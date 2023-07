Okazuje się, że trafiając do środowiska nasze zrzucone lub obcięte włosy, są większym problemem, niż mogłoby się wydawać. Problemem tym zajęli się naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Singapurze (NUS).

Skażenie włosami

Jedna osoba zrzuca dziennie średnio 50 do 100 włosów. Biorąc pod uwagę, że nasza populacja cały czas rośnie, rodzi to problem coraz większego zanieczyszczenia środowiska ściętymi lub odrzuconymi włosami, które w naturalnych warunkach mogą rozkładać się przez całe lata, uwalniając do środowiska różnorakie związki chemiczne. Rozwiązaniem nie jest nawet spalanie tych nadmiarowych włosów, bo takie działanie też wytworzy toksyczne opary, niekorzystnie wpływające zarówno na ludzi jak i środowisko, takich jak amoniak i dwutlenek siarki.

Wysypiska odpadów w postaci włosów mogą uwalniać do zbiorników wodnych toksyny szkodzące morskiej faunie i prowadzić do zakwitu glonów. Są też wylęgarnią patogenów, przez które w pobliskich społecznościach mogą wybuchać epidemie różnych chorób.

Alternatywna droga dla ściętych włosów

Uczeni z NUS opracowali prostą, opartą na cieple i wolną od chemikaliów metodę przekształcania odpadów z ludzkich włosów w funkcjonalny materiał do potencjalnych zastosowań stenograficznych lub służący do wykrywania zanieczyszczeń. Wszystko to dzięki odkryciu, że w świetle ultrafioletowym ludzkie włosy wydzielają łagodną fluorescencję.

Fluorescencyjne włosy dla szpiegów

Pierwsze zastosowanie, czyli stenografia opiera się na grawerowaniu włosa przy pomocy wiązki lasera. Pod mikroskopem stwierdzono, że po wystawieniu grawerunku na światło UV, był on o około 350 do 400 proc. jaśniejszy niż reszta włosa. Aby udowodnić, że proces ogrzewania ma wpływ na fluorescencję, naukowcy podgrzali wiele pasm włosów do temperatury około 300-400 stopni Celsjusza. Również w tym wypadku zanotowano trzykrotny wzrost intensywności fluorescencji.

Badanie pokazało, że włosy mogą być wykorzystywane w stenografii, która polega na ukrywaniu tajnej wiadomości w czymś zwyczajnym, co nie zwróci uwagi osoby szukającej. Według naukowców jest możliwość dostrojenia lasera tak, by nie uszkadzał on włosów podczas podgrzewania i umożliwiał potencjalnemu agentowi przeniesienie informacji we włosach albo w formie włosa przyczepionego do ubrania.

Włosy jako miernik zanieczyszczeń

Poddane obróbce cieplnej włosy można wykorzystać też do wykrywania wycieków chemikaliów. Jest to możliwe dzięki odkryciu, że w tych samych warunkach siwe włosy świecą znacznie jaśniej od włosów czarnych. Posiwiały włos jest bardziej wrażliwy na substancję zwaną błękitem metylenowym, który jest chemicznym barwnikiem wykorzystywanym w przemyśle tekstylnym.

Ta substancja regularnie wykrywana jest jako składnik cieczy skażających zbiorniki wodne. W obecności błękitu metylenowego poddane obróbce cieplnej siwe włosy świecą niezwykle jasno w świetle UV, co czyni je niedrogim narzędziem do wykrywania tego zanieczyszczenia w wodzie.

Źródło: phys.prg