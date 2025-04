Frostpunk 1886 oficjalnie. 11 bit studios ma ambitne plany

11 bit studios nie zamierza porzucić jednej ze swoich sztandarowych marek – Frostpunk. Polska firma zapowiada Frostpunk 1886, który będzie ukłonem w stronę fanów pierwszej odsłony. Przemysław Marszał, prezes 11 bit studios, przybliża pierwsze szczegóły w rozmowie z Benchmark.pl.

W obozie 11 bit studios dzieje się naprawdę wiele. Firma spełnia się jako twórca gier oraz ich wydawca (Indika, The Thaumaturge). I wygląda na to, że Polacy chcą ponownie rozgrzać serca fanów Frostpunk, do których przecież wkradło się trochę chłodu po ubiegłorocznej premierze drugiej odsłony. Oto Frostpunk 1886 oficjalnie.

11 bit studios zmienia podejście

Nasz wywiad z 11 bit studios dostarcza wielu ciekawych informacji. Marcin Haber – szef obszaru Technologie w Wirtualnej Polsce – rozmawiał z prezesem firmy o nadchodzących planach, a te są ambitne. Przemysław Marszał po raz pierwszy wspomina o Frostpunk 1886. Czym jest ta gra?

Należy najpierw wyjaśnić, jaką filozofią będzie kierować się 11 bit studios. Prezes na pytanie o przyszłość studia podkreśla, że “od kilku lat wyraźnie widzimy, że na rynku dochodzi do przywiązania graczy do konkretnych gier. Część rynku poszło w takim kierunku, że fan gier stał się fanem jednej, konkretnej gry”. To jest kierunek, w którym podążać będzie 11 bit studios.

Przemysław Marszał Patrząc np. na platformę Steam, to obecnie około 40 proc. gier, w które grają gracze, to produkcje wydane 8 i więcej lat temu, a kolejne 30 proc. to przedział między 1-7 lat od premiery. To jest nowe zjawisko. Gracz przywiązuje się do gry. W związku z tym, my obecnie w 11 bit studios zmieniamy podejście do tego, jakie gry chcemy robić.

Nowa strategia 11 bit studios zakłada, że pojawi się “trzeci filar”. Ten, obok ciała wydawniczego oraz deweloperskiego, zajmie się “wieloletnim rozwijaniem naszych wybranych gier w krótszych cyklach, czyli dokładnie to, o czym rozmawialiśmy w kontekście zmieniającego się rynku” – wyjaśnia Przemysław Marszał.

Co wiemy o Frostpunk 1886?

Pierwszą taką grą – czyli grą o długim wsparciu – będzie Frostpunk 1886. Prezes deklaruje, że “mamy na niego plan rozpisany na kolejne lata” i dodaje, że nowa gra będzie nawiązywać otwarcie do “jedynki”.

Frostpunk 1886 będzie napędzany przez silnik Unreal Engine. Pojawią się nowe mechaniki i nowe prawa. Kluczową zmianą będzie dodanie zupełnie nowej ścieżki obok “Wiary” i “Porządku” – pozwoli ona kierować się w stronę socjalizmu w toku rozgrywki. Frostpunk 1886 zaoferuje kwartalne aktualizacje, a jeśli chodzi o różnice między Frostpunk 1886, a Frostpunk 2, to ten pierwszy będzie rozwijany w duchu “city buildera połączonego z gatunkiem survival”, zaś ten drugi będzie szedł w stronę “grand strategy survival”.

Frostpunk 1886 ma zostać wydany w 2027 r., a prace nad nim rozpoczęły się już na początku 2025 r.

Źródło: benchmark.pl, 11 bit studios