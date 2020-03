Przedstawiamy wszystkie tytuły, jakie są dostępne bez żadnych ograniczeń dla graczy w ramach programu Xbox Game Pass na Xbox One i PC. Oto ponad setka gier, przy których mogą bawić się abonenci.

Oto najnowsze gry w usłudze Xbox Game Pass:

Ace Combat 7: Skies Unknown

The Surge 2

Kona

Pikuniku

Ori and the Will of the Wisps

NBA 2K20

Train Sim World 2020

Jackbox Party 3

Yakuza 0

Wasteland Remastered

Co to jest Xbox Game Pass? I ile to kosztuje?

Xbox Game Pass to wyjątkowa usługa abonamentowa, która pozwala grać w dobre gry na Xbox One i PC bez konieczności kupowania każdej z osobna. Co jakiś czas w jej katalogu pojawiają się kolejne ciekawe tytuły, wśród których nie brakuje ani nowości, ani sprawdzonych produkcji sprzed kilku miesięcy czy lat.

Uruchomiony 1 czerwca 2017 program Xbox Game Pass pozwala posiadaczom konsol Xbox One grać w ponad 100 gier bez żadnych ograniczeń – wystarczy, że użytkownicy opłacają abonament w wysokości 40 złotych miesięcznie. Aktualnie trwają również testy Xbox Game Pass PC dla graczy komputerowych. Abonament w tym przypadku wynosi 18,99 zł.

Nowe gry w Xbox Game Pass – marzec 2020 z kilkoma mocnymi tytułami

Grand Theft Auto V, Frostpunk: Console Edition, A Plague Tale: Innocence, Final Fantasy XV, Wolfenstein: Youngblood, Two Point Hospital i Wasteland Remastered to tylko niektóre spośród najgorętszych tytułów, jakie trafiły do biblioteki usługi Xbox Game Pass od początku tego roku. W marcu dołączą do nich kolejne mocne produkcje.

Zdecydowanie najgorętszą premierą marca w usłudze Xbox Game Pass jest Ori and the Will of the Wisps. Kontynuacja platformówki zachwycającej klimatem, oprawą i mechaniką rozgrywki, już w dniu rynkowego debiutu (a więc 11 marca) zasili katalog XGP. Nie będziemy więc musieli czekać ani chwili i wydawać ani jednej dodatkowej złotówki, by rozpocząć przy niej zabawę.

Wcześniej, bo już 5 marca, do abonentów trafiają dwa inne, godne uwagi tytuły. Pierwszym z nich jest NBA 2K20, a więc – jak możecie przeczytać w naszej recenzji – konkretna propozycja dla miłośników wirtualnej koszykówki. Drugi natomiast to Train Sim World 2020, czyli pierwszoosobowy symulator maszynisty.

Druga połowa marca to kolejne nowości w programie Xbox Game Pass. I to nie byle jakie – w ręce graczy trafiają bowiem takie produkcje jak The Surge 2 (a więc miks erpega i gry akcji w klimacie sci-fi), (dynamiczna bijatyka sieciowa) Bleeding Edge czy Ace Combat 7: Skies Unknown (czyli perełka dla miłośników podniebnej rozgrywki).

Również w kolejce do pecetowej wersji usługi Xbox Game Pass znajdują się interesujące tytuły. Na liście widzimy między innymi The Lord of the Rings: Adventure Card Game, Mother Russia Bleeds oraz (dzielone z konsolowcami) Train Sim World 2020, The Surge 2 i Ori and the Will of the Wisps.

W marcu wystartował również program Xbox Game Pass Ultimate Perks. Sprawa jest prosta: abonenci pakietu Ultimate będą otrzymywać za darmo dodatki do gier i inne bonusy cyfrowe. Na dobry początek do graczy trafiła zawartość do World of Tanks: Mercenaries, Sea of Thieves i Smite.

