Akademia Oscarowa idzie z duchem czasu. Po raz pierwszy uwzględniono generatywną sztuczną inteligencję w zasadach przyznawania Oscarów. Według zaktualizowanego regulaminu, samo użycie AI nie wpływa na szanse filmu, ale sposób jej zastosowania może mieć znaczenie.

Czy sztuczna inteligencja potrafi tworzyć filmy? Tak - i jest w tym coraz lepsza. Narzędzia AI wręcz ewoluują na naszych oczach, co z jednej strony może usprawnić lub zautomatyzować proces twórczy, z drugiej – może zrodzić konflikty. W tym kontekście warto przypomnieć artykuł Justyny Waliszewskiej z benchmark.pl, która próbuje odpowiedzieć na ważne pytanie: czy branża filmowa jest gotowa na AI?

AI w filmach – Akademia Oscarowa jest na ”tak”

Wygląda na to, że Akademia Oscarowa wreszcie dostrzegła AI. Świadczy o tym świeżo opublikowany regulamin zawierający wytyczne rozdawania nagród. Oto kluczowy fragment:

“Jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję i inne narzędzia cyfrowe wykorzystywane w tworzeniu filmu, narzędzia te ani nie pomagają, ani nie szkodzą szansom na uzyskanie nominacji. Akademia i każda filia ocenią osiągnięcie, biorąc pod uwagę stopień, w jakim człowiek był w centrum kreatywnego autorstwa przy wyborze filmu do nagrody” – czytamy w nowych zasadach przyznawania nagród.

Zagrożenie czy szansa?

Jak zauważa The Verge, jest to pierwsza wzmianka o AI w regulaminie Akademii, co jest istotne w kontekście trwających od 2023 roku strajków aktorów i scenarzystów w Hollywood, wywołanych m.in. przez rozwój technologii i jej potencjalne zagrożenie dla twórców.

A jednak sztuczna inteligencja coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w branży kreatywnej. Przykłady można mnożyć i nie brakuje takich z naszego rodzimego podwórka, jak np. teledysk rapera Quebonafide do utworu “FUTURAMA 3”.

Co sądzicie o nowych zasadach Akademii Oscarowej? Czy wzmianka o sztucznej inteligencji zachęci twórców do korzystania z takich narzędzi? Czy będzie to dobre rozwiązanie dla widzów? Klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: The Verge