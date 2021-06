Warcaby stworzyło studio gamingowe Chess & Checkers Games w 2015 roku. Ta adaptacja klasycznej gry planszowej na smartfony przekroczyła 100 milionów pobrań. Tym samym uplasowała się w TOP 40 najpopularniejszych gier planszowych na urządzenia mobilne na świecie.

Warcaby – z planszówki w grę mobilną

Ta darmowa gra w pierwotnym zamyśle powstała jako część portfolio polskiego programisty i założyciela studia, Łukasza Oktaby. Warcaby miały służyć jemu oraz jego przyszłym pracodawcom. Jednak zaczęły żyć własnym życiem po umieszczeniu ich w sklepie Google Play. Zdobyły dużą popularność i wiele pozytywnych ocen, a algorytmy Google zaczęły polecać aplikację graczom z całego świata.

- Pierwszych 30 milionów użytkowników zdobyłem bez wydania ani jednej złotówki na reklamę, jednak wcale nie bez wysiłku. Przez długi czas odpisywałem na wszystkie komentarze pozostawione w sklepie przez graczy i na podstawie ich uwag poprawiałem błędy oraz dodawałem nowe funkcje. W pewnym momencie zrobiło się ich jednak za dużo. Zdecydowałem się umieścić w grze reklamy w taki sposób, by nie psuły przyjemności z rozgrywki, a przynosiły dochód, co w dłuższej perspektywie pozwoliło na zatrudnienie pierwszych pracowników i rozwój firmy. Z ich pomocą można ulepszać silnik gry oraz wzbogacać ją o nowe warianty, tak by rozgrywka była ciekawsza - powiedział Łukasz Oktaba.

Studio cały czas ulepsza Warcaby, a od kilku dni użytkownicy mogą rywalizować między sobą. To znacząca nowość, ponieważ wcześniej można było grać jedynie z dość schematycznym wirtualnym przeciwnikiem lub offline ze znajomymi na jednym urządzeniu. Po czerwcowej aktualizacji bez problemu stoczymy pojedynek z graczem, który może mieszkać na drugim końcu świata.

W przyszłości Chess & Checkers Games planuje rozwijać globalny ekosystem mobilny, m.in. udostępniając graczom statystyki i ranking najlepszych zawodników.

Rynek gier mobilnych na topie

Globalne trendy na rynku gier mobilnych na pewno sprzyjają promocji polskiej gry. Ich popularność rośnie najszybciej ze wszystkich sektorów branży gamingowej. Agencja Pelham Smithers uważa, że jego wartość w ubiegłym roku wyniosła 85 mld dolarów, czyli więcej niż rynek gier na komputery i konsole razem. Według raportu przygotowanego przez firmę Newzoo, branża bier mobilnych będzie warta ponad 100 mld dolarów już w 2023 roku.

Źródło: Chess & Checkers Games, profeina