Jak sensownie wydać około 160 złotych na urządzenie elektroniczne? To wcale nie jest takie trudne. To może być na przykład opaska Xiaomi Smart Band 8, której dokładnie przyglądamy się w tej recenzji.

4,9/5

Historia opaski Xiaomi Mi Band, a potem Xiaomi Smart Band po wycofaniu członu Mi w nazewnictwie, to w pewnym sensie historia narodzin gwiazdy ekonomicznych opasek dla aktywnych. Dziś najnowsza jej wersja Xiaomi Smart Band 8, to jedna z najlepszych propozycji dla osób, które nie chcą zegarka dla aktywnych, ale jednocześnie decydując się na opaskę chcą, by funkcje kiedyś przypisane tylko większym urządzeniom ubieralnym, były w zasięgu ich ręki.

Xiaomi Smart Band 8 nie jest urządzeniem wyspecjalizowanego w produkcji akcesoriów sportowych producenta (w tym celu Xiaomi stworzyło submarkę Amazfit), a firmy, która zbija kapitał na tworzeniu ekosystemu. Od smartfonów poprzez urządzenia ubieralne, poprzez szeroką ofertę urządzeń domu inteligentnego (AGD, RTV), aż po sprzęt mobilny w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czyli elektryczne hulajnogi, rowery, a w przyszłości także samochody. Nie jest to więc urządzenie, po które w pierwszym odruchu sięgnie osoba prowadząca wyczynowo aktywny tryb życia. Ale tez urządzenie, które zadowoli tę społeczność, która aktywność sobie ceni, ale dzięki elektronice chce sobie uprzyjemnić i ułatwić również inne sfery życia.

Drugie na rynku Xiaomi ma oczywiście swoich konkurentów w segmencie ubieralnych opasek. To Apple, które wciąż jest na szczycie, ale także Huawei depczące po piętach Xiaomi. Ten drugi producent, również z Chin, zwiększył znacząco w ubiegłym roku udziały w tej branży. Xiaomi musi się mieć na baczności i premiera już ósmej generacji (pierwsza generacja miały numerki 1 i 1S) opaski była koniecznością. Wraz z pojawieniem się Xiaomi Smart Band 8, ich producent uderzył do grupy konsumentów, które kierują się nie tylko użytecznością, ale i wzornictwem. Podobnie jak wcześniej zrobił to Huawei.

Jak zmieniała się opaska Xiaomi? Od Mi Smart Band 1 do Smart Band 8.

Xiaomi wprowadziło model Mi Band 1 na fali rosnącej ekspresowo popularności opasek w roku 2014. Początkowo był to w dosłownym tego słowa znaczeniu tracker, czyli urządzenie, które informowało o podjętej aktywności (krokomierz), a także w podstawowy sposób monitorowało sen. Podobnie jak kolejny Mi Band 1S, było to urządzenie bez wyświetlacza do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Również dziś pełną funkcjonalność opaski uzyskamy łącząc ją z telefonem, ale w 2014 roku było to wręcz konieczne.

W modelu Mi Band 1S pojawił się bardzo ważny komponent, pulsometr. Xiaomi Mi Band 2 z 2015 roku to pierwszy band z wyświetlaczem. Początkowo był on niewielki, tylko 0,42 cala, ale od samego początku wykorzystywano technologię OLED. Wraz z wprowadzeniem wyświetlacza zaczęły pojawiać się takie funkcje jak zegarek, monitor snu wprowadzony w Mi Band 4, rozszerzona współpraca z telefonem w Mi Band 5. Dotykowy przycisk przejął w pełni dotykowy i kolorowy wyświetlacz.



Xiaomi Smart Band 8 (po lewej) i Xiaomi Smart Band 7 (po prawej).

Xiaomi Mi Band 6 był sporym przełomem. Otrzymał spory ekran AMOLED 1,56 cala, obudowę odporną na długotrwałe zanurzenie w wodzie, rozbudowano funkcjonalność akcelerometru, żyroskopu, pulsometru, pojawił się miernik SpO2 jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności nękanej przez pandemię COVID.

