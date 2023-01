Premiera The Settlers: New Allies została zaplanowana na przyszły miesiąc. Już teraz zatem sprawdź wymagania tej nowej odsłony i upewnij się, że twój komputer jest na nią gotowy.

Czekamy na nią od wielu lat, ale twórcy coś nie mogli znaleźć na nią pomysłu. A właściwie znajdowali, ale gracze szybko te koncepcje torpedowali. Wreszcie udało się wypracować coś ciekawego i gra The Settlers: New Allies jest gotowa na premierę. Na konsole trafi za kilka miesięcy, ale na pecetach zadebiutuje już 17 lutego. To najwyższy czas, by upewnić się, że nasze komputery poradzą sobie z tą jedną z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku. Spoiler: twój sprzęt pewnie da sobie radę. No bo spójrz tylko…

Wymagania The Settlers: New Allies

Nowi Osadnicy nie potrzebują nie-wiadomo-jak wydajnego peceta, by sprawnie działać. W zupełności zadowolą się kilkulatkiem z i-trójką, 8 GB RAM-u i grafiką pokroju GTX-a 950 od Nvidii lub Radeonem 550. Poniżej możesz rzucić okiem na pełne rozpiski (niestety Ubisoft nie podał, jakim rozdzielczościom odpowiadają te specyfikacje).

Minimalna konfiguracja:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 3 1200

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 950 lub Radeon 550

Zalecane konfiguracja:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 470

W The Settlers: New Allies sprawdzimy trzy tryby rozgrywki: solową kampanię, potyczki dla maksymalnie ośmiu graczy i hardkorowy format kooperacyjny. Przejmując kontrolę nad jedną z trzech charakterystycznych frakcji zanurzymy się w przedstawionej opowieści albo też spróbujemy sił w swobodnej rozgrywce na jednej z 12 przygotowanych map. Jak to wszystko wypadnie w praktyce? Okaże się już wkrótce. Tymczasem przypomnijmy sobie ostatni materiał wideo…

Źródło: Ubisoft, Dark Side of Gaming