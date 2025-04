Karty GeForce RTX 5060 Ti w tej chwili trafiły do sprzedaży, a my już wiemy, co mają do zaoferowania. Sprawdziliśmy ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16 GB TUF Gaming OC i wnioski z tych testów niespecjalnie pokrywają się z zapowiedziami NVIDII…

Wszelkie nadzieje dla niskiego segmentu GPU dla graczy legły w gruzach po tym, jak wczoraj NVIDIA oficjalnie zaprezentowała serię RTX 5060, zatem trzy nowe karty. Co ciekawe, termin publikacji recenzji ustalono na równi ze sklepową premierą, co nie daje nabywcom czasu na zapoznanie się z możliwościami nowego sprzętu, zanim rzucą się do walki o te kilka sztuk, do których możliwe, że znowu ograniczona zostanie podaż nowych GPU. Samo to jest już “podejrzanym” zagraniem, ale co powiecie na to, że do testów nie dało się załatwić na premierę żadnej karty wyposażonej w 8 GB?



Taką kartę udało mi się pozyskać na czas testów - dziękuję, ASUS!

W przypadku RTX 5060 to zrozumiałe - jego sklepowa premiera dopiero w maju, ale RTX 5060 Ti 8 GB ma na półki trafić w tym samym czasie, co brat z 16 GB GDDR7… Kartę na potrzeby testów udało mi się dostać tylko dzięki uprzejmości firmy ASUS Polska i tu na wstępie zaznaczam, że o treści niniejszej recenzji dowiadują się w chwili jej publikacji i nie mieli na nią najmniejszego wpływu. Karta, którą mi wypożyczono, to model TUF Gaming OC, o której zaraz powiem nieco więcej. Wcześniej jednak przyjrzyjmy się, co znajdziemy pod masywnym układem chłodzenia ASUS, zatem rdzeniowi NVIDIA GB206.

Jak po raz drugi sprzedać to samo, ale pod inną nazwą, czyli o specyfikacji RTX 5060 Ti

Można by pomyśleć, że tak duża firma, jak NVIDIA, będzie uczyć się na własnych błędach i po bardzo chłodno przyjętym przez media i graczy RTX 4060 Ti oraz absurdalnie wtedy wycenionej wersji 16 GB (499$!), w nowej generacji tego błędu nie popełnią. Nic bardziej mylnego. Dostajemy powtórkę z rozrywki, tylko że z dalszym badaniem granic cierpliwości graczy i w sumie całej branży. Otóż po dwóch latach dostajemy kartę opartą o jeszcze bardziej przycięty względem flagowca rdzeń GB206. W porównaniu do poprzednika zwiększono o 7% ilość rdzeni CUDA, RT oraz Tensor, a dodatkowo są to rdzenie nowszej generacji z nieco (50-100 MHz) wyższym taktowaniem.

Specyfikacja układu NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti na tle poprzednich generacji:

Model GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 5060 Ti Generacja Ampere Ada Lovelace Blackwell Układ graficzny Ampere GA104 Ada Lovelace AD106 Blackwell GB206 CUDA 4864 4352 4608 TMU 152 136 144 ROP 80 48 48 RT 38 (2. gen) 34 (3. gen) 36 (4. gen) Tensor 152 (3. gen) 136 (4. gen) 144 (5. gen) Taktowanie 1410/1665 MHz 2310/2535 MHz 2407/2572 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8/16 GB GDDR6 128-bit 8/16 GB GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 18 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 288 GB/s 448 GB/s TDP 200 W 165 W 180 W Sugerowana cena $399 $399/499 $379/429

Karta posiada tyle samo ROP (albo raczej powinna posiadać, warto to sprawdzić po zakupie) i taką samą 128-bitową szynę danych pamięci. Nowe RTX z segmentu “60” ponownie też komunikują się z płytą główną poprzez tylko 8 linii PCI-E, ale za to jest to teraz standard PCI-E 5.0. Co ciekawe, nie zwiększono tu pojemności pamięci podręcznej drugiego poziomu, co było cechą charakterystyczną innych kart z rodziny Blackwell - nadal mamy 32 MB, zatem identycznie, co w kartach “60” w architekturze Ada Lovelace.



Karta graficzna za ponad 2000 zł i nawet w pełni nie korzysta z PCI-E…

Na szczęście nie zrezygnowano z pamięci GDDR7, która pracuje ze standardową przepustowością 28 Gbps. Podniesiono też o 10% limit zasilania do 180 W, który dalej można jeszcze bardziej podnosić we własnym zakresie (testowany ASUS TUF Gaming o nawet kolejne 30%). Złącze zasilania można będzie spotkać w formie nowego 12V 2x6-PIN lub dwóch starszych konektorów 8-PIN. Mając na uwadze niski pobór energii karty, w sumie oba rozwiązania są tutaj jednakowo bezpieczne, a nowsze nadal jest tym bardziej estetycznym - przynajmniej moim zdaniem.

