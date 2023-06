Chociaż na naszej planecie zazwyczaj nie mamy problemu z dostępem do czystej wody, to w kosmosie sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Niemniej jednak, NASA niedawno ogłosiła, że osiągnęła technologiczny kamień milowy w odzyskiwaniu wody w kosmosie.

Agencja NASA ogłosiła, że dzięki ostatnio wprowadzonym rozwiązaniom jest w stanie odzyskać aż 98 proc. całej wody na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). To wielki sukces.

Jak NASA odzyskuje wodę w kosmosie?

Aby zrozumieć, jak to możliwe, warto przyjrzeć się ECLSS (Environmental Control and Life Support System), czyli systemowi kontroli środowiska i podtrzymywania życia. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przetrwania astronautom przebywającym na pokładzie ISS. Dzięki ciężkiej pracy inżynierów NASA, system ten osiągnął niezwykle wysoki poziom skuteczności w recyklingu wody.



fot. NASA

ECLSS składa się z dwóch podsystemów. Pierwszy z nich, Advanced Dehumidifiers, odpowiedzialny jest za wychwytywanie wilgoci z powietrza, generowanej przez astronautów podczas oddychania i pocenia się. Następnie wilgoć ta jest skraplana i po oczyszczeniu może zostać ponownie wykorzystana.

Jednak kluczowym elementem systemu ECLSS jest drugi podsystem, Urine Processor Assembly, który odzyskuje wodę z moczu astronautów. W tym celu wykorzystuje on proces destylacji próżniowej, który pozwala na uzyskanie czystej wody oraz solanki moczowej.

Do tej pory solanka moczowa była odpadem, ale dzięki nowej technologii jest ona przepuszczana przez szereg specjalnych membran. W wyniku tego procesu, zawarta w niej woda odparowuje do powietrza, skąd może zostać wychwycona przez wspomniane wcześniej osuszacze. Właśnie to pozwoliło zwiększyć stopień recyklingu z 93 do 98 proc.

Czy astronauci piją mocz?

Warto zauważyć, że cały system ECLSS działa na podobnych zasadach, co ziemskie systemy dystrybucji wody, co sprawia, że uzyskana woda jest całkowicie czysta. Jak podkreśla Jill Williamson z agencji NASA: „załoga nie pije moczu, to woda pitna, która została odzyskana, przefiltrowana i oczyszczona w sposób, który sprawia, że jest czystsza niż ta, którą pijemy na Ziemi”.

Równocześnie systemy takie jak ECLSS mają ogromne znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych, na przykład na Księżyc czy Marsa. Z jednej strony, dzięki nim załoga nie musi martwić się o swoje życie i zdrowie, co pozwala im w pełni skupić się na celu misji. Z drugiej strony możliwość zabrania mniejszej ilości wody stwarza szansę na zabranie większej liczby instrumentów naukowych.

Źródło: NASA, Space.com, informacja własna