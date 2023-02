Programista pracujący nad inżynierią wsteczną odkrył w aplikacji Instagram kod, który może wskazywać na to, że twórcy planują wprowadzenie płatnej funkcji weryfikacji na wzór Twittera.

Jakie są plany Instagrama?

Wygląda na to, że należący do Mety, serwis Instagram może rozważać oferowanie użytkownikom płatnej weryfikacji wzorem Twittera. Jeśli jest tak w istocie, to Meta musi niezwykle uważać, by nie powtarzać błędów platformy należącej do Elona Muska.

Pracujący we wstecznej inżynierii oprogramowania Alessandro Paluzzi udostępnił serwisowi TechCrunch zrzuty ekranu w kodzie aplikacji Instagram gdzie obecne były wiersze:

IG_NME_PAID_BLUE_BLUE_BADGE_IDV

oraz

FB_NME_PAID_BLUE_BLUE_BADGE_IDV

Jak się wydaje określenia „płatna niebieska odznaka" odnosi się do niebieskiego znacznika, jaki otrzymują zweryfikowani użytkownicy platformy. FB i IG zapewne oznaczają Facebooka i Instagrama, więc niewykluczone, że funkcja pojawi się na różnych platformach należących do Mety. IDV jest z kolei, według serwisu TechCrunch, znanym akronimem „weryfikacji tożsamości".

Nauka na błędach

Pisaliśmy jakiś czas temu, że Zuckerberg nie uczy się na błędach Muska, jednak mamy nadzieję, że tym razem jednak tak będzie. Oferowanie płatnej weryfikacji było jedną z pierwszych decyzji Elona Muska po przejęciu kontroli nad Twitterem, jednak okazało się fatalne w skutkach, gdyż nie zabezpieczono się przed oszustami, którzy za niewielką opłatą podszywali się pod znane firmy i osoby.

Meta, póki co zdecydowała się nie komentować odkrycia Paluzziego, więc na razie nie mamy potwierdzenia, czy rzeczywiście pracuje nad płatną weryfikacją. Jeśli jednak rzeczywiście tak jest, to zapewne ogłosi to w nadchodzących miesiącach.

Źródło: engadget