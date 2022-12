Przedstawiamy nasz ranking najlepszych gier na Xbox One. Gier, które nikomu z pewnością nie sprawią zawodu.

Najlepsze gry na Xbox One. Jest z czego wybierać

Czy wiecie, że Xbox One jest z nami już 9 lat? W branży elektronicznej rozrywki to kawał czasu. Wystarczy wspomnieć, że konsola Microsoftu nie tylko zdążyła przejść spory lifting pojawiając się półkach sklepowych jako Xbox One S i doczekała się mocniejszej odsłony pod postacią Xbox One X, bo na rynku zagościli już następcy, czyli Xbox Series X i Xbox Series S.

Wiadomo, że w tej sprzętowej przepychance i tak najważniejsze są gry. Czy po tylu latach i pojawieniu się sprzętu nowej generacji na modelach z rodziny Xbox One wciąż jest w co grać? Oczywiście. Ba, trzeba nawet powiedzieć, że mamy do czynienia z przepastną biblioteką. Jest więc w czym wybierać…i w czym się pogubić. W takim gąszczu wcale niełatwo wybrać ciekawe gry na Xbox One. My jednak postaramy się w tym pomóc.

Czy nowe gry działają na Xbox One?

Skoro na łamach benchmark.pl gościło już zestawienie najlepszych gier na PlayStation 4 (i cieszyło się sporym wcięciem), nie wypada pominąć też najlepszych gier na Xbox One, w które w obecnej chwili każdy posiadacz konsoli giganta z Redmond nie tyle może, co wręcz musi zagrać. Co istotne, znajdziecie tu nie tylko tytuły na wyłączność dla Xbox (i PC, bo tak od pewnego czasu wygląda polityka Microsoftu), ale także takie, które pojawiły się również na innych platformach (czyli tych od Sony, niekiedy też Nintendo). Przy ich wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim frajdą płynącą z rozgrywki i tym by trafiły one w gusta niemal wszystkich, niezależnie od wieku czy preferencji. Dzięki usłudze Game Pass część z nich można wypróbować w ramach abonamentu znacznie niższego niż koszt samych gier.

Producenci oraz wydawcy nie kwapią się to porzucenia poprzedniej generacji konsol. Prawdopodobnie dopiero przyszły rok pozwoli zauważyć trend skupiania się wyłącznie na nowszym sprzęcie, aczkolwiek też nie znaczy to, że Xbox One zostanie z dnia na dzień odcięty od wszystkich nowości.

Czy wystarcza mocy obliczeniowych? Cóż, nie oszukujmy się. Gry nie wyglądają tutaj tak dobrze jak na Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli chodzi o wydajność, niektóre nowości działają dobrze (np. Forza Horizon 5), ale niektóre miewają problemy z optymalizacją (np. Cyberpunk 2077). Staraliśmy się wskazać na te, które będą źródłem dobrej zabawy, a nie frustracji. Warto też pamiętać, że często zapewniają ją produkcje mniejszych ekip dysponujących skromniejszymi budżetami i nastawiającymi się na inne elementy niż tylko fajerwerki graficzne. Takie fajne gry na Xbox One też wskazaliśmy.

Dla tych zaś, którzy szukają jak najlepszych wrażeń wizualnych i chcą poczuć moc nowoczesnych telewizorów 4K, z szeroką paletą barw i HDR polecamy nasze zestawienie najlepszych gier na Xbox Series X oraz najlepszych gier na PC, na których widać te różnice. Oczywiście w przypadku komputerów pojawia się ten problem, że trzeba dysponować odpowiednio mocnymi podzespołami.

