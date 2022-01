Za najlepsze gry na platformy mobilne trzeba po prostu zapłacić - czasy gdy gry na smartfony były darmowymi i prymitywnymi klikaczami już dawno minęły! Zobaczcie nasze zestawienie najlepszych płatnych gier na Androida.

Na smartfony można znaleźć całkiem sporo darmowych gier, jednak jeszcze bardziej interesujące są te, na które trzeba wysupłać kilka groszy. Wiele gier które można pobrać za darmo ma ukryte płatności pod postacią mikrotransakcji - na większość "darmowych" gier i tak prędzej czy później wydamy kasę. Przy okazji zapraszamy do naszego zestawienia najlepszych darmowych gier na Androida.

Gry które zamierzamy kupić, warto dodać na listę życzeń, bowiem w sklepie Google Play często można zetknąć się z promocjami, dzięki którym możemy kupić gry w bardzo atrakcyjnych cenach, które stanowią niewielki ułamek ceny standardowej. Pojawiła się tam również przepustka Google Play Pass, która działa na podobnej zasadzie jak Xbox Game Pass.

Całkiem sporo znanych firm zaczęło mocno inwestować w rynek mobile i konwertować gry znane z dużych platform właśnie na smartfony. Najlepszym przykładem niech będzie Square Enix, która zaczęła masowo portować serię Final Fantasy, czy też Dragon Quest. Gry te potrafią kosztować naprawdę sporo, bowiem za Final Fantasy IX w wersji na Androida zapłacimy ponad 100 zł. Są tu jednak również produkcje stworzone typowo dla mobile, jak choćby świetne Final Fantasy XV Pocket Edition. Nie można również zapomnieć choćby o Life Is Strange - jest z czego wybierać, a mobilni gracze nie są już klientami drugiej kategorii.

Najlepsze płatne gry na telefon

Przypomnijmy, że w naszym poprzednim topie znalazły się takie hity jak: GRID Autosport, Company Of Heroes, Danganronpa, Human Fall Flat, Rome: Total War, Monster Hunter Stories, Alien: Blackout, Tropico, Ace Attorney i Metal Slug.

Jeszcze wcześniej pisaliśmy o Neverwinter Nights Enhanced Edition, Florence, Tales From The Borderlands, Civilization Revolution 2, Human Resource Machine, Don't Starve: Pocket Edition, Banner Saga 2, This War Of Mine i White Night.

Ciekawych remaków dawnych hitów na smartfony jest tyle, że wszystkie nie zmieściłyby się w tym topie. Trzeba jednak koniecznie wspomnieć I Have No Mouth and I Must Scream, Sanitarium, Max Payne, Fahrenheit: Indigo Prophecy, Grim Fandango Remastered, Syberia, Bully (czy starsze części Grand Theft Auto), seria LEGO, Little Big Adventure, Worms 3 czy w końcu serię Oddworld.

10 najlepszych płatnych gier na Androida

Alien: Isolation - 39,99 zł

To najnowszy hit na mobilne platformy, który w zasadzie niczym nie różni się od wersji na duże konsole czy PC. Oczywiście oprawa graficzna będzie nieco zubożona (choćby o odbicia na powierzchniach), ale poza tym prezentuje się naprawdę świetnie.

Po całkiem przyzwoitym Alien Blackout, teraz otrzymujemy prawdziwą perełkę. To z całą pewnością jedna z najlepszych gier na smartfony.

Wiedźmińskie Opowieści - Wojna Krwi - 47,99 zł

Połączenie gry RPG ze świetną opowieścią (można liczyć na różne zakończenia w zależności od wyborów podczas rozgrywki) oraz karcianki, bowiem walki odbywają się poprzez partyjki Gwinta.

CD Projekt RED udostępnił również darmowe demo, które można pobrać i zobaczyć jak wygląda początek gry.

SpongeBob Kanciastoporty: BfBB - 21,99 zł

Kolejne rewelacyjne przeniesienie gier z dużych platform - ta zręcznościówka 3D zapewni godziny świetnej rozrywki, ale jeśli będziesz chciał grać na najwyższych ustawieniach graficznych to lepiej zaopatrz się w wydajny smartfon...

Podtytuł należy oczywiście rozszyfrować jako Battle For Bikini Bottom, a Twoim zadaniem jest ocalenie Bikinie Dolne przed zwariowanymi robotami!

The Last Remnant Remastered - 94,99 zł

Przyznam się, że w moim prywatnym rankingu The Last Remnant to najlepsza gra jRPG w jaką kiedykolwiek grałem. Oczywiście Square Enix dzielnie portuje na mobilki wiele ze swoich gier (włączając wiele części Final Fantasy), ale zdecydowałem się wyróżnić właśnie ten tytuł.

Cena jak na produkcję mobilną niemała, ale często można spotkać się z promocjami obniżającymi cenę o połowę. I naprawdę - ta gra może zapewnić nawet miesiące zabawy.

Star Wars: KOTOR II - 46,99 zł

Po przeportowaniu na smartfony pierwszej części Knights Of The Old Republic (KOTOR) wszyscy mieliśmy nadzieję na część drugą i... doczekaliśmy się. Oto Sith Lords w Twojej kieszeni.

Gry z tej serii oceniane są bardzo wysoko przez fanów Gwiezdnych Wojen i po zagraniu w tego wybornego erpega przyznacie, że nie ma w tym ani krzty przesady.

Oxenfree - 18,99 zł

Jeśli jesteś fanem Stranger Things, a być może pamiętasz nawet The Goonies, to Oxenfree przypadnie ci do gustu.

To świetnie opowiedziana historia o grupce młodych ludzi, którzy spotykają się podczas wycieczki z - jakżeby inaczej - zjawiskami paranormalnymi.

Crying Suns - 40,99 zł

Nie jest to może klasyczna strategia, bo twórcy nazywają Crying Suns "taktycznym roguelike", ale z pewnością przynosi mnóstwo dobrej zabawy.

Do zalet gry należy zaliczyć proceduralnie generowany wszechświat, co pozwala rozegrać historię na 300 różnych sposobów. Zarządzaj flotą i rozwiąż tajemnicę upadłego imperium!

Dead Cells - 34,99 zł

Tym razem z kolei mamy do czynienia z grą roguelike, a raczej roguevania. Wciągająca akcja i klimatyczna grafika 2D nie pozwolą oderwać się wam od smartfona.

To wszystko oczywiście bez reklam i bez mechanizmów F2P, ale za to z dwoma DLC.

XCOM2 Collection - 59,99 zł

Ok, o XCOM 2 na smartfony pisaliśmy nie raz, ale teraz mamy do czynienia z wersją Collection to znaczy wyposażoną dodatkowo w DLC. Pora raz na zawsze przegonić przebrzydłych obcych z naszej planety.

Collection zawiera grę XCOM 2: War of the Chosen oraz cztery pakiety DLC bez żadnych dodatkowych zakupów w aplikacji.

Titan Quest: Legendary Edition - 85,99 zł

Ponownie - ta gra dostępna jest dla mobilnych graczy już od dawna, ale Edycja Legendarna uzupełnia ją o wszystkie dodatki, czyli Immortal Throne, Ragnarok i Atlantis.

Czekając na Diablo Immortal (która to gra znajduje się już w becie) nie trzeba się nudzić, a świat Titan Quest wciąż kusi wyzwaniami.

Najlepsze płatne gry na Androida - opinie

Tak przedstawia się dziesięć najciekawszych płatnych gier na Androida, a jakie są wasze propozycje? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