Xbox Game Pass - gry na Xbox One:

#IDARB

A Plague Tale: Innocence [OD 23 STYCZNIA 2020]

Absolver [OD 7 STYCZNIA 2019]

Ace Combat 7: Skies Unknown [OD 19 MARCA 2020]

Afterparty [OD 29 PAŹDZIERNIKA 2019]

Age of Wonders: Planetfall [OD 14 LISTOPADA 2019]

Ark: Survival Evolved [OD 3 STYCZNIA 2019]

Ashes Cricket [OD 1 SIERPNIA 2019]

ASTRONEER [OD 9 CZERWCA 2019]

Bad North [OD 26 WRZEŚNIA 2019]

Banjo Kazooie: N n B

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Batman: Arkham Knight [OD 9 CZERWCA 2019]

Batman: Return to Arkham [OD 21 LUTEGO 2019]

Battle Chasers: Nightwar [OD 9 CZERWCA 2019]

Black Desert [OD 9 MAJA 2019]

Blair Witch [OD 30 SIERPNIA 2019]

Blazing Thrones [OD 11 LIPCA 2019]

Bloodstained: Ritual of the Night [OD 19 WRZEŚNIA 2019]

Bomber Crew [OD 10 LIPCA 2018]

Borderlands: The Handsome Collection [OD 9 CZERWCA 2019]

Braid

Bridge Constructor Portal [OD 9 CZERWCA 2019]

Brothers: a Tale of Two Sons

Children of Morta [OD 16 STYCZNIA 2020]

Cities: Skylines [OD KWIETNIA 2018]

Clustertruck [OD KWIETNIA 2018]

Costume Quest 2 [OD PAŹDZIERNIKA 2017]

Crackdown 3 [OD 15 LUTEGO 2019]

Creature in the Well [OD 6 WRZEŚNIA]

Darksiders III [OD GRUDNIA 2019]

de Blob [OD 14 LUTEGO 2019]

Dead by Daylight [OD 30 MAJA 2019]

Dead Cells [OD 5 WRZEŚNIA 2019]

Dead Island Riptide Definitive Edition [OD 22 PAŹDZIERNIKA 2018]

Dead Rising 4 [OD 11 LIPCA 2019]

Death Squared [OD 13 LUTEGO 2020]

Demon's Tilt [OD 6 GRUDNIA 2019]

Descenders [OD 7 MAJA 2019]

Deus Ex: Mankind Divided [OD 21 MARCA 2019]

Devil May Cry 5 [OD 19 SIERPNIA 2019]

DiRT 4 [OD LIPCA 2018]

DiRT Rally 2.0 [OD 26 WRZEŚNIA 2019]

Dishonored 2 [OD 3 PAŹDZIERNIKA 2019]

Disneyland Adventures [OD CZERWCA 2018]

DOOM

Double Dragon Neon

eFootball PES 2020 [OD 12 GRUDNIA 2019]

Enter the Gungeon [OD 12 WRZEŚNIA 2019]

Epic Mickey 2: Siła dwóch [OD 21 LUTEGO 2019]

Everspace [OD 9 CZERWCA 2019]

F1 2018 [OD 14 MARCA 2019]

Fable Anniversary [OD LUTEGO 2018]

Fable II [OD WRZEŚNIA 2017]

Fable III

Fallout 3

Fallout 4 [OD 14 MARCA 2019]

Fallout: New Vegas [OD 17 PAŹDZIERNIKA 2019]

Farming Simulator 17 [OD 3 STYCZNIA 2019]

Felix the Reaper [OD 17 PAŹDZIERNIKA 2019]

Final Fantasy XV [OD 6 LUTEGO 2020]

Fishing Sim World: Pro Tour [OD 30 STYCZNIA 2020]

For the King [OD 10 MAJA 2019]

Forza Horizon 4 [OD 2 PAŹDZIERNIKA 2018]

Frostpunk: Console Edition [OD 9 STYCZNIA 2020]

Full Metal Furies

Gears 5 [OD 6 WRZEŚNIA 2019]

Gears of War

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War 4 [OD GRUDNIA 2017]

Gears of War: Judgement

Giana Sisters: Twisted Dreams [OD WRZEŚNIA 2018]

Goat Simulator [OD 27 CZERWCA 2019]

Gonner Blüeberry Edition [OD 12 WRZEŚNIA 2019]

Grand Theft Auto V [OD 3 STYCZNIA 2020]

Guacamelee: Super Turbo Championship Edition [OD LIPCA 2017]

Guacamelee! 2 [OD 9 CZERWCA 2019]

Halo 5: Guardians

Halo: Spartan Assault

Halo: The Master Chief Edition [OD WRZEŚNIA 2018]

Hao Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2 [OD LUTEGO 2018]

