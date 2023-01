Microsoft podjął współpracę z producentem znanych ciasteczek Oreo. Efektem będzie limitowana edycja słodkości z motywami przycisków z padów Xbox i ukrytymi niespodziankami dla graczy.

Xbox i Oreo łączą siły

Microsoft ogłosił nawiązanie współpracy z firmą produkującą ciasteczka Oreo, aby zapewnić nowy poziom zabawy na konsolach Xbox. Nowe opakowania z edycji specjalnej mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu w wybranych krajach. Na ciasteczkach będą znajdować się nowe projekty, wzorowane na symbolach z padów Xbox.

To oczywiście nie wszystko, gdyż gracze będą mogli wygrać również nagrody, poprzez „zeskanowanie" ciastek. Nie jest jednak jeszcze do końca jasne, jak będzie to działać. Zgodnie z postem na oficjalnym blogu Xbox:

Wprowadzenie symboli we właściwej kolejności może odblokować ekscytującą, ekskluzywną zawartość w grze o tematyce Oreo, np. pakiety zbroi i skórki pojazdów do popularnych tytułów, takich jak Forza Horizon 5, Sea of ​​Thieves i Halo Infinite.

Ponadto uczestnicy zabawy będą mogli wziąć udział w losowaniu, aby wygrać nagrody, w tym sprzęt Oreo, konsole Xbox, członkowstwo Xbox Game Pass Ultimate oraz wakacje dla całej rodziny (w zależności od regionu).

Ciasteczka będą dostępne w tym miesiącu w 22 krajach i niestety, nie ma wśród nich Polski. Jednak dla chcącego nic trudnego - prawdopodobnie będzie można je kupić na różnych serwisach, takich jak np. eBay.

Źródło: xbox