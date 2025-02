Te telefony Samsunga zyskają kilkuletnie wsparcie. Sprawdzą się na dłużej

Poznaliśmy pełną listę smartfonów Samsunga, które będą otrzymywać aktualizacje oprogramowania One UI przez 7 lat. To drugi raz w historii koreańskiego giganta, kiedy oferuje tak długie wsparcie.

Samsung zdecydował się zapewnić aktualizacje dla wybranych telefonów, co z pewnością jest krokiem w kierunku przedłużenia żywotności swoich modeli oraz zwiększenia ich funkcjonalności na przestrzeni czasu. Wydłużony okres wsparcia oznacza, że użytkownicy mogą liczyć na bieżące poprawki bezpieczeństwa oraz nowe funkcjonalności, które zazwyczaj trafiały do najnowszych modeli telefonów.

Samsung zaczął troszczyć się o swoich użytkowników

Dotychczas, producenci urządzeń z systemem Android byli w tyle za firmą Apple, która dostarczała aktualizacje iOS przez wiele lat. Jednakże, w ostatnich latach zaszły znaczące zmiany, a od zeszłego roku można zaobserwować, że taktyce tej uległ także Samsung. Marka stopniowo wydłużała okres wsparcia dla swoich telefonów. Dawniej użytkownicy mogli liczyć na trzy lata aktualizacji i dwie istotne wersje Androida. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, gdy z premierą Galaxy S20 zaproponowano dodatkowy rok wsparcia oraz ekstra aktualizację. Rok 2024 był prawdziwym przełomem – wtedy zaprezentowano Galaxy S24, dla których okres wsparcia sięgnął aż siedmiu lat, obejmując aktualizacje zarówno Androida, jak i One UI.

Te modele Samsunga zyskają siedem lat aktualizacji

W 2025 roku Samsung postanowił kontynuować tę strategię, oferując siedem lat aktualizacji także dla niewymienionych wcześniej modeli. Co ważne, okres wsparcia jest liczony od momentu premiery (a nie zakupu), więc samo "siedem lat" nie do końca dobrze oddaje długość pozostałego wsparcia dla klientów, ale i tak jest to dłuższy okres niż standardowo. Aktualizacje otrzymają modele z serii Galaxy S, Galaxy Z (urządzenia składane) oraz tablety:

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra,

Galaxy S24 FE,

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra,

Galaxy Z Fold6,

Galaxy Z Flip6,

Seria Galaxy Tab S10.

Taka decyzja to z pewnością odpowiedź Samsunga na rosnące oczekiwania klientów, którzy liczą na większą trwałość i niezawodność urządzeń. Dzięki temu, smartfony koreańskiego giganta nie tylko będą służyły dłużej, ale również zostaną dostosowane do zmiennych wymagań środowiska technicznego. Zapewnienie kilkuletniego wsparcia to strategiczna decyzja Samsunga, którą wielu użytkowników odbierze jako wzmocnienie reputacji marki jako producenta trwałych i niezawodnych urządzeń elektronicznych.

Nowa wersja Androida będzie dostępna na starszych modelach

Seria Galaxy S24, którą Samsung wprowadził na rynek na początku 2024 r., od razu oferowała siedmioletnie wsparcie aktualizacji. Choć mają wgrany system Android 14, to ich użytkownicy będą mieli możliwość korzystania nawet z wersji Androida 21 w kolejnych latach.

To pokazuje, że polityka aktualizacji stała się większą częścią strategii Samsunga, która ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i redukcję elektrośmieci. Jak komunikuje firma, dodatkowe lata wsparcia mogą przełożyć się na mniejszą konieczność częstej wymiany urządzeń, co w efekcie sprzyja również ekologii.

Żródło grafiki: Adobe Stock