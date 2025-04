Blue Prince to niezależna gra od studia Dogubomb, która ma szansę nieźle namieszać na rynku. Pierwsze recenzje nie pozostawiają złudzeń – to będzie hit 2025 r.

Skromniejsze gry mają to do siebie, że często potrafią nieźle namieszać. Być może Blue Prince dołączy do tego zacnego grona, a wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie. Czym tak naprawdę jest rzeczona gra i jakie są jej mocne strony?

Blue Prince – czarny koń 2025 roku?

Blue Prince to debiutanckie dzieło studia Dogubomb. Za kwestie wydawnicze odpowiada firma Raw Fury. Aktualnie mamy do czynienia z najlepiej ocenianą grą na Metacritic w 2025 r. – w serwisie znajdują się 23 recenzje, a średnia ocen wynosi 92/100. To naprawdę solidna rekomendacja.

Jest to pierwszoosobowa gra logiczna, która nie tylko wygląda ciekawie za sprawą kreskówkowej oprawy graficznej, ale i spełnia oczekiwania na poziomie rozgrywki. Akcja gry dzieje się w tajemniczej posiadłości i teoretycznie zadanie jest proste: należy znaleźć drogę do pokoju 46. Problem polega na tym, że pokoje nieustannie zmieniają swoje położenie.

Recenzenci doceniają kunszt zagadek w Blue Prince, ciekawy klimat, liczne tajemnice oraz to, że gra niesamowicie wciąga. “Ten eksploracyjny roguelike nie przypomina niczego innego, w co grałem” – tak GamesRadar+ podsumowuje Blue Prince. W podobnym tonie wypowiada się recenzent RPG Fan, który nazywa Blue Prince “cudowną niespodzianką, stanowiącą nowy punkt odniesienia zarówno dla gier przygodowych, jak i roguelike'ów”.

Premiera Blue Prince

Oficjalnie gra zadebiutuje 10 kwietnia 2025 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co więcej, Blue Prince będzie dostępny w Game Pass w dniu swojej premiery. Jaki PC do Blue Prince będzie najlepszy? Oto zalecana konfiguracja:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego

System operacyjny: Windows 10/11, 64-bits

Procesor: Intel Core i5 4690K / AMD Ryzen 5 1500x

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVidia GeForce 1080 GTX / AMD RX 5700

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 6 GB dostępnej przestrzeni

Co sądzicie o tej grze? Czy zamierzacie dać jej szansę? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Metacritic, Steam