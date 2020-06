Firma Sony pokazała wczoraj ponad 20 gier, które w najbliższej przyszłości trafią na konsole PlayStation 5. Wśród nich pozytywnie wyróżniła się Kena: Bridge of Spirits – niezwykle klimatyczna mieszanka przygodówki, zręcznościówki i gry akcji.

Jeśli chodzi o grafikę w grach, to zwykle zachwycamy się realizmem lub ponurym klimatem. Tymczasem twórcy gry Kena: Bridge of Spirits postawili na bajkową oprawę… i ta robi wcale nie mniejsze wrażenie. Co tu dużo mówić – to jedna z najładniejszych produkcji na horyzoncie.

Zobacz zwiastun gry Kena: Bridge of Spirits na PlayStation 5:

W grze Kena: Bridge of Spirits studia Ember Lab trafimy do prześlicznej krainy, w której jednak wcale nie brakuje zagrożeń. To największe stanowią zepsute duchy. Sporo ich spotkamy na swojej drodze, podczas której jako młoda przewodniczka duchowa będziemy odkrywać tajemnice pradawnej społeczności. Inne duchy – wręcz przeciwnie – będą nam pomagać, uzupełniając katalog umiejętności.

A zatem Kena: Bridge of Spirits ma nie tylko cieszyć nasze oczy, ale też płynnie łączyć wciągającą opowieść z eksploracją, rozwiązywaniem zagadek i dynamiczną walką.

Kiedy zagramy w Kena: Bridge of Spirits? Premiera już wkrótce

Poza tym niewiele na razie wiadomo na temat tej gry – może poza tym, że Kena: Bridge of Spirits jeszcze przed końcem tego roku ma zadebiutować na PlayStation 5 i PC (wyłącznie w sklepie Epic Games).

Źródło: Dark Side of Gaming, Polygon, IGN, Sony, Epic Games