ASUS zadbał, aby RTX 5060 Ti przynajmniej wyglądał jak karta za ponad 2000 zł

Przyznam, że byłem mocno zaskoczony widząc, jak wielki i masywny jest TUF Gaming, skrywający RTX 5060 Ti 16 GB. Jego wymiary to 302 x 134 x 62 mm, co w praktyce oznacza, że zajmuje ponad trzy sloty PCI i nie zmieści się w obudowach ze średniego segmentu. Nie tylko z uwagi na długość karty, ale też wysokość - złącze zasilania (12V 2x6-PIN) wyprowadzono na samym szczycie karty, co oznacza, że razem z przewodem zasilania (lub dołączonym w zestawie adapterem na 2x8-PIN) karta będzie potrzebować ponad 16 cm przestrzeni ponad płytą główną (a najlepiej ponad 17 cm…). To dużo chłodzenia, jak na kartę, która może pobierać do 235 W po ekstremalnym OC (a domyślnie 170-180 W).



Może i nie jest ciężka, ale wymaga odpowiednio pojemnej obudowy.

Samo chłodzenie nie jest przesadnie skondensowane. Karta waży 907 g, zatem mniej niż taki GeForce RTX 5070 Founders Edition (karta w sumie dwukrotnie mniejsza w kwestii objętości). Użebrowanie jest tu dosyć rzadkie, co pozwala na efektywniejsze chłodzenie radiatora przy mniejszej prędkości wentylatorów. Ciepło z GPU do radiatora wędruje poprzez miedzianą płytę i łącznie pięć niklowanych ciepłowodów - taki, powiedziałbym, solidny standard, nawet w znacznie bardziej wymagających kartach.



Logo TUF jest delikatnie podświetlane.

Trzy wentylatory mają po 92 mm średnicy, mogą całkowicie zaprzestać pracy, gdy karta nie jest mocno obciążona, a do tego środkowy wentylator kręci się w przeciwnym kierunku do tych po bokach, co redukuje zawirowania powietrza. Metalowy backplate ma na bardzo skromnym, zaledwie pięciocentymetrowym odcinku perforację, która umożliwia swobodny przepływ powietrza z połowy ostatniego wentylatora. Tutaj w sumie zupełnie nie rozumiem, dlaczego PCB karty jest tak ogromne - RTX 5060 Ti z powodzeniem można by zmieścić na trzykrotnie krótszym i przy okazji niższym PCB. Możliwe, że ASUS próbował w ten sposób nadać tej karcie choć odrobinę powagi?



Karty z serii TUF mają w sobie taki militarny sznyt - zdecydowanie może się to podobać.

A skoro przy powadze jesteśmy, to nie wiem, jak traktować sytuację, w której backplate karty służy do chłodzenia wtyczki zasilającej kartę - owszem, płytka drukowana w miejscu, w którym wyprowadzono wtyczkę zasilającą, jest połączona z backplate za pomocą thermalpada… Tak samo połączono PCB w okolicach sekcji zasilania i kości vRAM, ale to akurat pożądany i oczekiwany zabieg w karcie, w której mimo wszystko dopłacamy do chłodzenia. Dopłacamy też do podwójnego BIOS - ASUS domyślnie ustawia profil Wydajności, ale można łatwo przejść na profil Cichy (choć nie wiem po co - karta i tak jest bezgłośna…).



To, co widzicie między PCB a backplate, to thermalpad…

Na śledziach wyprowadzono standardową dla kart GeForce kombinację złączy - 3x DisplayPort 2.1a (UHBR 20) oraz jedno HDMI 2.1b. Z drugiej strony karty mamy otwory do montażu wspornika, na śruby, a w bardziej klasycznych obudowach PC możemy wykorzystać magnetyczny wspornik rozsuwany, który ASUS dostarcza w zestawie.



Trochę szkoda, że śladem serii Strix nie dostajemy dwóch złączy HDMI.

Podkręcanie RTX 5060 Ti to niestety rozczarowanie - nawet z tak mocnym chłodzeniem

Jednym z nielicznych jasnych punktów ostatnich recenzji kart opartych o architekturę Blackwell był ich potencjał podkręcania. W przypadku tak dobrze chłodzonego modelu, jaki dostarczył ASUS, miałem wysokie oczekiwania - ostatecznie nic tu nie limitowało możliwości GPU. Limit mocy podkręcony do 235 W, dobrze wentylowana obudowa i rozpoczynam testy. Pamięci udało się podkręcić do końca skali - dodatkowe 2000 MHz, co daje 32 Gbps przepustowości - bardzo dobry wynik. Natomiast GPU poddało się zaraz po przekroczeniu bariery 3000 MHz. To zaledwie 6% wzrostu taktowania względem tego, co fabrycznie osiąga ASUS TUF Gaming.