Ranking gier Xbox One

Forza Horizon 5 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Xbox i wyścigi? Pierwsze skojarzenie to oczywiście Forza, a skoro ostatnia odsłona tej serii nie ominęła konsoli poprzedniej generacji to nie wypada jej pominąć także w tym zestawieniu. Byłoby to sporym nietaktem, bo gra zasługuje na uwagę nie tylko z racji przynależności do rozpoznawalnej marki. To, co potwierdziliśmy w naszych testach, świetna propozycja dla fanów szybkiej jazdy w otwartym świecie, a zarazem pięknych widoków. W tym przypadku padło na meksykańskie krajobrazy. I jeśli bliżej tego kraju nie znacie to przekonacie się, jak różnorodne lokacje można w nim spotkać, bo twórcy naprawdę mocno przyłożyli się do doskonałego ich odwzorowania. Zręcznościowy model jazdy sprzyja wycieczkom, aczkolwiek inne aktywności też tu bawią. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Producent Playground Games

Data premiery 2021-11-09 Zobacz recenzję

Gears 5 Ocena benchmark.pl









4,1/5 Mocne, brutalne i wypakowane po brzegi akcją – takie były wszystkie części serii dotychczasowe serii Gears of War. „Piątka”, oprócz mocno skróconego tytułu, dorzuca do tego jeszcze znacznie bardziej wyraziste postacie, etapy z otwartym światem, świetną oprawę audiowizualną i tak potężny twist fabularny, że u niejednego zagorzałego fana tej serii łezka się w oku zakręci. A to przecież nie koniec, bo obok wyładowanej emocjami historii dla jednego gracza mamy tu jeszcze standardowo pełen pakiet trybów wieloosobowych, ze świetną, niesamowicie grywalną Hordą i absolutną nowością – Ucieczką z wnętrza roju. No i trzeba pamiętać, że Gears 5 to jedna z gier dostępnych za niewielką miesięczną opłatą w usłudze Xbox Game Pass. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Producent The Coalition

Data premiery 2019-09-10 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

It Takes Two Ocena benchmark.pl









4,5/5 It Takes Two to jedna z największych rewelacji zeszłego roku, wielokrotnie nagradzana produkcja studia Hazelight, które zaczyna wyrastać na prawdziwych mistrzów gier kooperacyjnych. Z myślą o zabawie w towarzystwie przygotowało najpierw A Way Out, a później właśnie It Takes Two. Zapowiedzi nie porywały. Ot mająca poruszać dziewczynka chcąca zapobiec rozwodowi rodziców, odrobina magii zmieniająca ich w dwie laleczki i platformówka polegająca na oglądaniu domu z innej, malutkiej perspektywy. Oj krzywdzący to opis It Takes Two, z którego po zagraniu trzeba się prędziutko wycofać. Wszystko tu do siebie pasuje, dobrze wygląda, brzmi i zapewnia mnóstwo frajdy z rozgrywki. Różnorodność mechanik i zagadek oraz spory nacisk na konieczność efektywnej współpracy nie pozwala na nawet chwilę nudy. Najważniejsze cechy: Gatunek gry Zręcznościowe, Przygodowe, Platformowe, Multiplayer, Kooperacja

Wydawca Electronic Arts

Producent Hazelight

Data premiery 26 marca 2021 Zobacz recenzję

Cuphead Ocena benchmark.pl









4,5/5 Wygląda jak jedna z pierwszych kreskówek Walta Disneya, a potrafi zagiąć nawet największych platformówkowych wyjadaczy. Ale to właśnie jest w Cuphead najpiękniejsze, że stawia przed graczem niemałe wyzwania. Czarująca swoim jakże oryginalnym stylem retro oprawa wizualna to coś na osłodę tych wszystkich niepowodzeń, których z pewnością tu doświadczycie. Bo choć każda z czekających tu potyczek potrafi wymęczyć wyśrubowanym poziomem trudności to satysfakcję z pokonania kolejnego, notabene świetnie opracowanego, bossa da się porównać chyba tylko z serią Dark Souls. Decydując się na tę grę czujcie się ostrzeżeni. Albo ją pokochacie…albo znienawidzicie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe, cRPG

