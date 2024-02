Nie jest łatwo znaleźć dobrego laptopa, który będzie służyć do grania i do tworzenia treści. W tym przypadku to się udało – ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) to sprzęt, który idealnie sprawdzi się w obu zastosowaniach.

Płatna współpraca z marką ASUS

Laptopy oferują coraz lepsze możliwości, a dobry sprzęt z powodzeniem nada się także do wymagających zastosowań. Idealnym tego przykładem jest ROG Zephyrus G16 (2024) – najnowszy notebook ze stajni Republic of Gamers, który bez problemu sprawdzi się podczas grania, jak i w działaniach twórczych.

Gamingowy ulrabook

Nowy ASUS ROG Zephyrus G16 został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią stonowany, nowoczesny design i kompaktową obudowę. Śmiało można powiedzieć, że to "gamingowy ultrabook", który łączy dwie natury - zadowoli i graczy, i profesjonalistów.

ROG Zephyrus G16 utrzymany jest w stonowanej stylistyce, więc będzie prezentował się znakomicie na spotkaniach biznesowych. Jest też pewien "smaczek" – na pokrywie ekranu znalazło się konfigurowalne podświetlenie Slash Lighting, które pozwala spersonalizować wygląd urządzenia.

Metalowa obudowa zdecydowanie wzmacnia konstrukcję laptopa. Producent zastosował tutaj obudowę z jednego bloku piaskowanego, anodowanego aluminium (wykonaną przy pomocy obróbki CNC), a całość uzupełniają przemyślane, wytrzymałe zawiasy.

Na obudowie znalazła się duża liczba gniazd i złączy (w tym Thunderbolt 4, HDMI 2.1 oraz czytnik kart SD – taki zestaw szczególnie przypadnie do gustu profesjonalistom, którzy chcą podłączyć dodatkowy ekran, szybki dysk zewnętrzny lub kartę pamięci). Za bezprzewodową łączność odpowiada Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Ciągle jednak mówimy o laptopie aspirującym do miana gamingowego ultrabooka. ROG Zephyrus G16 ma niecałe 15 mm grubości i waży 1,85 kg, więc bez problemu można go zabrać ze sobą do torby lub plecaka i używać w podróży. Wbudowana bateria (90 Whr) wystarczy nawet na 12 godzin pracy urządzenia, a do tego obsługuje superszybkie ładowanie (w 30 min można ją podładować do 50 proc.).

Pierwszy laptop ROG z takim ekranem

ROG Zephyrus G16 to pierwszy laptop z linii Republic of Gamers, w którym zastosowano ekran typu OLED – producent postawił na 16-calowy panel ROG Nebula OLED o rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600 px) i proporcjach 16:10. Takie rozwiązanie docenią nie tylko gracze, ale również profesjonaliści.

Ekran ROG Nebula OLED zapewnia bardzo szybką płynność wyświetlania obrazu (odświeżanie 240 Hz, czas reakcji 0,2 ms), a do tego współpracuje z technologią NVIDIA G-SYNC, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas grania w dynamiczne gry akcji, gdzie ważna jest szybkość reakcji.

Panel OLED to też świetne parametry do pracy twórczej. Możemy liczyć na bardzo wysoki kontrast 1 000 000:1, jasność 500 nitów, wsparcie dla techniki HDR i idealne odwzorowanie kolorów (z fabryczną kalibracją Pantone), co docenią profesjonaliści, który zajmują się obróbką zdjęć i filmów.

Użytkownicy powinni docenić cichą, podświetlaną klawiaturę oraz duży i wygodny touchpad. Ciekawostką jest szklany przycisk zasilania. Wbudowany system audio obejmuje 6 głośników zgodnych z technologią Dolby Atmos (w tym ulepszone głośniki niskotonowe).

Rewelacyjna wydajność w graniu i pracy

To jednak nie wszystko. Mimo kompaktowej budowy producent zadbał o świetną specyfikację, która pozwoli cieszyć się najnowszymi grami i znaczącym przyspieszeniem podczas tworzenia treści.

ROG Zephyrus G16 wykorzystuje najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 185H oraz topową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Co ważne, producent zadbał też o efektywne chłodzenie komponentów, co w sprzęcie tej wielkości ma kolosalne znaczenie. Dzięki zastosowaniu komory parowej z wentylatorami ARC Flow (2. gen) możemy liczyć na wydajne odprowadzanie ciepła, a technologia 0 dB Ambient Cooling pozwala na bezgłośną pracę przy mniej wymagających zadaniach. System AntiDust i filtry przeciwkurzowe wpływają na dłuższą żywotność urządzenia.

Świetna specyfikacja przekłada się na bardzo dobre osiągi podczas grania. GeForce RTX 4090 to topowa konstrukcja, która bez problemu podoła najnowszym i najgłośniejszym tytułom. Gracze powinni docenić wsparcie dla technologii Ray Tracing i NVIDIA DLSS 3.5 z Ray Reconstruction, dzięki czemu gry będą wyglądać jeszcze lepiej i działać jeszcze płynniej.

ROG Zephyrus G16 to także laptop do pracy, a topowa specyfikacja będzie miała przełożenie na szybkość wykonywania zastosowań twórczych. Układ graficzny GeForce RTX 4090 jest nieocenionym wsparciem przy montażu czy obróbce wideo, a procesor Intel Core Ultra 9 wspomaga zadania korzystające ze sztucznej inteligencji.

Idealny sprzęt do grania i pracy

ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) to sprzęt dla graczy i profesjonalistów, którzy potrzebują mobilności, cenią jakość oraz wygodę, ale przy okazji wymagają absolutnie topowej specyfikacji i są gotowi za nią zapłacić – ceny topowej konfiguracji dochodzą do 20 tys. zł.

Producent zadbał o nowoczesną, wytrzymałą konstrukcję, nowoczesny zestaw portów i szybkie ładowanie. Gracze i twórcy treści powinni zwrócić uwagę na świetny ekran ROG Nebula OLED, który zapewnia rewelacyjne parametry obrazu.

W środku zainstalowano bardzo wydajne podzespoły, które bez problemu poradzą sobie z najnowszymi grami, a przy okazji będą mocnym wsparciem w tworzeniu treści. Wszystko to w kompaktowym wykonaniu. Mimo topowej specyfikacji Zephyrus G16 to wyjątkowo smukły i lekki laptop, którego bez problemu można zabrać ze sobą do pracy lub w podróż.