Pomiar wydajności ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16 GB TUF Gaming OC po dodatkowym podkręceniu

[FPS], 1440p, DLSS Jakość, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra PT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 107%

107% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 108%

109% Alan Wake 2

(Ultra + PT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 107%

104% Indiana Jones i Wielki Krąg

(Ultra + PT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 107%

105% Space Marine 2

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 107%

107% Hogwart's Legacy

(Ultra z RT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 105%

100% Horizon: Forbidden West

(Ultra) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 106%

103% Black Myth: Wukong

(Filmowe + PT) ustawienia domyślne 100%

100% OC (170 MHz / 2000 MHz) 106%

104% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Choć też trzeba odnotować, że domyślne boostowanie w trybie (BIOS) Wydajności dobija aż do 2850 MHz, zatem 90-100 MHz ponad ustawienia domyślne. To czego jednak karcie ASUS nie można odmówić, to kultura pracy. Podczas testów na domyślnych, zatem nieco już podkręconych parametrach odczytywałem temperatury na poziomie 54-56°C na GPU (pomieszczenie klimatyzowane do 21,5°C). Pamięci nie przekraczały zwykle 70°C, a wszystko to przy obrotach wentylatorów oscylujących w okolicy 1200-1300 RPM w najbardziej wymagających tytułach. Te mniej wymagające często zadowalały się obrotami poniżej 1100 RPM, a w takim Counter-Strike 2 nie tylko prędkości schodziły poniżej 1000 RPM, ale też temperatura GPU nie przekraczała 50°C.



Wentylatory w kartach TUF Gaming pracują na podwójnym łożysku kulkowym.

Dopiero po podkręceniu, gdy karta pobierała ponad 200 W energii, byłem w stanie usłyszeć pracę wentylatorów, które przekroczyły wtedy 1500 RPM, dalej utrzymując temperatury GPU poniżej 60°C. Jeżeli posiadacie obudowę zdolną pomieścić tak dużą kartę i zależy wam na ciszy, to ASUS TUF Gaming będzie świetnym wyborem.

Specyfikacja testowanej karty - ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC

Układ graficzny Blackwell GB206 Zalecany zasilacz 550 W Układ chłodzenia miedziana podstawa;

5 ciepłowodów;

aluminiowy radiator Dual BIOS tak Wentylatory 3x 92 mm Tryb pracy chłodzenia półpasywny Taktowanie rdzenia 2407 / 2662 MHz Moc obliczeniowa ~24 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 28 Gbps (1750 MHz) Złącza wideo 1x HDMI 2.1b; (HDCP 2.3);

3x DisplayPort 2.1a TGP (zasilanie) 180 W;

12V 2x6PIN (12+4-pin);

235 w ramach OC Interfejs PCIe 5.0 x16 (x8 elektrycznie) W zestawie adapter 12V 2x6PIN - 2x8-PIN;

podpórka z śrubokrętem;

opaska na przewody Wymiary 302 x 134 x 62 mm Waga 0,91 kg Gwarancja 3 lata Cena 2299-2499 zł



Poza podpórką (która skrywa w sobie śrubokręt!) dostajemy też ozdobny rzep na kable.

Testy syntetyczne obnażają, jak bardzo RTX 5060 Ti jest przycięty względem topowego modelu Blackwell

Razem z nowym RTX 5060 Ti 16 GB przetestowałem jeszcze jego poprzednika - GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Jestem świadom, że istnieje też odmiana 16 GB tej karty, ale ta w cenie 2300-2500 zł to nadal bardziej ciekawostka niż realna opcja. Sprawdziłem też jeszcze starszego GeForce RTX 3060 Ti, ale w nietypowej wersji z GDDR6X (podstawowe modele miały pamięci GDDR6). Po stronie Radeonów pojawił się RX 7600 XT, zatem obecnie najtańsza karta graficzna z 16 GB vRAM. Odświeżyłem część testów wcześniej testowanych kart w grach, które dostały aktualizacje. Platforma testowa pozostała bez zmian.

Sterowniki użyte podczas testu to Game Ready 572.83 dla kart NVIDII, za wyjątkiem RTX 5060 Ti, który to testowany był na przedpremierowym sterowniku Game Ready 575.94. Karty AMD korzystały ze sterownika Adrenalin 25.2.1, za wyjątkiem RX 7600 XT, który już korzystał ze sterownika Adrenalin 25.3.2. Testy w grach ograniczyłem do rozdzielczości FHD i QHD, oczywiście z aktywnym najlepszym dostępnym dla danej karty upscalerem w trybie “Jakość”, zatem tak, jak tych kart powinno się używać. Z wykresów, dla poprawienia czytelności, wyrzuciłem karty droższe niż 3000 zł, jako że niewiele wnoszą do analizy karty za 2000 zł.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14178 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9234 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 8164 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 7033 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 6727 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6701 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 6498 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 6150 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 5522 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5453 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 4986 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 4956 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4810 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 4570 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 3943 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3866 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 3643 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3478 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 3271 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3186 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 2940 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 2799 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2372

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 14622 NVIDIA GeForce RTX 4090

ASUS Matrix Platinium 10417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10219 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 9016 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus 3X 7642 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7573 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6300 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 6284 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6274 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 6150 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 5856 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 5848 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto Triple Fan 5551 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5286 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4893 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 4524 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 4492 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 4417 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 4170 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3776 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3530 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 3296 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 3156 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2081

Testy syntetyczne pokazują, że nowy RTX 5060 Ti zdołał pokonać RTX 3070 Ti, a po OC również RTX 4070. Względem swojego poprzednika zyskujemy w sumie ponad 20%, a to już całkiem nieźle. Nie jest to może skok generacyjny na jaki bym liczył po dwóch latach od ostatniej premiery RTX, ale też nie jest to najmniejszy skok, jaki w tej generacji nam zaserwowano… Po stronie AMD w zwykłej rasteryzacji najbliżej plasuje się Radeon RX 7800 XT, a w testach z aktywnym śledzeniem promieni nowy RTX 5060 Ti zaczyna gonić znacznie droższego RX 7900 GRE. Czy uda się tę przewagę utrzymać w grach?

