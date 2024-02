Szkodzi bardziej niż spaliny. Jest w prawie każdym domu

Naukowcy z Purdue University w Stanach Zjednoczonych odkryli, że gotowanie z wykorzystaniem kuchenek gazowych może wiązać się z emisją większej liczby nanocząsteczek do powietrza, niż ma to miejsce w przypadku spalin z silników spalinowych.

Gotowanie na kuchence gazowej może być pod pewnymi względami bardziej szkodliwe niż spaliny z samochodów napędzanych silnikami benzynowymi lub silnikami diesla. Jak czytamy w serwisie earth.com, wynika to z faktu, że kuchenki emitują większą liczbę nanocząsteczek, które potencjalnie mogą zwiększać ryzyko rozwoju astmy lub innych chorób układu oddechowego.

Odkrycie to podkreśla rolę zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, co do tej pory bywało marginalizowane. Na szczęście przed skutkami zanieczyszczeń wewnątrz budynku można się łatwo bronić. Wskazane jest korzystanie wyciągów kuchennych, które odprowadzą szkodliwe cząsteczki z pomieszczenia.

- Spalanie pozostaje źródłem zanieczyszczania powietrza na świecie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Odkryliśmy, że gotowanie na kuchence gazowej powoduje powstawanie dużych ilości nanocząsteczek, które przedostają się do układu oddechowego i skutecznie się w nim osadzają – mówi profesor Brandon Boor z Lyles School of Civil Engineering w Purdue.

Kuchenka gazowa może szkodzić dzieciom

Naukowcy zauważyli, że nanocząsteczki o średnicy 1-3 nanometrów mogą wpływać negatywnie na zdrowie dzieci. Z badań wynika, że podnoszą one ryzyko zachorowania na astmę.

- Te "supermałe" nanocząsteczki są tak małe, że nie da się ich zobaczyć. Nie są jak cząstki pyłu, które widzimy unoszące się w powietrzu – mówi Boor. – Po zaobserwowaniu tak dużego stężenia aerozolu nanoklastrów podczas gotowania na kuchence gazowej, nie możemy już ignorować tych nanocząstek – dodaje.

Z badań przeprowadzonych w laboratorium typu "mały dom" wynika, że kilogram spalonego paliwa w kuchence gazowej prowadzi do emisji 10 biliardów cząstek nanoklastrów aerozolu, co stanowi liczbę równą lub przekraczającą cząstek ze spalin pojazdów. Z porównania tego wynika, że w niektórych przypadkach możliwe jest wdychanie 10-100 razy więcej aerozolu podczas gotowania na kuchence gazowej niż ma to miejsce w przypadku spaceru przy ruchliwej ulicy.

Naukowcy zaznaczają, że modele wykazują znaczną emisję w ciągu 20 minut od czasu czynności związanych z gotowaniem. Od 10 miliardów do 1 biliona cząstek może osadzić się w drogach oddechowych osoby dorosłej, a u dzieci dawki te mogą być jeszcze bardziej skoncentrowane. Według profesora Boora dobrym pomysłem byłoby korzystanie z automatycznych okapów kuchennych.