Xiaomi Smart Band 7 to dalsza ewolucja, rozbudowywanie funkcji monitorowania różnego typu aktywności, obciążenia organizmu i poziomu stresu. Już ten model w dużym stopniu zastępował zegarek inteligentny w oczach osób, które nie chcą mieć na nadgarstku drugiego telefonu, a wciąż opaskę dla aktywnych.W 2023 roku we wrześniu wraz z premierą telefonów Xiaomi 13T na rynek trafiła opaska Xiaomi Smart Band 8. To obecnie, wraz z wariantem Smart Band 8 Active, najnowszy przedstawiciel tej rodziny opasek i to jej przyjrzymy się dokładniej. Jest ona dostępna w cenie około 160 - 170 złotych, domyślnie z paskiem TPU w kolorze czarnym lub beżowym. Oczywiście to tylko część wydatku jeśli zdecydujemy się na zakup akcesoriów jakie są dostępne, czyli wymiennych pasków/bransolet, ramek oraz szkieł i osłon ochronnych na kapsułkę z elektroniką i wyświetlaczem.



Xiaomi Smart Band 8 z cyfrową godziną, Xiaomi Smart Band 7 ze wskazówkami.



Spodnia część Xiaomi Smart Band 7 (po lewej) i Xiaomi Smart Band 8 (po prawej).

Wciąż w Polsce nie kupimy oficjalnie Xiaomi Smart Band 8 z NFC, czyli wspierającej zbliżeniowe płatności. Warianty Xiaomi Mi Band 6 NFC i Xiaomi Smart Band 7 NFC pojawiały się po pewnym czasie i tak też pewnie będzie z Xiaomi Smart Band 8 NFC.

Xiaomi Smart Band 8. Podstawowa wersja opaski

Możliwość stosowania wymiennych opasek to konsekwencja zmiany sposobu instalacji kapsułki z urządzeniem w pasku. Wcześniej kapsułka była wciskana w otwór w opasce, teraz elementy paska są niezależnie mocowane z obu stron kapsułki (od spodu mamy przyciski zwalniające zaczep podczas zdejmowania paska), którą w zasadzie można już nazwać prostym zegarkiem. Nawet nie trzeba mieć wątpliwości, wszak klasyczne zegarki mają nie tylko okrągłe, czy kwadratowe, ale tez takie mocno rozciągnięte cyferblaty tak jak 1,62 calowy wyświetlacz AMOLED w Xiaomi Smart Band 8. Obła kapsuła z elektroniką ma rozmiary około 48 x 23 x 11 mm.



Xiaomi Smart Band 8 pozwala na wymianę paska podobnie jak w zegarkach.

Przewód z zasilaniem łączymy podobnie jak w kilku poprzednich generacjach opaski złączem magnetycznym, ale tym razem złącze ma inny kształt, a przewód odprowadzony jest z boku, a nie od góry złącza. I nie wiedzieć czemu jest w białym kolorze. Wcześniej nie miałem problemu z odnalezieniem tego kabelka, teraz myli się z innymi.

Ładowarkę trzeba mieć własną, wystarczy jakakolwiek, gdyż akumulator ma pojemność 190 mAh (o 10 mAh więcej niż w poprzedniku) i ładuje się niecałe 55 minut (po 30 minutach ładowania jest już prawie 75%, potem ładowanie zwalnia, po 45 minutach jest 95%). Wysoka moc ładowarki nie spowoduje szybszego ładowania się Xiaomi Smart Band 8, ale można spokojnie użyć nawet taką 120W jaką dostajemy z nowymi telefonami Xiaomi.



Kabelek do ładowarki i sposób jego podłączenia do opaski.

Opaska, która waży z paskiem TPU 26 gramów (o jeden gram więcej niż poprzedni model), pasek z TPU o regulowanej długości w zakresie 135-210 mm i kabelek do ładowania oraz troszkę papierków z opisem urządzenia to wszystko co znajdziemy pudełku i co jest potrzebne do obsługi opaski. Jeśli zechcecie używać opaskę przyczepioną do buta konieczny jest zakup dodatkowego uchwytu.

Na smartfonie trzeba z kolei zainstalować oprogramowanie. To przeszło w ostatnim czasie kilka zmian, także nazwy, i obecnie nazywa się Mi Fitness. Opaska nie będzie pracować ze starszą aplikacją Zepp Life. W oprogramowaniu możemy zdecydować jak używany będzie band, tradycyjnie na nadgarstku, na bucie, czy jako zawieszka na szyi.

