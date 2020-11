Będzie więcej reklam w serwisie YouTube i jeśli nic się w tym temacie nie zmieni, to pewnie i tak ostatecznie wykupimy YouTube Premium – jakkolwiek nieatrakcyjna byłaby ta usługa.

Więcej reklam na YouTube. Pojawią się nawet na filmach małych twórców

Do tej pory mniejsi twórcy na YouTube nie mogli dołączyć do programu partnerskiego i zarabiać na reklamach, toteż materiały promocyjne nie były wyświetlane na ich filmach. Pierwsza część tego zdania pozostaje aktualna, ale nowy regulamin zakłada, że reklamy będą mogły się pojawiać w takich przypadkach. Autorzy po prostu nie będą otrzymywać z tego tytułu żadnych korzyści.

Zatem dla twórców ta zmiana ma niewielkie znaczenie. Może jednak odegrać ważniejszą rolę w przypadku samych widzów, którzy po prostu częściej będą natrafiać na reklamy podczas oglądania filmów na YouTubie.

YouTube Premium rozwiązaniem twoich problemów?

Google wie, że nie lubimy reklam i mało tego – ma już rozwiązanie naszego problemu. Jest nim naturalnie YouTube Premium – abonamentowy program, który ukrywa wszystkie reklamy w serwisie i aplikacji, a dodatkowo pozwala słuchać treści w tle, pobierać i oglądać filmy offline oraz korzystać z usługi YouTube Music Premium. Kosztuje to 24 złote miesięcznie i jeśli to tak dalej pójdzie, to pewnie wielu z nas będzie ostatecznie musiało doliczyć ten wydatek do listy comiesięcznych opłat.

Jedyną alternatywą jest korzystanie z adblockera, do czego nie zamierzamy w żaden sposób zachęcać. Zresztą nie zdziwimy się, jeśli Google wprowadzi skuteczne rozwiązanie blokujące możliwość korzystania z takiego narzędzia na YouTube. A jeśli tak się faktycznie stanie, to liczba subskrybentów YouTube Premium może lawinowo rosnąć. Wątpliwy jest bowiem scenariusz, by użytkownicy uciekli – szczególnie, że serwis jest aktualnie bezkonkurencyjny.

Wyjaśnijmy może na koniec, co to oznacza „mały twórca”. Otóż mówimy wówczas o kanale z liczbą subskrybentów mniejszą niż 1000 i wynikiem oglądalności gorszym niż 4000 godzin oglądania filmów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: YouTube, Engadget