Hellblade: Senua's Sacrifice [OD 17 GRUDNIA 2018]

Hello Neighbor [OD 22 PAŹDZIERNIKA 2018]

Hollow Knight [OD 9 CZERWCA 2019]

Human Fall Flat [OD LIPCA 2018]

Hydro Thunder

Indivisible [OD 23 STYCZNIA 2020]

Jackbox Party Pack 2 [OD 8 SIERPNIA 2019]

Jackbox Party Pack 3 [OD 27 LUTEGO 2020]

Jump Force [OD 19 WRZEŚNIA 2019]

Killer Instinct: Definitive Edition [OD 25 LIPCA 2019]

Killer Instinct Classic

Killer Instinct 2 Classic

Kingdom Come: Deliverance [OD 22 SIEPNIA 2019]

Kingdom Hearts III [OD 25 LUTEGO 2020]

KoF98UM

Kona [OD 19 MARCA 2020]

LEGO Star Wars III [OD 31 PAŹDZIERNIKA 2019]

LEGO The Ninjago Movie Videogame [OD 14 LISTOPADA 2019]

LEGO Worlds [OD 26 WRZEŚNIA 2019]

Lichtspeer: Double Speer Edition [OD 9 CZERWCA 2019]

Life is Strange 2 (odcinki 1-3) [OD 15 SIERPNIA 2019]

Lonely Mountains: Downhill [OD 23 PAŹDZIERNIKA 2019]

Marvel vs. Capcom: Infinite [OD 1 KWIETNIA 2019]

Mass Effect [OD GRUDNIA 2017]

Max: The Curse of Brotherood

Mega Man Legacy Collection 2 [OD CZERWCA 2018]

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 [OD 5 WRZEŚNIA 2019]

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [OD 18 LIPCA 2019]

Metal Gear Survive [OD 23 MAJA 2019]

Metal Slug 3

Metal Slug X [OD 9 CZERWCA 2019]

Metro 2033 Redux [OD PAŹDZIERNIKA 2018]

Metro Exodus [OD 9 CZERWCA 2019]

Metro Last Light Redux [OD WRZEŚNIA 2017]

Minecraft [OD 4 KWIETNIA 2019]

Minit [OD 24 PAŹDZIERNIKA 2019]

Momodora: Reverie Under the Moonlight [OD 9 CZERWCA 2019]

Monster Hunter: World [OD 18 KWIETNIA 2019]

Moonlighter [OD 9 CZERWCA 2019]

Mortal Kombat X [OD 7 GRUDNIA 2018]

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden [OD 4 GRUDNIA 2018]

MX vs ATV Reflex

My Friend Pedro [OD 5 GRUDNIA 2019]

My Time at Portia [OD 4 LIPCA 2019]

Naruto to Boruto: Shinobi Striker [OD 5 GRUDNIA 2019]

NBA 2K20 [OD 5 MARCA 2020]

Neon Chrome [OD 9 CZERWCA 2019]

Ninja Gaiden II [OD 20 LUTEGO 2020]

Obcy: Izolacja [OD 28 LUTEGO 2019]

Old Man’s Journey [OD 9 CZERWCA 2019]

Operencia: The Stolen Sun [OD 29 MARCA 2019]

Ori and the Blind Forest [OD GRUDNIA 2018]

Ori and the Will of the Wisps [OD 11 MARCA 2020]

Outer Wilds [OD 30 MAJA 2019]

Overcooked! 2 [OD 12 GURDNIA 2019]

Oxenfree [OD MARCA 2018]

Pandemic [OD 1 SIERPNIA 2019]

Pathologic 2 [OD 12 GRUDNIA 2019]

Payday 2: Crimewave Edition

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Pikuniku [OD 12 MARCA 2020]

Pillars of Eternity [OD 19 GRUDNIA 2019]

PlayerUnknown's Battlegrounds [OD 12 LISTOPADA 2018]

Prey [OD 11 KWIETNIA 2019]

Pumped BMX Pro [OD 7 LUTEGO 2019]

Quantum Break [OD WRZEŚNIA 2018]

RAGE [OD 10 SIERPNIA 2018]

Rage 2 [OD 14 LISTOPADA 2019]

Rare Replay [OD 20 CZERWCA 2019]

ReCore Definitive Edtion [OD WRZEŚNIA 2017]