Prawie całą górną część opaski pokrywa wyświetlacz. Na jego krawędziach mamy ramkę, która jest zaokrąglona (w efekcie ekran jest zakrzywiony 2.5D). Wyświetlacz ma rozdzielczość 192 x 490 pikseli, która gwarantuje doskonałą jakość obrazu (chyba jesteśmy dalekowidzami), którą wspomaga odświeżanie 60 Hz. Jasność maksymalna to według producenta 600 nit (gdy poziom naładowania spadnie poniżej 5%, ekran jest przyciemniony).



W aplikacji Mi Fitness znajdziemy różne tarcze. Od funkcjonalnych po designerskie.

Zastosowanie technologii AMOLED pozwala na używanie funkcji AoD (ekran zawsze włączony) co było dostępne i w poprzedniku, ale automatyka regulacji jasności ekranu to nowość. Dzięki temu możemy prawie efektywnie spożytkować dużą jasność ekranu, która zapewnia komfortową czytelność przy różnym oświetleniu. Prawie, bo jest drobna dwusekundowa zwłoka zanim regulacja zadziała. No i automatyka nie działa przy wyświetlaniu ekranu AoD, tam mamy na stałe ustaloną jasność.

Od spodu opaski oprócz przycisków do mocowania paska, mamy złącze ładowarki i lekko wystającą wysepkę z czujnikami monitorującymi tętno i nasycenie krwi tlenem. Kapsułka jest zgodna ze standardem wodoszczelności 5 ATM, czyli można z nią popływać w basenie, ale nurkowania bym już nie ryzykował.



Pasek po wpięciu w kapsułkę opaski tworzy z nią prawie monolityczną strukturę.

Szybka na wyświetlaczu i ramka kapsułki są według producenta odporne na uszkodzenia, ale patrząc się na połyskujący materiał ramki, mam co do tego obawy, choć sam nie zdołałem uszkodzić opaski. Wcześniej, chroniona przez materiał paska kapsułka, nie wyglądała tak elegancko, ale wydawała się mniej narażona na zarysowanie.

Co potrafi Xiaomi Smart Band 8, czyli gdzie kończy się opaska, a zaczyna coś więcej?

Tę granicę można określić w przypadku Xiaomi Smart Band 8 w momencie, gdy chcemy mieć swobodę większej interakcji z telefonem i napływającymi informacjami, a także, gdy oczekujemy bogatszej wizualizacji danych i dodatkowych aplikacji.

W Xiaomi Smart Band 8 interakcja zewnętrzna ogranicza się do następujących czynności:

Odrzucanie połączenia telefonicznego z jedną z trzech predefiniowanych odpowiedzi SMS.

Obsługa spustu migawki aparatu w smartfonie (nie działa z każdym).

Sterowanie odtwarzaniem audio w smartfonie.

Odczyt powiadomień i kalendarza (najbliższy tydzień) z telefonu.

Wyświetlanie informacji o pogodzie z telefonu.

Znajdź, wycisz, odblokuj telefon. Z poziomu telefonu można z kolei wywołać opaskę wibracjami.



Statystyki na opasce mogą być wyświetlane jako pojedyncze liczby lub proste wykresy.

Natomiast wewnętrznie Xiaomi Smart Band 8 oferuje:

Pomiary zdrowotne, w tym tętno, jakość snu, stres, nasycenie krwi tlenem,

Monitorowanie aktywności w 150 różnych dyscyplinach obejmujących zarówno klasyczny sport, jak i e-sport, oraz aktywność intelektualną. Można potem podejrzeć zapisane w pamięci zestawienia. Opaska pozwala na wykrycie podstawowych aktywności, a także wyświetla podstawowe informacje jak liczba kroków, zużytych kalorii, czasu ćwiczeń. W oddzielnym menu zebrane są ćwiczenia biegowe.

Alarm, stoper, timer, przypominacz o wstawaniu, ćwiczenia oddechowe, latarka.

Informacje o cyklach menstruacyjnych (definiowane w telefonie).

