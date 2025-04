The Alters na ostatniej prostej. Ta gra ma “cudowny element”

Nadchodzi długo oczekiwana premiera The Alters – intrygującej gry, która posiada “cudowny element”. W czym tkwi sekret tej produkcji? Prezes 11 bit studios przybliża niuanse projektu i wyjaśnia, jak wykorzystano dodatkowy czas.

The Alters to ciekawy miks gatunkowy. Strategiczny aspekt gry romansuje z survivalem, a całość podano na tacy z napisem science-fiction, nie szczędząc narracyjnych motywów. Dodatkowo, The Alters to jedna z tych produkcji, która chce zostawić gracza z przemyśleniami natury egzystencjalnej. Czy tak brzmi przepis na sukces?

“Cudowny element” The Alters

Nasz wywiad z prezesem 11 bit studios to nie tylko garść cennych informacji na temat nowego sposobu działania, czy nadchodzącej gry Frostpunk 1886. Przemysław Marszał nie szczędził słów na temat nadchodzącego The Alters.

Przemysław Marszał o The Alters Jestem nim (tym projektem, przyp. red.) zachwycony. Bardzo wierzę w ten projekt. To była niesamowita praca zespołu. W kontekście tego, jak teraz na świecie robione są gry, my pokazujemy, że da się inaczej. Robimy ją bardzo sprawnie w zespole nieprzekraczającym 60 osób.

Mniejszy zespół oznacza korzyści dla 11 bit studios; ten model pozwala “szybko decydować o dalszym rozwoju bądź wstrzymaniu projektów. Jak wiemy doskonale, The Alters nie podzieliło losu projektu P8 i nie wstrzymano prac. Pojawia się ważne pytanie: czy The Alters jest grą podobną do This War of Mine? W pewnym sensie tak. Prezes mówi otwarcie o “elementach powiązanych z This War of Mine”.

Przemysław Marszał o The Alters The Alters ma dużo elementów powiązanych z This War of Mine. Mówiąc wprost - ta gra ma bardzo dużo gameplay’u, jest miksem grywalności, narracji i świetnego tematu. Moje marzenie jest takie, aby na końcu gracze zadali sobie pytanie, “co ja zrobiłem w życiu?”, “gdzie mogłem być?”, ale potem się uspokoili i zrozumieli, że ich życie jest konsekwencją decyzji jakie podjęli. Może były inne drogi, ale nadal powinni szanować się za to, dokąd doszli. Ta gra o tym opowiada. The Alters ma ten cudowny element, który ja uwielbiam, to poczucie utożsamiania się, czyli to co się po angielsku ładnie nazywa relateable idea.

I to jest główny cel 11 bit studios. Stać się “najlepszym niezależnym studiem robiącym jednocześnie wiele takich naszych relateable gier. To jest nasza przyszłość” – deklaruje Przemysław Marszał.

Premiera The Alters

Jak wiemy, premiera The Alters była opóźniana. Dodatkowy czas pozwolił 11 bit studios dodać grze "lekkości" i zagwarantować graczom "więcej swobody". Zmieniono również kilka elementów w końcowej fazie rozgrywki tak, by The Alters nie przytłaczało.

Czy The Alters powali graczy na kolana, dokładnie tak samo, jak niegdyś This War of Mine? Czas pokaże. Premiera gry zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 r. Tytuł trafi na PC, PlayStation oraz Xbox Series X|S. Gra zasili abonament Xbox/PC Game Pass.

Źródło: benchmark.pl, 11 bit studios