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 81

70 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 73

67 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 67

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 67

60 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 63

56 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 62

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 54

48 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 50

47 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 49

44 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 41

34 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 32

29 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 27

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 52

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 41

37 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 39

35 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 37

33 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 31

24 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 23

19 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 21

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 to nadal jedna z najbardziej wymagających gier, jakie miałem okazję testować - nawet bez aktywnego Path Tracingu trudno utrzymać stabilnie 60 FPS na kartach za 3 tys. zł… Jak zatem gra się na RTX 5060 Ti 16 GB? W podstawowej na dziś rozdzielczości 1440p zdecydowanie lepiej niż na jego poprzedniku z 8 GB vRAM - blisko dwukrotnie wyższy FPS minimalny idealnie obrazuje, jak bardzo nowy RTX zyskuje dzięki 16 GB vRAM. Faktycznie pokonujemy tu Radeona RX 7800 XT oraz zbliżamy się do RX 7900 GRE, skąd już niedaleka droga do RTX 4070. Względem poprzednika mamy dodatkowe 20% więcej FPS, ale względem starszego RTX 3060 Ti będzie to już ponad 50%.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Alan Wake 2 - Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 38

34 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 36

32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 27

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

18 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 18

15 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 10

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra PT,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 38

34 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 36

32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 27

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

18 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 18

15 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

15 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 12

9 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 10

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu będzie możliwa w praktyce, tylko jeżeli obniżymy rozdzielczość do FHD, co w mojej opinii nie ma sensu (granie w tak niskiej rozdzielczości). Zwyczajnie więcej na jakości oprawy stracimy zmieniając rozdzielczość niż zyskamy aktywując Path Tracing, a i tak sama wydajność będzie co najwyżej na granicy grywalności. Niemniej tutaj po piętach depczemy nawet nowemu RX 9070 i pokonujemy RTX 3080 10 GB.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 80

65 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

61 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 75

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 65

53 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 57

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

45 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 53

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 43

36 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 32

27 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 30

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Unobtanium,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 56

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 55

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

39 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 30

26 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 22

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar na najwyższych ustawieniach również wysoko stawia poprzeczkę, choć warto dodać, że to do tego stopnia wysokie ustawienia, że wymagają odpalenia gry ze specjalnym parametrem, aby były widoczne w menu. Niemniej tutaj niewiele, tj. ok. 10% zyskujemy względem poprzednika. Udaje się za to pokonać podobnie wycenionego RX 7800 XT. Względem RTX 3060 Ti różnica wzrasta już do 25%, co w sumie nadal nie jest imponującym wynikiem.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 76

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

59 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 72

64 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 69

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

50 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 57

46 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 54

44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 48

39 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

39 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 38

32 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 33

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 61

55 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 58

48 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 48

40 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 47

36 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 46

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 35

28 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 32

27 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 27

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Zeszłoroczny hit od chińskiego studia okazuje się nawet bez aktywacji Path Tracingu zmuszać tanie karty do intensywnego wysiłku. Można by oczywiście obniżyć ustawienia do “tylko” bardzo wysokich, ale nie zmieniłoby to kolejności kart na wykresach. A w tym przypadku ponownie udało się pokonać RX 7800 XT oraz staruszka RTX 3080. Poprzednik z 8 GB dławi się w tej grze strasznie, zwłaszcza jeżeli chcemy grać we współczesnej rozdzielczości 1440p - nowa karta z 16 GB wyprzedza go o 37%! Jeszcze wcześniejsza generacja lepiej znosi próbę czasu z uwagi na mniej budżetową szynę danych i więcej ROP - tutaj zysk na nowym RTX wzrasta do 45%.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

37 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 40

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 32

20 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 20

14 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 16

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Black Myth: Wukong - Akt 1, Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Filmowe z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 24

17 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19

15 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 17

12 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 13

10 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 11

8 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 10

8 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu sprawia, że wszystkie karty z niskiego segmentu (oraz wszystkie Radeony…) przestają nadawać się do użytku. Wyjątkiem jest tutaj właśnie nowy RTX 5060 Ti 16 GB, choć tylko w rozdzielczości FHD i to też pod warunkiem, że podniesiemy nieco poziom upscalingu i aktywujemy generator klatek (który w tej grze akurat obniża opóźnienia, jako że aktywuje też NVIDIA Reflex - funkcję normalnie niedostępną w menu gry).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 115

