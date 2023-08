Wreszcie poznaliśmy odpowiedź na pytanie o to, ile będzie kosztować Xiaomi Smart Band 8. Okazuje się, że jest to wiadomość z gatunku pozytywnych.

Xiaomi Smart Band 8 to najnowsza wersja jednego z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów stworzonych z myślą o osobach prowadzących aktywny tryb życia. Ta seria urządzeń zyskała ogromną popularność na przestrzeni lat, a „Ósemka” może sprzedawać się równie dobrze.

Co potrafi Xiaomi Smart Band 8?

Opaska Xiaomi Smart Band 8 została po raz pierwszy pokazana światu w kwietniu 2023 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony konsumentów. Już od kilku miesięcy wiadomo, że urządzenie będzie wyposażone w 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej jasności oraz akumulator, który zapewni około dwóch tygodni działania na jednym ładowaniu.

Smart Band 8 zaoferuje również monitorowanie tętna i poziomu natlenienia krwi, a także śledzenie aktywności fizycznej w 150 różnych trybach sportowych, wraz z wieloma innymi funkcjami (takimi jak timer czy alarm).

Jednym z największych ulepszeń w tej generacji jest konstrukcja urządzenia, która zapewnia większą elastyczność w kontekście sposobów noszenia. Opaskę można nosić na nadgarstku, ale można ją także przypiąć do buta lub nosić na szyi, jak naszyjnik. Choć co do praktyczności tego rozwiązania można mieć wątpliwości, to bez wątpienia jest to ciekawostka.

Polska cena Xiaomi Smart Band 8 wreszcie jest znana

Mimo że od momentu globalnej premiery minęło już trochę czasu, na polskim rynku gadżet debiutuje dopiero teraz. W pierwszych sklepach rozpoczęła się przedsprzedaż, a przesyłki mają być realizowane na przełomie września i października.

Rozpoczęcie przyjmowania zamówień wiąże się także z ujawnieniem ceny, co jest jeszcze bardziej interesującą informacją. Wiadomo już, że Xiaomi Smart Band 8 w Polsce będzie kosztować 199 złotych. To dobra wiadomość – sugerowana cena poprzedniego modelu była o 50 zł wyższa.

Źródło: Xiaomi, Media Expert

