Lubiący gry przygodowe z pewnością nie przechodzą obojętnie obok informacji i materiałów promujących Kena: Bridge of Spirits. Zdecydowana większość z nich nastrajała pozytywnie, tym razem jest nieco gorzej.

Ukończenie Kena: Bridge of Spirits nie zajmie wiele czasu

Z zapowiedźą Kena: Bridge of Spirits mieliśmy do czynienia w połowie 2020 roku. Padły wtedy stwierdzenia, że będzie to jeden z tytułów startowych konsoli PlayStation 5. Nic z tego jednak nie wyszło, bo premierę zdecydowano się opóźnić i to dość znacznie. W ostatnich tygodniach twórcy częściej zabierają głos sugerując, że kolejnych zmian planów nie będzie. Dowiedzieliśmy się między innymi tego, że zainteresowani mogą spodziewać się bardzo kuszących cen. Haczyk? Właśnie został ujawniony, a w zasadzie potwierdzony.

Za Kena: Bridge of Spirits trzeba będzie zapłacić 169 złotych oraz 139 złotych, odpowiednio na konsolach oraz PC. Najbardziej prawdopodobne wydawało się, że będziemy mówić o grze, której ukończenie nie zajmie wiele czasu. I twórcy to potwierdzili.

Depends on your playing style, but you should be able to complete the game over a weekend — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) March 2, 2021

Podane ceny są znacznie niższe od tych, z jakimi mamy obecnie do czynienia w przypadku nowych gier. Tu należy docenić Ember Lab za podejście, dzięki któremu debiutancka produkcja tego studia (bo Kena: Bridge of Spirits nią jest) ma szansę trafić do szerszego grona graczy. Rozgrywka będzie tu nastawiona na kampanię, a więc jej długość ma znaczenie. Z drugiej strony wielu graczy byłoby zapewne w stanie wskazać gry, za które zapłacili więcej, a też otrzymali zabawę na kilka godzin. Prawda?

Darmowa aktualizacja do wersji next-gen

A skoro już o pieniądzach mowa, pojawiła się jeszcze jedna warta odnotowania informacja. Przedstawiciele Ember Lab potwierdzili, że kupujący Kena: Bridge of Spirits w wersji na PlayStation 4 będą mogli skorzystać z darmowej aktualizacji do wersji na PlayStation 5.

Indeed, you do! — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) March 5, 2021

Poza wymienionymi konsolami, lista platform, docelowych obejmuje tutaj również PC z Windows. W tym przypadku zainteresowani będą musieli skorzystać z oferty sklepu Epic Games Store.

Ostatnio podano dokładną datę premiery, Kena: Bridge of Spirits ma zadebiutować 24 sierpnia.

