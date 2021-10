Funkcja Super Follow dostępna od września jedynie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w końcu trafia do wszystkich. Prawie wszystkich, bo na razie będzie dostępna tylko dla posiadaczy iPhone’ów.

Super Follow nadal dla wybranych

Wybranymi od początku byli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady. To właśnie oni od września mogli korzystać z nowej funkcji na Twitterze, która umożliwia udostępnianie ekskluzywnych treści dla tzw. superobserwatorów.

Twitter definiuje funkcję Super Follow jako miesięczną subskrypcję, która oferuje dodatkowe treści, ekskluzywne materiały i inne korzyści dla użytkowników.

Zgodnie z ogłoszeniem Twittera - Supper Follow trafia wreszcie do wszystkich, bez względu na lokalizację - ale pod warunkiem posiadania urządzenia pracującego pod kontrolą systemu iOS, a więc wyłącznie na iPhone’y (wprowadzenie opcji na smartfony z Androidem i wersje przeglądarkowe jest jeszcze planowane).

Poza tym, do spełnienia są jeszcze inne warunki. Użytkownicy chcący skorzystać z opcji Super Follow muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać na swoim koncie minimum 10.000 obserwujących i tweetować przynajmniej 25 razy w ciągu ostatnich 30 dni. Dołączenie do programu wymusi również tweetowanie co najmniej 25 razy co 30 dni.

Ile można zarobić na Super Follow?

Okazuje się, że całkiem sporo. Twitter pobiera tylko 3% prowizji od kwoty przekazanej na subskrypcję, a więc do użytkownika trafi aż 97%. Nieco gorzej będzie wyglądać sytuacja po przekroczeniu 50.000 USD zarobku. Wówczas udział Twittera zwiększy się diametralnie, bo aż do 20%.

Miesięczna opłata za Super Follow nie może być w pełni dowolna. Użytkownik może ustalić koszt subskrypcji na: 2,99 USD, 3,99 USD lub 9,99 USD.

Co sądzicie o abonamencie Super Follow na Twitterze? Funkcja ma szansę stać się popularna, czy nie jest to najlepsza platforma na tego rodzaju abonamenty? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: help.twitter.com