minecrafta.

Źródło zdjęć: Reddit r/Minecraftbuilds, d3_cent