Wydawca StudioMDHR

Data premiery 2017-09-29

Wiedźmin 3: Dziki Gon Ocena benchmark.pl









4,9/5 Tak, tak, wiemy ile lat liczy sobie Wiedźmin 3: Dziki Gon. Tylko co z tego. Nasz rodzimy Wiedźmin to wciąż stały bywalec niemal wszystkich zestawień najlepszych gier, i to zarówno na konsolach jak i komputerach PC. Ale trudno się temu dziwić skoro w snuciu opowieści Dziki Gon nie ma sobie równych. Nie dość, że główny wątek fabularny wciąga tu niczym bagno to jeszcze prawie każde zadanie poboczne ma w tle własną, ciekawą historię pełną trudnych wyborów, nietuzinkowych bohaterów i emocjonujących potyczek. Nie raz okazuje się więc, że to co początkowo braliśmy za pojedynczą, niewiele znaczącą misję nagle rozwija się w coś większego, coś co wymaga od nas znacznie więcej zachodu, ale i nie pozwala oderwać się od telewizora. Wszystko to nie byłoby jednak tak ekscytujące, gdyby nie olbrzymi, otwarty, cudownie barwny świat, w którym na każdym kroku czuć fantastyczny klimat czekającej nas tuż za rogiem wielkiej, niezapomnianej, fantastycznej przygody. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-08-30

Assassin’s Creed Valhalla Ocena benchmark.pl









4,3/5 Seria Assassin’s Creed też ani myśli porzucać minioną generację konsol. Ostatnio nieco zwolniła, wciąż najnowszą odsłoną pozostaje Valhalla z 2020 roku. Nie jest to najwyżej oceniania część w całej historii serii, ale stwierdzenie, iż jest to kiepska produkcja było nietaktem. My bawiliśmy się przy niej naprawdę nieźle, jeśli interesują Cię gry przygodowe na Xbox One to też powinieneś być zadowolony. Masz bowiem do dyspozycji ogromny i zarazem różnorodny świat, który potrafi zachwycić, ciekawą historię Wikingów i ogrom mechanik rozgrywki oraz aktywności pobocznych zapewniających ciekawszą eksplorację wykreowanego przez twórców świata. Najważniejsze cechy: Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Ubisoft

Producent Ubisoft

Data premiery 10 listopada 2020 Zobacz recenzję

Star Wars Jedi: Upadły Zakon Ocena benchmark.pl









4,5/5 W przyszłym roku ma zadebiutować Star Wars Jedi: Ocalały, który Xbox One ominie. Będzie powodem do kupna nowej konsoli? Niewykluczone, póki co sympatyzujący z przygodowymi grami akcji powinni sprawdzić, o ile jeszcze tego nie zrobili, poprzednika, czyli Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Akcja rozgrywa się 5 lat przed wydarzeniami z nadchodzącej gry, a zarazem pomiędzy III i IV częścią uwielbianej przez wielu kosmicznej sagi filmowej. Klimatu nie brakuje, fabuła wciąga, zagadki wymagają odrobiny zastanowienia się, a walka zapewnia sporo frajdy. Oczywiście najwięcej w przypadku korzystania z miecza świetlnego. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Electronic Arts Polska

Producent Respawn Entertainment

Data premiery 2019-11-15 Zobacz recenzję

Disco Elysium: The Final Cut Ocena benchmark.pl









4,2/5 Disco Elysium to łakomy kąsek dla sympatyków klasycznych, izometrycznych RPG. To również przykład na to, że nie tylko produkcje AAA mogą rywalizować o miano gry roku. Wedle wielu opinii to właśnie dzieło studia ZA/UM szturmem zdobyło 2019 rok. Sukces przełożył się na późniejsze wersje konsolowe, do tego w wydaniu The Final Cut, gdzie poza podciągniętą grafiką dorzucono kilka innych elementów. Między innymi pełen dubbing, dodatkowe postacie, więcej miejscówek do odwiedzenia i zadań do wykonania. Czy detektywistyczna przygoda z gliniarzem stawiającym na pierwszym miejscu używki może skończyć się dobrze? Sprawdźcie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Przygodowe, cRPG