Remnant: From the Ashes [OD 14 LISTOPADA 2019]

Resident Evil 4 [OD 25 LIPCA 2019]

Resident Evil: Revelations [OD 20 CZERWCA 2019]

Rime [OD LUTEGO 2018]

Riptide GP: Renegade [OD 9 CZERWCA 2019]

Rise and Shine [OD LISTOPADA 2018]

Rise of the Tomb Raider [OD MARCA 2018]

Riverbond [OD 9 CZERWCA 2019]

Rocket League

Ruiner [OD SIERPNIA 2018]

Rush: Przygoda ze studiem DisneyPixar

Ryse: Son of Rome [OD SIERPNIA 2018]

Saints Row: The Third

Samurai Showdown II

ScreamRide

Sea of Thieves [OD 20 MARCA 2018]

Sea Salt [OD 30 STYCZNIA 2020]

Secret Neighbor [OD 23 PAŹDZIERNIKA 2019]

Shadow of the Tomb Raider [OD 7 LUTEGO 2019]

Shadow Tactics: Blades of the Shogun [OD 9 CZERWCA 2019]

Shadow Warrior 2 [OD 20 GRUDNIA 2018]

Shenmue 1&2 [OD 9 CZERWCA 2019]

Silence – The Whispered World 2 [OD 9 CZERWCA 2019]

Slay the Spyre [OD 14 SIERPNIA 2019]

Smoke and Sacrifice [OD 9 CZERWCA 2019]

Snake Pass [OD WRZEŚNIA 2018]

Sniper Elite 4 [OD LISTOPADA 2018]

Spintires Mudrunner [OD 13 GRUDNIA 2018]

State of Decay [OD PAŹDZIERNIKA 2017]

State of Decay 2 [OD 22 MAJA 2018]

SteamWorld Dig 2 [OD 9 CZERWCA 2019]

Stellaris [OD 19 SIERPNIA 2019]

Subnautica [OD 7 LISTOPADA 2019]

Sunset Overdrive

Super Lucky's Tale [OD MARCA 2018]

SUPERHOT

Supermarket Shriek [OD 9 CZERWCA 2019]

Surviving Mars [OD 9 MAJA 2019]

Sword Art Online: Fatal Bullet [OD 9 STYCZNIA 2020]

Śródziemie: Cień Mordoru

Śródziemie: Cień wojny [OD 4 LIPCA 2019]

Tacoma [OD 9 MAJA 2019]

Tekken 7 [OD 17 STYCZNIA 2020]

Terraria

The Banner Saga [OD 23 MAJA 2019]

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3 [OD 18 LIPCA 2019]

The Bard's Tale Trilogy [OD 13 SIERPNIA 2019]

The Bard's Tale 4: Director's Cut [OD 27 SIERPNIA 2019]

The Book of Unwritten Tales 2

The Elder Scrolls IV: Oblivion [OD LIPCA 2018]

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited [OD 11 CZERWCA 2018]

The Escapists 2 [OD GRUDNIA 2019]

The Flame in the Wood [OD LIPCA 2017]

The Gardens Between

The Golf Club 2 [OD 11 KWIETNIA 2019]

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

The Outer Worlds [OD 25 PAŹDZIERNIKA 2019]

The Surge 2 [OD 19 MARCA 2020]

The Talos Principle [OD 14 LISTOPADA 2019]

The Turing Test [OD 9 CZERWCA 2019]

The Walking Dead: A New Frontier [OD 18 KWIETNIA 2019]

The Walking Dead: Michonne [OD 28 MARCA 2019]

The Walking Dead: The Complete First Season [OD 7 LUTEGO 2019]

The Walking Dead: Season 2 [OD 28 LUTEGO 2019]

theHunter: Call of the Wild

Thimbleweed Park [OD 9 CZERWCA 2019]

Ticket to Ride

Tom Clancy's The Division [OD 12 GRUDNIA 2019]

Tomb Raider: Definitive Edition [OD 31 STYCZNIA 2019]

Tracks: The Train Set Game [OD 14 LISTOPADA 2019]

Train Sim World 2020 [OD 5 MARCA 2020]

Two Point Hospital [OD 25 LUTEGO 2020]

Untitled Goose Game [OD 17 GRUDNIA 2019]

Vambrace: Cold Soul [OD GRUDNIA 2019]