97 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 109

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 105

73 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 95

66 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 84

63 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 74

56 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 70

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 50

39 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 42

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra RT,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

57 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 71

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 62

48 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 56

45 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 54

44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 48

25 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 46

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 40

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 31

24 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 26

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Cyberpunku perfekcyjnie widać, jak bardzo 8 GB nie sprawdza się w dzisiejszych czasach - mowa oczywiście o odczytach 1% (oraz 0.2%, którego na wykresach nie pokazuję) niskiego FPS. Tutaj nowy RTX 5060 Ti 16 GB oferuje idealnie płynną rozgrywkę, czego nie da się powiedzieć o kartach, w których producent oszczędzał na vRAM. Karty AMD, co prawda, na braki vRAM się nigdy nie skarżą, ale im brakuje nieco czystej wydajności w śledzeniu promieni (z wyłączeniem najnowszej generacji, co widać po wynikach RX 9070). Nowy RTX 5060 Ti 16 GB wyprzedza nie tylko RX 7800XT, ale również sporo droższego RX 7900 GRE.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 72

56 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 70

55 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 63

50 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 36

24 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 17

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.2) - Dogtown

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing),

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 46

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 40

33 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 39

34 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 35

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 28

15 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 22

15 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 17

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja Path Tracingu w sumie nawet w FHD jasno stawia karty z 8 GB vRAM na przegranej pozycji. Nowy RTX 5060 Ti z 16 GB osiąga wyniki niemal identyczne z RTX 3080 10 GB, ale już swojego przodka w formie RTX 3060 Ti 8 GB wyprzedza o ponad 60%. Tu jednak też wydajność jest na tyle niska, że osobiście wolałbym grać bez PT ale w QHD.

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 165

147 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 139

112 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 138

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 136

102 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 129

93 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 123

75 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 110

84 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 104

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 100

83 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 98

81 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 98

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 88

66 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 71

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 123

86 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 110

89 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 110

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 98

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 94

62 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

67 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 73

54 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 63

51 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 52

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Formuła Jeden nie jest potwornie wymagającym tytułem, jeżeli chodzi o GPU i nawet w QHD można dosyć przyjemnie pograć na kartach klasy RTX 5060 Ti. Nie uświadczyłem tu również problemów z vRAM, zatem przewaga nad RTX 4060 Ti 8 GB to mniej więcej 10% w FHD i bardziej imponujące 20% w QHD. Względem jeszcze wcześniejszej generacji zyskujemy już ponad 30% grając w tej wyższej rozdzielczości. Radeony w tej grze okazują się jednak oferować lepsze osiągi i RX 7800 XT wyprzedza nową kartę dosyć wyraźnie.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 131

120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 113

86 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 112

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

81 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 95

78 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

71 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 83

72 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 78

61 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 69

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 61

43 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 60

40 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 56

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwart's Legacy - Zakazany Las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z RT + Ray Reconstruction (z RTX),

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 112

99 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

75 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 95

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 85

63 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

64 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 75

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 57

43 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 38

28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 31

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli nową kartę kupujecie również z myślą o przejściu Howgwarts Legacy, to mam wyśmienite wieści - przynajmniej dla jedynego słusznego RTX 5060 Ti z 16 GB. Ta gra wprost uwielbia dużo szybkiego vRAM, co widać na wykresach. Nowy RTX wyprzedza o 50% swojego poprzednika w FHD oraz o, uwaga, trzymajcie się, 150% w QHD. Tak absurdalny przyrost wynika oczywiście z dławienia się 8-gigabajtowej karty w nowoczesnych rozdzielczościach. Zresztą spadki do 10 FPS czynią tam grę wprost niemożliwą, a coś czuję, że 8-gigabajtowa odsłona RTX 5060 Ti nie wypadnie tu nic a nic lepiej… Jako że Hogwarts to również sporo śledzenia promieni, to starsze Radeony też tu nie błyszczą i nowa karta w sumie zbliża się do RX 7900 GRE.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 134

123 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 130

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 127

92 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 110

80 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 104

91 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 101

75 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 97

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

59 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 76

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 70

54 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 65

52 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 61

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p + DLSS/FSR Jakość, najwyższe ustawienia,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 116

109 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 109

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 92

70 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 87

77 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 84

75 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 83

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 67

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

42 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 54

57 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 43

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Niewiele tylko lepiej z 8-gigabajtowymi kartami jest w przypadku Horizon Forbidden West, co ładnie widać porównując osiągi RTX 4060 Ti 8 GB do podobnie wycenionego RX 7700 XT 12 GB. Zgadnijcie, na której karcie gra się płynniej. Na szczęście nowy RTX 5060 Ti 16 GB nie ma już takich problemów, dzięki czemu może konkurować z RX 7800 XT. Przesiadając się ze starszego RTX 3060 Ti zyskacie ponad 30% wydajności - szału nie ma.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 152

