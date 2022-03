21 marca 2006 roku Jack Dorsey napisał „just setting up my twttr” i tym właśnie wpisem dał początek portalowi Twitter. Dziś jest to jedna z najważniejszych platform społecznościowych i informacyjnych w sieci.

Twitter ma 16 lat, ...to znaczy zależy jak liczyć

Swój wpis Dorsey wstawił na platformę, która początkowo była wewnętrzną usługą dla pracowników Odeo – firmy powołanej do życia zaledwie półtora roku wcześniej. Dopiero w lipcu 2006 roku serwis został udostępniony publicznie, a rok później – w kwietniu 2007 roku – Twitter stał się niezależnym przedsiębiorstwem, kierowanym przez samego Jacka Dorseya.

Powiew świeżości, który nie wiadomo czym jest

Twitter przyniósł powiew świeżości. Tak naprawdę nie jest bowiem ani portalem społecznościowym, ani siecią informacyjną, a równocześnie jest jednym i drugim zarazem. Wielu nazywa go platformą do mikroblogowania, ale i to nie jest do końca precyzyjne określenie. Twitter jest po prostu Twitterem. Serwisem do wyrażania opinii i dzielenia się informacjami streszczonymi do granic możliwości.

Choć zawsze działał gdzieś poza głównym nurtem, wpływ Twittera na rozwój sieci społecznościowych jest nie do przecenienia. To tutaj też zadebiutowały hashtagi, zanim trafiły na Facebooka, Instagrama czy YouTube’a i do wielu innych miejsc w Internecie również.

Twitter jest jednym z podstawowych źródeł informacji

Nigdy nie zdołał zyskać takiej popularności jak Facebook czy Instagram, ale jego statystyki wcale nie są złe. Aktualnie może pochwalić się około 200 milionami aktywnych użytkowników dziennie – zdecydowanie mniej niż wspomniane wcześniej portale, ale to wciąż bardzo dużo ludzi. Ze względu na zwięzłość treści i prostotę dla wielu jest jednym z podstawowych źródeł czerpania informacji o wydarzeniach na świecie.

Dziś na przykład to na Twitterze miliony osób każdego dnia szukają informacji o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, o koronawirusie czy też aktualnych wydarzeniach sportowych.

Jack Dorsey – dyrektor w kratkę

Co zaś się tyczy samego Jacka Dorseya, to już w 2008 roku zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Twittera, ale… sześć lat temu powrócił na to stanowisko… by znów z niego zrezygnować pod koniec ubiegłego roku. W tak zwanym międzyczasie angażował się w różne projekty, a najważniejszym z jego dzieł (poza Twitterem) jest pakiet usług finansowych Block (znany wcześniej jako Square) – do dziś Dorsey jest dyrektorem generalnym tej firmy.

Wracając do Twittera – korzystasz z tego serwisu? Jeśli tak, to koniecznie śledź nasz profil, gdzie znajdziesz najnowsze wieści ze świata nowych technologii i cyfrowej rozrywki.

Źródło: informacja własna