Wydawca ZA/UM

Producent ZA/UM

Data premiery 30-03-2021 Zobacz recenzję

Mafia: Edycja Ostateczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nie przepadacie za serwowanymi w hurtowych ilościach odświeżonymi wersjami gier sprzed lat? Określenia remake i remaster spowszedniały, często są nadużywane, ale bywają też miłe wyjątki. Propozycje, gdzie po pierwsze jest do czego wracać, a po drugie twórcy należycie wykonują swoją robotę. I jeśli szukać wśród takich miłych wyjątków, Mafia: Edycja Ostateczna bezsprzecznie jest jednym z nich. Fabuła skupiająca się na losach Thomasa Angelo wypada jeszcze lepiej niż w oryginalne, bo studio Hangar 13 pokusiło się o kilka poprawek i dodatkowych elementów. W kontekście oprawy wizualnej i dźwiękowej trzeba natomiast mówić o rewolucji względem oryginału. Można wręcz powiedzieć, że Lost Heaven zbudowano od zera. Mimo tego udało się zachować świetny, gangsterski klimat będący jedną z największych zalet Mafii. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca 2K Games

Producent Hangar 13

Data premiery 2020-09-25 Zobacz recenzję

FIFA 23 Ocena benchmark.pl









4,2/5 FIFA przeszła ostatnio zauważalne zmiany. Tyle tylko, że technologię HyperMotion zarezerwowano dla nowych konsol i PC. Czy na Xbox One FIFA 23 to też propozycja godna polecenia. Cóż, dla sympatyków piłki nożnej, jeśli pominąć managery, wręcz bezkonkurencyjna. Od kiedy Konami złapało ogromną zadyszkę, propozycje rokrocznie wypuszczane przez EA nie mają poważanego rywala. Jak zawsze można liczyć na ogrom licencji, a ostatnio wydano dużą aktualizację FIFA World Cup Qatar 2022 pozwalającą powalczyć o mistrzostwo świata. I chociaż to nie w stylu EA, zdecydowano się oddać to w ręce graczy za darmo. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Sportowe

Producent Electronic Arts

Data premiery 2022-09-30 Zobacz recenzję

Inne dobre gry na Xbox One

Pentiment - Nowość cenionego studia Obsidian Entertainment. Może i nie najwybitniejsze dzieło w jego dorobku, ale bez wątpienia intrygująca detektywistyczna przygodówka osadzona w średniowieczno-renesansowej rzeczywistości.

- Nowość cenionego studia Obsidian Entertainment. Może i nie najwybitniejsze dzieło w jego dorobku, ale bez wątpienia intrygująca detektywistyczna przygodówka osadzona w średniowieczno-renesansowej rzeczywistości. Doom Eternal - Jeśli o mających dobrą renomę ekipach mowa, id Software przy okazji Doom Eternal ponownie pokazało klasę. Lubisz FPSy, musisz zagrać.

- Jeśli o mających dobrą renomę ekipach mowa, id Software przy okazji Doom Eternal ponownie pokazało klasę. Lubisz FPSy, musisz zagrać. Ghostrunner - Drugi obok Wiedźmina polski akcent, coś dla sympatyków cyberpunkowych klimatów i szybkiej akcji.

- Drugi obok Wiedźmina polski akcent, coś dla sympatyków cyberpunkowych klimatów i szybkiej akcji. Ori and the Will of the Wisps - Urocza, czarująca bajkową oprawą i mnogością detali metroidvania.

- Urocza, czarująca bajkową oprawą i mnogością detali metroidvania. Resident Evil Village - Kolejna, ósma już odsłona cenionej serii survival horrorów od Capcom. Absolutny top w swoim gatunku.

A jakie gry na Xbox One Wy polecacie?

Każdy z miłośnik konsolowej rozrywki i posiadacz konsoli ma zapewne swój własny ranking obejmujący dobre gry na Xbox. Może pośród Waszych TOP 10 macie jakieś bliskie Waszemu sercu gry RPG, strategie, strzelaniny bądź gry akcji, które bardziej zasłużyły, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Dlatego też gorąco zachęcamy do dzielenia się Waszymi typami najlepszych gier na Xbox One w komentarzach. Kto wie, może dzięki temu uda nam się znaleźć nieznane dotąd perełki.