Dane opaski z telefonem synchronizujemy i wizualizujemy na większym ekranie w aplikacji Mi Fitness. Z poziomu tej aplikacji wgramy też inne tarcze opaski, pamiętając, że ograniczona pamięć wbudowana pozwoli na wgranie co najwyżej kilku dodatkowych. Możemy też usunąć te preinstalowane z wyjątkiem podstawowej, by zyskać więcej miejsca. Pewne ustawienia dotyczące intensywności pomiarów tętna, snu, które są w Mi Fitness ustawimy też z poziomu opaski. To opcje, które wpływają na czas pracy akumulatora, a są istotne z perspektywy naszych oczekiwań co do śledzenia aktywności.



Ekrany aplikacji Mi Fitness z ustawieniami opaski.

Wygodnym rozwiązaniem są widżety, które pozwalają na jednym ekranie opaski zmieścić dostęp do dwóch narzędzi, na przykład miernika pulsu i natlenienia krwi i podstawowe informacje o pomiarze. Maksymalna liczba widżetów, czyli dodatkowych ekranów z danymi to 7.

Xiaomi Smart Band 8 - wrażenia z praktycznego użytkowania

Uruchomienie Xiaomi Smart Band 8 sprowadza się do wybudzenia opaski, czyli podłączenia na chwilę do ładowarki. Potem wybieramy język Polski i już mamy kod QR, który można zeskanować z poziomu aplikacji Xiaomi Fitness wskazując podczas dodawania urządzenia narzędzie Skaner. Na opasce potwierdzamy parowanie, a w aplikacji potwierdzamy kolejne kroki konfiguracji. Na tym etapie można wybrać powiadomienia, które pojawią się na opasce (domyślnie wszystkie). Jeśli aplikacja Mi Fitness ma zablokowany dostęp do wyświetlania powiadomień, połączeń, synchronizacji statusu telefonu to będziemy poproszeni i ich aktywacje. I to wszystko.

Osobiście nie jestem zwolennikiem opasek, wolę jednak zegarki, ale trudno też mi znaleźć argument przeciwko Xiaomi Smart Band 8 inny niż „nie bo nie”. Lekkość całej konstrukcji na pewno docenią osoby, które chcą by opaska była, ale jakby jej nie było. Na przykład podczas monitorowania snu jest o niebo wygodniejsza niż zegarek. To wrażenie wspiera też bardzo dobra reakcja na ruch nadgarstka. Opaska momentalnie się odblokowuje, a czujnik oświetlenia dobrze dobiera jasność ekranu. Sterowanie funkcjami opaski jest wygodne, ekranik jak w poprzednikach potrafi się zabrudzić, ale kapsułkę bardzo łatwo wyczyścić choćby przeciągając ją po ubraniu.

Rozmiar opaski (kapsułki) w Xiaomi Smart Band 8 i Xiaomi Smart Band 7 są podobne, ze względu na identyczny rozmiar wyświetlacza, jednak materiał podstawowej opaski TPU w najnowszym produkcie jest przyjemniejszy dla dłoni, poza tym nowe mocowanie sprawia, że pasek nie usztywnia się tak bardzo i lepiej przylega do nadgarstka. To istotne z perspektywy wielogodzinnego, a nawet wielodniowego noszenia. Jeszcze starsza Xiaomi Mi Smart Band 6 miała węższy wyświetlacz, ale kształt tej opaski, a nie Xiaomi Smart Band 7, bardziej przypomina Xiaomi Smart Band 8.Opaska pozwala na bardzo wygodne sterowanie za pomocą ekranu, dotyk w porównaniu z poprzednikami to przepaść. Wszystko jest intuicyjne i nawet jeśli nie korzystaliśmy wcześniej z żadnego ubieralnego produktu, to pojmiemy wszystko w mig.Choć ekran jest bardzo wyraźny to wciąż ma małą powierzchnię i dokładniejszą analizę zebranych danych lepiej przeprowadzać na telefonie. Osoby dalekowidzące też mogą mieć problem z odczytaniem wszystkich informacji, np. treści powiadomień. Dlatego warto sięgać po wspomniane widżety i odpowiednio dobrane tarcze.



Różne ekrany interfejsu opaski.

