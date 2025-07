Potężny sprzęt. Zobacz co potrafią procesory Ryzen Threadripper PRO 9000 WX

Firma AMD zaprezentowała procesory Ryzen Threadripper PRO 9000 WX – producent podkreśla, że to nie tylko najnowocześniejsze, ale również najwydajniejsze modele przeznaczone dla stacji roboczych. Niedługo sprzęt ma trafić do sklepów.

Procesory z serii Ryzen Threadripper PRO 9000 WX zostały po raz pierwszy zapowiedziane w czerwcu, podczas targów Computex 2025, jednak na szczegóły musieliśmy poczekać nieco dłużej. Teraz znamy już wszystkie informacje – możemy ujawnić ich specyfikację, wydajność oraz ceny.

Procesory Ryzen Threadripper PRO 9000 WX

Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX (nazwa kodowa “Shimada Peak”) to nowa generacja jednostek, która zastępuje wcześniejsze modele z serii Ryzen Threadripper PRO 7000 WX (“Storm Peak”). Nowe układy bazują na nowoczesnej architekturze Zen 5 i zostały zaprojektowane z myślą o rosnących wymaganiach związanych ze sztuczną inteligencją oraz profesjonalnych zastosowaniach.

Threadripper PRO 9000 WX oferują do 96 rdzeni, ulepszoną obsługę instrukcji AVX-512, a także wsparcie dla 8-kanałowej pamięci DDR5-6400, co przekłada się na znacznie większą przepustowość i wydajność w zastosowaniach obliczeniowych. Nie zabrakło również wsparcia dla interfejsu PCI Express 5.0, umożliwiającego podłączenie najnowszych, wysokowydajnych kart graficznych klasy high-end.

Model Rdzenie / Wątki Boost / Bazowa częstotliwość Pamięć podręczna L3 TDP Cena (USD) Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96 / 192 Do 5,4 GHz / 2,5 GHz 384 MB 350 W $11 699 Ryzen Threadripper PRO 9985WX 64 / 128 Do 5,4 GHz / 3,2 GHz 256 MB 350 W $7 999 Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32 / 64 Do 5,4 GHz / 4,0 GHz 128 MB 350 W $4 099 Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24 / 48 Do 5,4 GHz / 4,2 GHz 128 MB 350 W $2 899 Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16 / 32 Do 5,4 GHz / 4,5 GHz 64 MB 350 W $1 649

Dodatkowo, procesory z tej serii wyposażone są w zestaw technologii AMD PRO, które zapewniają funkcje bezpieczeństwa i zarządzania klasy korporacyjnej. Dzięki temu liderzy biznesowi oraz działy IT zyskują dostęp do zaawansowanych narzędzi zabezpieczeń, zdalnego zarządzania oraz stabilności wymaganej w środowiskach enterprise, co pozwala na utrzymanie maksymalnej wydajności i niezawodności nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Procesory pasują do obecnych płyt głównych AMD TRX50 i WRX90 (konieczna jest tylko aktualizacja BIOS-u). W przypadku konsumenckiej platformy TRX50 trzeba liczyć się z obsługą tylko 4-kanałowych pamięci i mniejszą liczbą linii PCI-Express (maksymalnie 80 linii PCI-Express 5.0).

Testy wydajności procesorów Ryzen Threadripper PRO 9000 WX

Dzięki rekordowej liczbie 96 rdzeni i 192 wątków – największej dostępnej w procesorach klasy stacji roboczych – nowe jednostki AMD zapewniają najwyższą wydajność w wymagających scenariuszach, takich jak:

projektowanie generatywne i symulacje inżynierskie,

renderowanie fotorealistyczne i wideo,

wnioskowanie i trenowanie modeli AI,

kompilacja złożonego oprogramowania,

intensywna praca wielozadaniowa.

W testach porównawczych z poprzednią generacją (Threadripper PRO 7000 WX) przy stałej częstotliwości, nowe układy wykazują średni wzrost IPC o 16 proc. w kluczowych benchmarkach wydajności stacji roboczych, a w teście SPECworkstation 4.0 AI & ML – nawet do 25 proc.

Flagowy model nowej serii – 96-rdzeniowy Threadripper PRO 9995WX – oferuje do 26 proc wyższą wydajność w porównaniu do swojego poprzednika w rzeczywistych, złożonych środowiskach roboczych reprezentujących główne branże przemysłowe.

W porównaniu do najwydajniejszych konkurencyjnych rozwiązań, użytkownicy mogą zaobserwować nawet 2,4-krotnie wyższą wydajność w profesjonalnych narzędziach renderujących, takich jak Chaos V-Ray, oraz do 2,2 razy szybsze renderowanie w KeyShot 23. W przypadku aplikacji kreatywnych, np. Adobe After Effects, przyspieszenie pracy może sięgać nawet 78 proc.

W teście wnioskowania kontekstowego z wykorzystaniem DeepSeek R1 32B, procesor Threadripper PRO 9995WX osiągnął o 49 proc. lepszą wydajność w porównaniu do procesora Intel Xeon W9 3595X. To wyraźnie pokazuje, że nawet w zadaniach AI skonfigurowanych do pracy z GPU, wydajność CPU wciąż odgrywa kluczową rolę.

Ceny i dostępność procesorów

Nowe procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 WX będą dostępne od 23 lipca w systemach oferowanych przez regionalnych partnerów AMD ds. integracji systemów, a także u globalnych producentów OEM, takich jak Dell Technologies, HP, Lenovo oraz Supermicro.

Dla klientów decydujących się na samodzielną konfigurację stacji roboczych, AMD przewidziało również możliwość zakupu procesorów jako indywidualnych jednostek. Sugerowane ceny kształtują się następująco:

Ryzen Threadripper PRO 9995WX – 11 699 dol.

Ryzen Threadripper PRO 9985WX – 7 999 dol.

Ryzen Threadripper PRO 9975WX – 4 099 dol.

Ryzen Threadripper PRO 9965WX – 2 899 dol.

Ryzen Threadripper PRO 9955WX – 1 649 dol.

Foto na wejście: Adobe Stock