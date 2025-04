Lexar wprowadza najtańszy dysk SSD na rynek. Już go przetestowaliśmy

Lexar NM1090 PRO to dysk SSD PCIe 5.0 z pewnością przyciąga uwagę konkurencyjną ceną. W redakcyjnym teście sprawdzamy, jak nowy model radzi sobie w praktyce, porównując go z innymi topowymi nośnikami. Czy to najlepsza opcja na rynku?

Dysk SSD PCIe 5.0 Lexar NM1090 PRO testował Paweł Maziarz z Benchmarka i w swojej recenzji zwrócił uwagę zarówno na wydajność, jak i atrakcyjną cenę tego modelu. Wariant 2 TB, który testował, oferuje prędkości odczytu na poziomie 14 000 MB/s i zapisu 13 000 MB/s, co stawia go na równi z najwydajniejszymi dyskami na rynku. Jego zdaniem nośnik zapewnia szybki transfer danych, a także imponującą wydajność przy operacjach losowych, co czyni go solidnym wyborem dla użytkowników szukających wysokiej jakości dysku do zadań wymagających dużych prędkości.

Jak wypada cenowo na tle konkurencji?

W konstrukcji dysku Lexar NM1090 PRO zastosowano kontroler Silicon Motion SM2508 oraz 232-warstwowe kości Micron 3D TLC NAND. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do standardowej wersji NM1090, nowy model oferuje lepszą wydajność, ale i wyższe temperatury. Brak radiatora w wersji PRO może prowadzić do nagrzewania się nośnika, choć w większości płyt głównych z gniazdem M.2 PCIe 5.0 obecny system chłodzenia wystarcza, by utrzymać stabilność dysku.

Lexar NM1090 PRO w wariancie 1 TB – to koszt 569 złotych, 2 TB – 999 złotych, 4 TB – 1999 złotych. Podobne modele konkurencyjnych marek w wariancie 2TB to jak podaje x.com - np. KIOXIA - 1079 zł, GOODRAM - 1099 zł, Samsung - 1139 zł. Z ceną na poziomie 1000 zł za wersję 2 TB, jest to jeden z najtańszych, a jednocześnie wydajniejszych dysków SSD PCIe 5.0 dostępnych w sprzedaży.

Benchmark ocenił nowy dysk na 4,5/5

Zdaniem Pawła Maziarza, Lexar NM1090 PRO 2 TB to wybór, który łączy świetną wydajność z przystępną ceną, co czyni go jednym z najlepszych SSD PCIe 5.0 na rynku. Choć w testach operacji losowych nieco ustępuje najdroższym modelom, to w zastosowaniach gamingowych i przy dużych transferach danych radzi sobie świetnie.