Precyzja pomiarów poprawia się z generacji na generację opasek Xiaomi. Oczywiście trzeba pamiętać, że opaska nie jest wskazana dla wyczynowo uprawiających sport i dokładnie kontrolujących swój stan zdrowia. Tym użytkownikom nie spodoba się zbyt mała liczba podsumowań i moim zdaniem lekko optymistyczne traktowanie wyników (szczególnie w przypadku oceny snu).



Widżety, w tym przypadku pomiaru natlenienia krwi i pulsu.



Ekrany aplikacj Mi Fitness z wizualizacją danych zebranych przez opaskę Xiaomi Smart Band 8.

Jednakże pomiary tętna i natlenienia, a także innych aktywności są na tyle dokładne i zgodne z urządzeniami medycznymi (porównywałem z pulsoksymetrem i instrumentem do wielokanałowego EKG), że spokojnie mogę polecić Xiaomi Smart Band 8 jako świetne urządzenie, które przyczyni się lepszej dbałości o kondycję.

Udało mi się uzyskać od 7 do 10 dni pracy na baterii, zależnie od obciążenia. Przy maksymalnym, z włączonym AoD i wszystkimi innymi funkcjami pomiarowymi oraz treningami nie więcej niż tydzień. Nie jest to deklarowane 16 dni, które daje się uzyskać tylko przy mocnym oszczędzaniu energii, czyli po wyłączeniu monitoringu na bieżąco, zmniejszeniu jasności wyświetlacza (to ma duży wpływ), ale też na tyle dużo, by nie krytykować akumulatora.

Gdybym miał kupić Xiaomi Smart Band 8? Co przemówiłoby za, a co przeciw?

Xiaomi Smart Band 8 to moim zdaniem urządzenie ubieralne, które doskonale nada się jako narzędzie do poglądowego kontrolowania aktywności w sposób, który pomoże nam mobilizować swój organizm do jeszcze lepszego dbania o zdrowie. Czy uznałbym ją za zamiennik zegarka? Nie, opaska ma swój charakter i nie spełni tej samej roli, ale też nie powiedziałbym, że Xiaomi Smart Band 8 nadaje się wyłącznie do użytkowania sporadycznego. Można ją nosić cały czas, a dzięki możliwość personalizacji pasków stanie się ona atrakcyjnym elementem ubioru, choć moim zdaniem opaska to nie zegarek.



Porównanie rozmiaru opaski Xiaomi Smart Band 8 i telefonu POCO X6 Pro.

Jeśli nie używaliście wcześniej opaski to Xiaomi Smart Band 8 jest jedną z najatrakcyjniejszych propozycji. Cenowo trudno teraz o lepszy produkt o tak dużej funkcjonalności. Lecz jeśli jesteście posiadaczami Xiaomi Smart Band 7 to, mimo wszystko lepiej poczekać na kolejną jej generację. Również jeśli NFC jest dla was absolutnie niezbędną umiejętnością, to trzeba szukać innego produktu lub zaczekać na wersję Xiaomi Smart Band 8 z NFC.

Brak nowszej generacji Bluetooth niż 5.1 (nawet poprzednik miał Bluetooth 5.2) to często wypominana przez użytkowników opaski wada. Owszem, sprawniejszy energetycznie moduł BT byłby mile widziany, ale jego brak nie powinien moim zdaniem być przeszkodą w zakupie Xiaomi Smart Band 8. Podobnie brak GPS, część użytkowników uzna za wadę, część za zaletę, bo nic nie obciąża akumulatora tak jak pozycjonowanie.

Opinia o Xiaomi Mi Band 8 [Czarny] Plusy jasny, bardzo dobrej jakości ekran AMOLED z AoD,

dobrze działający dotyk wyświetlacza,

intuicyjne oprogramowanie,

spora liczba funkcji jak na prostą opaskę,

możliwość wymiany pasków,

możliwość dostosowania trybu mocowania opaski,

przyzwoity czas pracy na akumulatorze,

lekka obudowa, prawie niewyczuwalna na nadgarstku,

atrakcyjna cena. Minusy kabelek od ładowarki może się łatwo odłączyć,

model bez NFC,

zbyt mały ekran dla dalekowidza.

Ocena Xiaomi Smart Band 8 98% 4.9/5