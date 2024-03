World of Warships: Legends w wersji mobilnej staje się faktem. Wargaming przenosi rozgrywkę na ekrany dotykowe; grę znajdziemy w Google Play i Apple App Store. Co więcej, premiera gry odbywa się w asyście potężnej aktualizacji zawartości.

Wargaming przypomina o World of Warships Legends w mocnym stylu. Gra wypływa na nowe wody - premiera na urządzeniach mobilnych staje się faktem. Tytuł dostępny za darmo w sklepach Google Play i Apple App Store wprowadza najnowszą aktualizację, która pozwala graczom na całym świecie zanurzyć się w rozgrywce pełnej wartkiej akcji. Równolegle z mobilną premierą, Legends wprowadza wydarzenie Planet Clash pełne kosmicznej zawartości, cztery nowe japońskie krążowniki dostępne we wczesnym dostępie oraz nową klasyczną pięciotygodniową kampanię z paneuropejskim pancernikiem premium jako nagrodą za jej ukończenie.

Wiosenna aktualizacja

Wiosenna aktualizacja pozwala graczom na całym świecie zanurzyć się jeszcze głębiej w uniwersum World of Warships. Pełna akcji walka jest od teraz dostępna na wyciągnięcie ręki za sprawą mobilnej wersji Legends. Bezpłatna i dostępna na urządzeniach opartych o systemy Android i iOS, przenośna edycja okrętów została zaprojektowana tak, aby umożliwić crossplay i crossprogresję zarówno z graczami Xbox, jak i PlayStation.

Gładką żeglugę po wzburzonych morzach zapewnia intuicyjne sterowanie przystosowane do ekranów dotykowych. Gracze mobilni mogą liczyć na szczegółowo zaprojektowane mapy, setki wiernie odwzorowanych modeli okrętów z XX wieku oraz realistyczne efekty w trakcie rozgrywki. Dowódcy mogą rozpocząć budowę swoich armad składających się z prawie wszystkich typów jednostek dostępnych w grze w dniu premiery i wyruszyć na podbój na pełnym morzu.

"Chcieliśmy zapewnić jak najlepsze wrażenia graczom, którzy są pasjonatami Legends i nie mogą się doczekać powrotu do domu, aby cieszyć się kilkoma rundami gry. Dzięki funkcjonalności rozgrywki międzyplatformowej gracze mogą teraz rozwijać swoje ulubione linie okrętów nawet w drodze do pracy" – komentuje Evgeniy Shukin, Publishing director World of Warships: Legends.

Wydarzenie Planet Clash

Zupełnie nowe kosmiczne wydarzenie Planet Clash wywoła fale grawitacyjne w Legends. Gracze będą rywalizować w unikalnym trybie PvE, który staje się trudniejszy w miarę wykonywania zadań. Kapitanowie, którzy chcą wziąć udział w tej międzygalaktycznej przygodzie, mogą wybrać jeden z trzech tematycznych okrętów, z których każdy posiada własne unikalne zdolności, w tym "Orbitalne uderzenie" i "Impuls elektromagnetyczny”, a także dedykowanych dowódców, którzy są gotowi przejąć stery tych nietuzinkowych jednostek.

Przez cały czas trwania wydarzenia gracze mogą zdobywać ograniczoną czasowo walutę - żetony gwiezdne, które można wykorzystać do zakupu astralnych przedmiotów związanych z wydarzeniem, w tym okrętu, kamuflaży i kilku przebrań dowódców.

Nowe okręty we wczesnym dostępie

Marzec oznacza również debiut czterech japońskich lekkich krążowników we wczesnym dostępie, a do gry wkracza także kolejna pięciotygodniowa kampania ze 100 kamieniami milowymi. Krążowniki, dostępne w skrzyniach Japanese Cruisers, obejmują poziomy od IV do VII. Te potężne okręty posiadają dedykowany kalendarz, który oferuje wiele nagród, w tym specjalnego japońskiego dowódcę.

Nowa kampania "Sveriges Sällhet" oferuje również jeszcze jeden godny pozazdroszczenia okręt, który gracze mogą dodać do swoich flot. Na końcu pięciotygodniowej kampanii został zwodowany paneuropejski pancernik premium VIII poziomu Karl XIV Johan.

Aktualizacja nie byłaby pełnoprawną aktualizacją, gdyby nie szereg zmian i usprawnień rozgrywki - tak dzieje się i tym razem.

Źródło: Wargaming