Vampyr [OD 28 MARCA 2019]

Viva Pinata

Viva Pinata: TIP

Void Bastards [OD 29 MAJA 2019]

Wandersong [OD 6 GRUDNIA 2019]

Wargroove [OD 2 MAJA 2019]

Wasteland Remastered [OD 25 LUTEGO 2020]

Wasteland 2: Director's Cut [OD CZERWCA 2018]

We Happy Few [OD 17 STYCZNIA 2019]

Westerado: Double Barreled [OD PAŹDZIERNIKA 2018]

What Remains of Edith Finch [OD 21 MARCA 2019]

Wiedźmin 3: Dziki Gon [OD 19 GRUDNIA 2019]

Wizard of Legend [OD 9 CZERWCA 2019]

Wolfenstein: The New Order [OD PAŹDZIERNIKA 2018]

Wolfenstein II: The New Colossus [OD 2 MAJA 2019]

Wolfenstein: Youngblood [OD 6 LUTEGO 2020]

World War Z [OD 10 PAŹDZIERNIKA 2019]

Worms W.M.D

Yakuza 0 [OD 26 LUTEGO 2020]

Yoku's Island Express

Yooka Laylee [OD 10 PAŹDZIERNIKA 2019]

Zoo Tycoon [OD STYCZNIA 2018]

Xbox Game Pass PC - gry komputerowe:

A Plague Tale: Innocence [OD STYCZNIA 2020]

ACA NEOGEO Metal SLUG X for Windows

Age of Empires: Definitive Edition [OD SIERPNIA 2019]

Age of Empires II: Definitive Edition [OD LISTOPADA 2019]

Age of Wonders: Planetfall [OD GRUDNIA 2019]

Ape Out [OD SIERPNIA 2019]

Apocalipsis

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Bad North [OD WRZEŚNIA 2019]

Battle Chasers: Nightwar

Battle Chef Brigade Deluxe

Battlefleet Gothic: Armada

Blair Witch [OD SIERPNIA 2019]

Blazing Thrones [OD 11 LIPCA 2019]

Bloodstained: Ritual of the Night

Bomber Crew

Book of Demons

Bridge Constructor Portal

Broforce

Brothers: a Tale of Two Sons

Children of Morta [OD 16 STYCZNIA 2020]

Cities: Skylines [OD PAŹDZIERNIKA 2019]

Clustertruck

Crackdown 3

Creature in the Well [OD WRZEŚNIA 2019]

CrossCode

Darksiders III [OD GRUDNIA 2019]

Dead by Daylight

Dead Cells [OD WRZEŚNIA 2019]

Dead Rising 4 [OD 11 LIPCA 2019]

Demon's Tilt [OD GRUDNIA 2019]

Descenders

Die for Valhalla!

DiRT RALLY 2.0 [OD WRZEŚNIA 2019]

Dishonored 2

Disneyland Adventures

Downwell [OD 1 SIERPNIA 2019]

Enter the Gungeon [OD WRZEŚNIA 2019]

Europa Universalis IV [OD GRUDNIA 2019]

Everspace

F1 2018

Faeria [OD GRUDNIA 2019]

Farming Simulator 17 [OD GRUDNIA 2019]

Felix the Reaper [OD PAŹDZIERNIKA 2019]

Fez

Final Fantasy XV [OD LUTEGO 2020]

Fishing Sim World: Pro Tour [OD STYCZNIA 2020]

For the King [OD 25 LIPCA 2019]

Forza Horizon 4

Frostpunk [OD STYCZNIA 2020]

FTL: Faster Than Light [OD STYCZNIA 2020]

Full Metal Furies

Gears 5 [OD 6 WRZEŚNIA - Ultimate, OD 10 WRZEŚNIA - wszyscy]

Gears of War: Ultimate Edition dla Windows 10

Gears of War 4

Goat Simulator [OD 27 CZERWCA 2019]

Gonner Blüeberry Edition [OD WRZEŚNIA 2019]

Gris [OD STYCZNIA 2020]

Guacamelee 2

Halo: Reach [OD 3 GRUDNIA 2019]

Halo: Spartan Assault

Halo: Spartan Strike

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Hatoful Boyfriend

Hearts of Iron IV: Cadet Edition [OD LISTOPADA 2019]

