Samsung szykuje podwójnie składanego smartfona. Taką może mieć nazwę

Samsung pracuje nad smartfonem Galaxy Fold z podwójnym składanym ekranem. Najnowsze doniesienia wskazują, że producent już zarejestrował nazwę urządzenia.

Składane smartfony to dla Samsunga żadna nowość. Niedawno firma zaprezentowała modele Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Wiadomo jednak, że nie zamierza on na tym poprzestać – już od pewnego czasu pojawiają się doniesienia, że koreański gigant pracuje nad podwójnie składanym smartfonem z linii Galaxy Fold.

Podwójnie składany smartfon coraz bliżej?

Podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2025 prezes Samsung Electronics, Roh Tae-moon, ujawnił, że smartfon z trzema składanymi krawędziami (czyli składany dwukrotnie) “jest udoskonalany z zamiarem wprowadzenia go na rynek do końca roku”. Dodał również, że “nazwa telefonu z trzema składanymi krawędziami nie została jeszcze ustalona”, zaznaczając: “Postaramy się szybko podjąć decyzję, gdy tylko data premiery będzie zbliżona i gdy poziom doskonałości zostanie osiągnięty.”

Samsung rejestruje znak towarowy Galaxy Z Tri-Fold

Tymczasem, jak donosi koreański serwis edaily, powołując się na źródła branżowe, Samsung Electronics złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego „Galaxy Z Tri-Fold” w Koreańskim Urzędzie Własności Intelektualnej. Marka oczekuje obecnie na decyzję urzędu.

Wcześniej spekulowano o nazwie Galaxy G Fold - nawiązujące do prototypowego wyświetlacza Flex G (pokazanego na zdjęciu na górze newsa). Tri-Fold wydaje się logiczną nazwą – odnosi się do trzech „fragmentów” ekranu, a nie do trzech zgięć wyświetlacza (na takie urządzenia zapewne przyjdzie nam jeszcze długo czekać – o ile w ogóle kiedykolwiek się pojawią). Nie można jednak traktować tej nazwy jako pewnik. Więcej szczegółów najprawdopodobniej poznamy w nadchodzących miesiącach.

Na koniec warto przypomnieć, że już wcześniej podwójnie składanego smartfona zaprezentował chiński Huawei - jakiś czas temu Miron Nurski miał okazję sprawdzić model Huawei Mate XT.

foto: nextpit