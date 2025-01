To już dziś. Jak oglądać Galaxy Unpacked 2025? Jakie nowości pokaże Samsung?

Galaxy Unpacked 2025. Dziś wieczorem poznamy nowości od Samsunga. Jakich premier się spodziewamy?

Na początku każdego roku Galaxy Unpacked jest jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie technologii. Premiery Samsunga zaplanowano na 22 stycznia, czyli już dziś poznamy kilka nowości. Zobacz, gdzie oglądać transmisję z Galaxy Unpacked 2025 i jakie urządzenia powinny zadebiutować dziś wieczorem.

Galaxy Unpacked 2025. Co to jest Galaxy Unpacked?

Galaxy Unpacked to coroczne wydarzenie organizowane przez koreańską markę Samsung Prezentowane są wtedy najnowsze flagowe urządzenia marki. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży technologicznej.

W trakcie Galaxy Unpacked poznajemy nie tylko nowe modele smartfonów z serii Galaxy S, ale również kolejne generacje smartwatchy, a czasami także inne innowacyjne produkty. Rok temu pokazany był Galaxy Ring. Największym zaskoczeniem było natomiast wprowadzenie Galaxy AI – zestawu inteligentnych funkcji, które zwiększają możliwości urządzeń Samsunga.

Czego się spodziewać na Galaxy Unpacked 2025?

Informacje na temat specyfikacji Galaxy S25 pojawiły się w wielu wyciekach. Nie są to więc dane oficjalne, choć bardzo prawdopodobne. W tym roku Samsung przygotował kilka nowości, na które warto zwrócić uwagę:

Galaxy S25 . Bazowy model z serii S25 ma zaoferować świeższy design. Zmianie ulegnie przede wszystkim okolica aparatów fotograficznych z tyłu. Wygląd pozotanie natomiast klasyczny. Kolejne zmiany to ulepszony ekran Dynamic AMOLED 2X oraz wydłużony czas pracy na baterii. Według zapowiedzi wciąż dostaniemy natomiast dość wolne ładowanie z mocą zaledwie 25 W. Największą zmianą na plus jest natomiast nowy procesor. Wprowadzenie Snapdragona 8 Elite for Galaxy zapewni doskonałą wydajność. Być może Galaxy S25 otrzyma 12 GB RAM. Nie spodziewamy się natomiast większych zmian, jeśli chodzi o zestaw aparatów.

Galaxy S25+ . Większy model z serii S25 znów dostanie większy wyświetlacz 6,7" oraz nowy procesor Qualcomm. Przedpremierowe informacje wskazują na możliwe wsparcie dla całkiem szybkiego ładowania o mocy 65 W. Pod względem designu prawdopodobnie niewiele się natomiast zmieni.

. Większy model z serii S25 znów dostanie większy wyświetlacz 6,7” oraz nowy procesor Qualcomm. Przedpremierowe informacje wskazują na możliwe wsparcie dla całkiem szybkiego ładowania o mocy 65 W. Pod względem designu prawdopodobnie niewiele się natomiast zmieni. Galaxy S25 Ultra . Najbardziej zaawansowany model zyska jeszcze lepsze możliwości fotograficzne. Mowa przede wszystkim o nowym aparacie szerokokątnm z większą matrycą 50 MP. Galaxy S25 Ultra wciąż ma oferować wbudowany rysik Galaxy S Pen. W tym modelu spodziewamy się zauważalnych zmian w kwestii wyglądu. Ultra stanie się mniej kanciastym telefonem, przez co może nieco lepiej leżeć w dłoni. Wciąż nie będzie to natomiast najbardziej poręczny smartfon - Samsung nieco zwiększy przekątną ekranu (do ponad 6,8”).

. Najbardziej zaawansowany model zyska jeszcze lepsze możliwości fotograficzne. Mowa przede wszystkim o nowym aparacie szerokokątnm z większą matrycą 50 MP. Galaxy S25 Ultra wciąż ma oferować wbudowany rysik Galaxy S Pen. W tym modelu spodziewamy się zauważalnych zmian w kwestii wyglądu. Ultra stanie się mniej kanciastym telefonem, przez co może nieco lepiej leżeć w dłoni. Wciąż nie będzie to natomiast najbardziej poręczny smartfon - Samsung nieco zwiększy przekątną ekranu (do ponad 6,8”). Galaxy Watch 8. Nowy smartwatch ma oferować dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, poprawiony czujnik monitorujący zdrowie oraz zwiększoną odporność na uszkodzenia. Samsung może wprowadzić również nowe tarcze zegarka i funkcje śledzące aktywność fizyczną. Przed premierą nie dotarły do nas informacje o większych zmianach, mówimy zatem raczej o drobnych poprawkach i usprawnieniach.

Spodziewamy się także nowej wersji Galaxy AI z ulepszonymi funkcjami sztucznej inteligencji. Mogą trafić także do starszych modeli serii S23 i S24. Galaxy AI 2.0 pojawi się jako element nakładki OneUI 7 na Androida 15. Warto jednak podkreślić, że starsze Samsungi wciąż czekają na aktualizację do najnowszego systemu operacyjnego.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy – co oznacza ta zmiana?

Rodzaj (a właściwie: producent) procesora zawsze wzbudza ogromne emocje wśród fanów marki Samsung. W przeszłości autorskie procesory Exynos często były krytykowane za niższą wydajność w porównaniu do Snapdragonów od Qualcomm. Rok temu w Europie tylko model Galaxy S24 Ultra został wyposażony w Snapdragona 8 Gen 3. Teraz Samsung postawi na Snapdragona 8 Elite w całej serii Galaxy S25. To zmiana, która zapewni użytkownikom jeszcze lepsze osiągi i energooszczędność. Nie powinno być też żadnych wątpliwości podczas porównań serii Galaxy S25 do najlepszych telefonów innych firm. Samsungi trafią na wysokie miejsca rankingów wydajności.

Co więcej, wszystkie modele będą miały 12 GB RAM, co oznacza znaczny krok naprzód w porównaniu z podstawowym wariantem Galaxy S24, który oferował jedynie 8 GB RAM.

Jak oglądać Galaxy Unpacked?

Transmisja z Galaxy Unpacked 2025 będzie dostępna na stronie Samsunga. Po zakończeniu wydarzenia wszystkie szczegóły dotyczące premierowych urządzeń znajdziesz na stronie Benchmarka. Co więcej, na stronie Samsunga można zapisać się na listę oczekujących, aby skorzystać z promocji. Firma oferuje bonus w wysokości 200 zł w przedsprzedaży oraz możliwość wygrania e-vouchera o wartości 1000 zł na zakup nowych urządzeń.

Nie przegap Galaxy Unpacked 2025 – to wydarzenie, które zapowiada się jako jeden z największych technologicznych hitów roku!