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight

Hotline Miami

Human Fall Flat [OD GRUDNIA 2019]

Hydro Thunder Hurricane

Imperator: Rome

Indivisible [OD LUTEGO 2020]

Infinifactory {OD GRUDNIA 2019]

Into The Breach

Killer Instinct: Definitive Edition [OD 25 LIPCA 2019]

Kingdom Come: Deliverance [OD SIEPNIA 2019]

Kingsway

Lichtspeer: Double Speer Edition

Lonely Mountains: Downhill

MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro: Last Light Redux [OD GRUDNIA 2019]

Minit

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Moonlighter

MudRunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

My Friend Pedro [OD GRUDNIA 2019]

My Time at Portia [OD 4 LIPCA 2019]

Neon Chrome

Night Call [OD 17 LIPCA 2019]

Old Man's Journey

Operencia: The Stolen Sun

Opus Mangum

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Orwell: Keeping an Eye on You

Oxenfree

Pandemic: The Board Game

Pathologic 2 [OD GRUDNIA 2019]

Phoenix Point [OD GRUDNIA 2019]

Pillars of Eternity: Hero Edition [OD GRUDNIA 2019]

PREY

Rage 2 [OD LISTOPADA 2019]

ReCore

Reigns: Game of Thrones [OD LUTEGO 2020]

RiME

Riptide GP: Renegade

Rise of Nations: Extended Edition

Rise of the Tomb Raider

Riverbond

Ruiner

Rush: A Disney-Pixar Adventure

Saints Row IV: Re-Elected [OD PAŹDZIERNIKA 2019]

Samorost 3

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Sea Salt [OD STYCZNIA 2020]

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Warrior 2 [OD WRZEŚNIA 2019]

Shenmue I & II

Silence - The Whispered World 2

Slay the Spyre [OD 14 SIERPNIA 2019]

Smoke and Sacrifice

Snake Pass

Space Hulk: Tactics [OD 8 SIERPNIA 2019]

State of Decay 2

State of Mind

Stealth Inc 2: A Game of Clones

SteamWorld Dig 2

Stellaris [OD PAŹDZIERNIKA 2019]

Subnautica

Sunset Overdrive

Super Lucky's Tale

SUPERHOT

Supermarket Shriek

Surviving Mars

Śródziemie: Cień wojny [OD 4 LIPCA 2019]

Tacoma

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Banner Saga 3 [OD 18 LIPCA 2019]

The Bard's Tale Trilogy [OD 13 SIERPNIA 2019]

The Bard's Tale 4: Director's Cut [OD SIERPNIA 2019]

The Flame In The Flood

The Gardens Between

The Last Door: Season 2

The Messenger

The Outer Worlds [OD 25 PAŹDZIERNIKA 2019]

The Red Strings Club [OD GRUDNIA 2019]

The Stillness of the Wind

The Talos Principle [OD LISTOPADA 2019]

The Turing Test

Thimbleweed Park

Thumper

Ticket to Ride [OD GRUDNIA 2019]

Timespinner [OD 11 LIPCA 2019]

Titan Quest Anniversary Edition

Torment: Tides of Numenera [OD 27 CZERWCA 2019]

Tracks: The Train Set Game [OD LISTOPADA 2019]

Two Point Hospital [OD LUTEGO 2020]

Unavowed [OD 11 LIPCA 2019]

Undertale [OD 4 LIPCA 2019]

Valkyria Chronicles

Vambrace: Cold Soul [OD GRUDNIA 2019]

Vampyr

Void Bastards

Wandersong

Wargroove

Wasteland Remastered [OD LUTEGO 2020]

Wasteland 2: Director's Cut

We Happy Few

West Of Loathing

Where The Water Tastes Like Wine [OD 8 SIERPNIA 2019]

Wizard of Legend

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein: Youngblood [OD LUTEGO 2020]

Worms W.M.D

Yoku's Island Express

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Lista gier będzie na bieżąco aktualizowana przez Microsoft – tak, by abonenci zawsze mieli w co grać. Druga ważna informacja jest taka, że do gry jednoosobowej nie trzeba posiadać aktywnego pakietu Live Gold, ale do rozgrywek wieloosobowych już tak. Wreszcie informacja numer trzy: aby zagrać w którąkolwiek z gier, trzeba pobrać ją na dysk twardy.