138 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

132 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 141

129 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 134

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 131

118 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 131

118 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 116

100 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 111

101 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 102

94 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 101

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 92

80 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 87

61 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 74

64 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 124

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 120

112 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 119

109 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 111

103 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 109

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 105

96 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 93

80 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 82

76 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 68

59 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 61

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 36

33 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 28

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody Indiego Jonesa to też bardzo ciekawy przypadek. Na kartach z 8 GB vRAM, jeżeli nie chcemy ręcznie dostrajać wybranych ustawień graficznych, pogramy tylko na ustawieniach średnich - wyższe ustawienia wyrzucają grę do pulpitu. Rozwiązaniem jest redukcja do tych średnich ustawień tylko bufora vRAM i to właśnie widzicie wyżej na wykresach. Takie porównanie jednak faworyzuje (i tak przegrywające…) karty z 8 GB, jako że te mają zwykle mniej do renderowania. Cóż - taki urok przestarzałych kart (albo nowych z przestarzałą pojemnością vRAM). Nowy RTX 5060 Ti pozwala cieszyć się grą z blisko 100 FPS nawet na tych najwyższych ustawieniach i w QHD uzyskuje ponad trzykrotną przewagę nad swoim poprzednikiem z 8 GB vRAM. To też kolejna gra, w której starsza, ale jednak mniej “wykastrowana” karta (RTX 3060 Ti 8 GB) pokonuje nowe generacje. Widać, którą generację projektowali księgowi, a którą inżynierzy.

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 65

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 62

58 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 57

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 51

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 46

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 38

34 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 30

28 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 29

27 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

23 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 24

21 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 21

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Szanghaj

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Supreme + Path Tracing,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 50

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 48

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 44

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

38 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 35

32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 29

26 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 22

20 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 20

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 20

18 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 17

16 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Co ciekawe, jako że nowy RTX 5060 Ti (ten porządny) ma więcej vRAM, to gra pozwala w jego przypadku aktywować też Path Tracing. Jeżeli nie aktywujemy go w pełnej krasie, to nadal da się przyjemnie pograć, ale jeżeli chcielibyście faktycznie ten świeży tytuł ograć w pełnej krasie, to będzie potrzebny przynajmniej GeForce RTX 5070.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 108

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 97

70 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

64 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 84

72 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 76

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 67

44 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 56

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 91

72 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 90

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 80

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 71

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 60

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 55

32 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przechadzanie się po Zonie to kolejne zajęcie, którego nie polecam uprawiać na karcie z 8 GB vRAM. Wiem, że zaczynam się w tej kwestii powtarzać, ale zależy mi na tym, aby ten przekaz serio się utrwalił, jako że testowany dziś RTX 5060 Ti również będzie dostępny w wersji wybrakowanej pod względem vRAM (z 8 GB) i takie testy pokazują, dlaczego należy go unikać. W zasadzie RTX 4060 Ti 8 GB w tej grze daje znacznie gorsze poczucie płynności niż Radeon RX 7600 XT 16 GB. A testowany dziś RTX 5060 Ti 16 GB bez problemu rozprawia się z RTX 3080 10 GB (dla Stalkera to nadal zbyt mało vRAM) i faktycznie jest szybszy od podobnie wycenianego RX 7800 XT.

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 161

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 159

139 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 152

144 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 152

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 151

137 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 147

121 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 141

127 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 128

114 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 125

111 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

108 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 116

107 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 112

101 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 89

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 143

125 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 123

117 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 118

110 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 116

106 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 114

103 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 112

102 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 110

101 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 95

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 90

84 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 88

81 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

81 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 82

75 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 65

60 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Space Marine 2 nie stawia dużych wymagań wobec vRAM, ale zdecydowanie lepiej działa na nowszych kartach NVIDII - nowy RTX 5060 Ti dogania RTX 4070, co jest bardzo rzadkim widokiem, a względem RTX 4060 Ti zyskuje ponad 25% FPS. Jednocześnie nadal ściera się z RX 7800 XT… Ogólnie jednak w tej grze problemów z wydajnością nie napotkacie.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 90

69 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

69 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 81

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 76

59 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 68

58 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 48

38 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 37

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 36

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 58

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

43 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 43

37 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 38

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 34

28 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 25

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Testy wymagających gier kończymy na Star Wars Outlaws, w którym karty z 8 GB vRAM ujawniają kolejną ze swych mrocznych stron. Otóż same wykresy mogą wydawać się w porządku - nieco może większe spadki na kartach z 8 GB vRAM, ale w istocie problem widoczny będzie na ekranie. Gra przestaje ładować tekstury, gdy zabraknie jej vRAM… Na zwykłych ustawieniach ultra nie zdarza się to bardzo często w FHD, a w QHD jest to już odczuwalne. Tego problemu nie ma RTX 5060 Ti 16 GB i na tej karcie faktycznie przyjemnie da się pograć nawet w QHD, choć zalecałbym korzystanie z DLSS w trybie zbalansowanym. Zyskujemy około 15% względem poprzedniej generacji i 30% względem jeszcze wcześniejszej.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 53

47 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 49

44 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 42

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 39

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 38

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 34

29 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 32

29 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 18

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra z Path Tracingiem,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 36

