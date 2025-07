Darmowa gra i wyprzedaż w Epic Games Store. Mocna oferta

Nie dość, że na Epic Games Store można zgarnąć darmową grę – i to nie byle jaką – to dodatkowo ruszyła wyprzedaż gier. Na co można przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze? Oto przegląd gier na PC w promocji.

Co nowego na Epic Games Store? Platforma udostępnia swoim użytkownikom kolejną darmową grą. To zdecydowanie jedna z najmocniejszych propozycji bieżącego roku – Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition całkowicie za darmo.

Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition za darmo

Ta edycja zawiera podstawową wersję gry oraz zestaw ośmiu DLC:

Sid Meier's Civilization VI

Civilization VI — Pakiet wikingów;

Civilization VI — Pakiet Polski;

Civilization VI — Pakiet Australii;

Civilization VI — Pakiet Persji i Macedonii;

Civilization VI — Pakiet Nubii;

Civilization VI — Pakiet Khmeru i Indonezji;

Civilization VI: dodatek Rise and Fall;

Civilization VI: dodatek Gathering Storm.

Oferta na darmowe Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition wygaśnie 24 lipca 2025 r. o godzinie 17:00 czasu polskiego. Tego dnia do oferty darmowych gier trafi Legion TD 2. Ale to nie wszystko, co przygotowano.

Letnia Wyprzedaż gier w Epic Games Store

Do 31 lipca 2025 r. trwa Letnia Wyprzedaż w Epic Games Store. W ramach promocji można zgarnąć taniej takie produkcje jak:

Marvel's Spider-Man 2 (207,20 zł zamiast 259 zł);

Clair Obscur: Expedition 33 (161,10 zł zamiast 179 zł);

Grand Theft Auto V Enhanced (64,50 zł zamiast 129 zł);

Red Dead Redemption 2 (62,25 zł zamiast 249 zł);

Hogwarts Legacy (67,25 zł zamiast 269 zł);

Alan Wake 2 (85,99 zł zamiast 214,99 zł);

Horizon Forbidden West Complete Edition (155,40 zł zamiast 259 zł);

Avatar: Frontiers of Pandora (86,97 zł zamiast 289,90 zł);

Jurassic World Evolution 2 (64,49 zł zamiast 214,99 zł);

Assassin's Creed Valhalla Standard Edition (62,50 zł zamiast 250 zł);

i wiele więcej.

Źródło: Epic Games Store