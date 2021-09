Od pierwszych zapowiedzi wydaje się, że Kena: Bridge of Spirits będzie czarować niesamowitym światem i klimatem. Lada moment zostanie to zweryfikowane.

Jutro premiera Kena: Bridge of Spirits

I lada moment to w tym przypadku doskonale pasujące określenie, ponieważ zabawę przy Kena: Bridge of Spirits można będzie rozpocząć za kilka godzin. Premiera odbędzie się już jutro, 21 września. Warto przypomnieć, że jest to termin, który zaczął obowiązywać po niedawnym poślizgu, również na ten tytuł czekamy dłużej niż pierwotnie sugerowano.

Miejmy nadzieję, że twórcy ze studia Ember Lab dobrze wykorzystali dodatkowy czas. Przekonać można będzie się o tym na PC (Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4, bo właśnie tak prezentuje się lista platform docelowych tej gry. Już wcześniej pisaliśmy o kuszącej jak na obecne czasy cenie, a także jej powodach. Na PC wynosi ona 139 zł za wersję standardową oraz 169 złotych za wersję Digital Deluxe Edition, gracze konsolowi zapłacą nieco więcej, bo odpowiednio 169 złotych i 209 złotych.

Zwiastun premierowy Kena: Bridge of Spirits

O czym opowie Kena: Bridge of Spirits?

Udostępniony dziś zwiastun premierowy bardzo dobrze przygotowuje na przygodę z Kena: Bridge of Spirits. Spełnia bowiem swoje główne zadanie, czyli wprowadza w przygotowaną przez twórców historię i czarującą krainę, do której trafi główna bohaterka.

Trzeba będzie pomóc jej w poszukiwanie świętego sanktuarium, a po drodze w eksploracji, rozwiązywaniu zagadek i dynamicznych walkach. Ważne ma być umiejętne korzystanie z małych towarzyszy (określane jako duchy Rot), ponieważ pozwoli to na manipulację otoczeniem. Całość określana jest jako fabularna gra przygodowa.

Dodajmy jeszcze, że Sony pokusiło się o dodatkowy materiał wideo skupiający się na Photo Mode, bo jest nadzieja, że będzie on tu mocno przydatny. Zamierzacie zagrać?

Źródło: Ember Lab