32 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 33

29 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 29

26 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 25

22 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 23

20 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 23

15 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 16

12 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 11

6 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Prawdziwy pokaz niedołężności kart z 8 GB zaczyna się, gdy odpalimy Path Tracing. Ponownie - na wykresach tego nie widać, ale tak samo nie widać tekstur, gdy gramy na takim RTX 4060 Ti 8 GB i najprawdopodobniej też RTX 5060 Ti 8 GB. Dosłownie wszystkie tekstury wczytują się w trybie “ziemniak”, a modele korzystają z uproszczonej geometrii. Gra miejscami wygląda bardziej jak Quake 2, ale za to mamy pięknie realizowane cieniowanie… Inna sprawa, że z aktywnym Path Tracingiem RTX 5060 Ti 16 GB i tak ma nieco zbyt mało mocy, aby zapewnić płynną rozgrywkę w QHD, a do FHD nie warto schodzić tylko dla Path Tracingu. Zatem w sumie trudno powiedzieć, aby nowa karta oferowała cokolwiek więcej w tej grze.

Nowy GeForce RTX 5060 Ti w jedynej słusznej wersji z 16 GB vRAM wyprzedza swojego 8-gigabajtowego poprzednika o średnio 20-30% - to zaskakująco dużo!

Na podstawie powyżej prezentowanych testów w dziesięciu dużych i świeżych tytułach (które dobrze odzwierciedlają to, co czeka nas w nadchodzących grach), można obliczyć dla RTX 5060 Ti 16 GB średni wzrost wydajności względem RTX 4060 Ti 8 GB na poziomie 22% dla rozdzielczości FHD i 32% dla rozdzielczości QHD. To wyniki po odrzuceniu pomiarów w Indiana Jones, jako że tam karty z 8 GB nie były w stanie ukończyć testu. Średnia ta jednak nie pokazuje pełnego obrazu sytuacji - nowa karta dzięki zapasowi vRAM zapewnia dużo stabilniejszy FPS i obraz, jaki generuje, jest wolny od błędów, takich jak brak tekstur.



Może i nie jest ciężka, ale wymaga odpowiednio pojemnej obudowy.

Czy cała ta przewaga wynika z super tajnej technologii, jaką oferują karty Blackwell? Otóż nie - tak właśnie wygląda karta graficzna w której nie oszczędzano na vRAM. I owszem - nadal jestem świadom, że istnieje RTX 4060 Ti 16 GB - do niego odniosę się w podsumowaniu. W praktyce przewaga generacyjna pomiędzy RTX 4060 Ti a RTX 5060 Ti to w porywach 10-15%, co widać w sytuacjach, gdy karty nie limituje podsystem pamięci. Chociażby w grach e-sportowych.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 508

308 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 489

281 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 485

280 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 454

278 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 431

246 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 427

264 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 390

213 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 388

224 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 362

210 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 353

218 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 334

187 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 261

156 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 367

175 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 360

251 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 349

174 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 301

154 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 269

127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 249

106 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 236

113 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 164

97 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 nawet na wysokich ustawieniach, które testowałem, nie jest przesadnie dużym wyzwaniem dla nowych kart graficznych i nawet na kilkuletnim RTX 3060 Ti osiągniecie wydajność, która zadowoli 240-360-hercowe monitory. Zużycie vRAM nie przekracza 4 GB i tutaj przewaga RTX 5060 Ti nad poprzednikiem to między 8% a 14%, w zależności od rozdzielczości. Szału nie ma, biorąc pod uwagę, że nowy RTX 5060 Ti jest o te 10% droższy… (pomijam istnienie RTX 5060 Ti 8 GB).

Fortnite - miasto portowe

1080p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 471

306 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 430

279 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 419

272 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 254

208 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Fortnite - miasto portowe

1440p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 395

257 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 349

246 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 305

219 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 169

132 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W nieco bardziej wymagającym Fortnite musiałem wszystkie testy powtórzyć, bo oczywiście zmieniono w międzyczasie mapę gry. Niemniej widać, że względem poprzedniej generacji ponownie zyskujemy poniżej 10% w FHD i nieco ponad 10% w QHD. Gdyby nowa karta była w tej samej cenie, to byłby to w sumie w porządku wynik. Niestety nie jest i nowy RTX 5060 Ti wpisuje się perfekcyjnie w motto przewodnie całej generacji RTX 5000 - “Tanio już było”, albo jak kto woli “Cena rośnie razem z wydajnością”.

Gdzie te obiecane 2x więcej FPS? Otóż w generatorze

NVIDIA nie byłaby sobą, gdyby nie pokazała wykresów prezentujących niemalże tylko gry z obsługą DLSS MFG. O tyle dobrze, że tym razem nie padło już “2x wydajność”, a zaczęto to faktycznie opisywać jako ilość klatek generowanych przez kartę w każdej sekundzie (FPS). Pozornie można by pomyśleć, że to jest to samo, tylko że właśnie nie do końca. Na wydajność składa się nie tylko płynność obrazu, ale też jego responsywność - to, co czujemy na ręce. Generatory, takie jak DLSS (M)FG, z pomocą rdzeni AI (Tensor) dokładają dodatkowe klatki pomiędzy te, które generują klasycznie z pomocą jednostek cieniujących (CUDA), co może nawet czterokrotnie zwiększyć płynność wyświetlanego obrazu.



Takich przyrostów spodziewa się NVIDIA i faktycznie potwierdzają to nasze testy - płynność wzrasta dwukrotnie, poczucie wydajności zostaje takie samo.

Niestety wraz z taką poprawą płynności nie tylko nie poprawia się responsywność samej gry, ale ta wręcz spada, jako że karta musi wykonywać więcej obliczeń i klatki tworzone “standardowo” pojawiają się nieco wolniej. Teraz jednak najważniejsza kwestia - ta wada generatorów klatek nie zawsze ma znaczenie, ale to już bardzo mocno zależy nie tylko od samej gry (jej natywnego poziomu opóźnień w generowaniu obrazu oraz tego, jak dynamiczną rozgrywkę oferuje), ale również od indywidualnych preferencji każdego gracza z osobna. Jest poziom opóźnienia, poniżej którego przestajemy odczuwać jego dalsze obniżanie, ale dalej dostrzegamy różnice wynikającą ze wzrostu ilości FPS.



Nowy model AI wykorzystywany przez Generator Wieloklatek tylko raz oblicza wektory przesunięcia obrazu (pomiędzy dwoma klatkami z silnika gry) i na ich podstawie generuje jedną, dwie lub trzy dodatkowe klatki.

Do tego jeszcze dochodzi kwestia wrażliwości na artefakty obrazu, jakie towarzyszą generowanym klatkom (zwłaszcza teraz, gdy NVIDIA uprościła metodę generowania, aby móc generować jeszcze więcej klatek pośrednich), których ilość też nasila się wraz ze spadkiem natywnego FPS. To wszystko sprowadza nas do bardzo prostego wniosku, powtarzanego przy każdej okazji, jaką mam do omawiania w sumie dowolnego typu generatora klatek:

DLSS Multi Frame Generation najlepiej sprawdza się, gdy przed jego aktywacją mamy spory zapas wydajności - w zależności od gry będzie to od 50 do nawet 90 klatek na sekundę.

Innymi słowy - DLSS MFG to nie jest lekarstwo na niską wydajność w grze - jego aktywowanie w sytuacji, gdy mamy 25-35 FPS, zwykle przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego i całkiem nie będzie dało się grać (chyba że macie wprawę po przejściu całego Hugo na telefonie stacjonarnym w latach 90-tych). Ta funkcja to dodatek, który pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał nowoczesnych monitorów z bardzo wysokim, liczonym w setkach herców, odświeżaniem, ale tylko pod warunkiem, że nasza karta już bazowo będzie wystarczająco szybka. Co, jak widzieliście na wykresach powyżej, nie zawsze ma miejsce w przypadku GeForce RTX 5060 Ti 16 GB i czasem i tak konieczne będzie optymalizowanie ustawień. Z pewnością jednak lepiej DLSS MFG mieć, niż nie mieć.



Jeżeli uwzględnimy, że DLSS Super Resolution (w trybie Performance) jest w stanie wygenerować obraz z czterokrotnie większą liczbą pikseli, a potem jeszcze DLSS MFG generuje całe kolejne trzy klatki, to w istocie aż 93,75% tego, co widzimy w każdej sekundzie, jest generowane przez AI!

GeForce RTX 5060 Ti 16 GB to może być nowy hit wśród amatorów edycji wideo oraz do zabawy z modelami AI

Po testach w grach odpaliłem jeszcze aplikacje bardziej kreatywne i tutaj okazuje się, że nowy RTX 5060 Ti (ten z pełną pamięcią 16 GB) może być bardzo dobrą propozycją. W takim DaVinci pomieścimy znacznie większe projekty bez wykraczania poza bufor karty, a do tego mamy sprzętowe dekodowanie materiałów w 4K 10 bit z próbkowaniem 4:2:2 (a ponoć kamery zdolne w ten sposób nagrywać są coraz popularniejsze). Szybciej również liczone (niż na poprzednim RTX 4060 Ti 16 GB) są wszystkie efekty związane z AI - takie jak maskowanie czy transkrypcja audio do tekstu. Ogólnie za te 2000 zł to serio wyśmienita karta, aby na poważnie już zajmować się edycją wideo.

PugetBench for Creators

DaVinci Resolve 19.1.3

[punkty], wynik ogólny + składowe, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 12717

121 204 134 NVIDIA GeForce RTX 5080 11 708

107 127 109 NVIDIA GeForce RTX 4090 11 465

104 144 126 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 10 906

98 111 102 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 10 622

99 105 107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 10 113

92 93 103 NVIDIA GeForce RTX 5070 9769

95 86 89 AMD Radeon RX 7900 XTX 9135

85 89 55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9010

85 76 84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 8838

84 75 85 NVIDIA GeForce RTX 4070 8740

81 72 78 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 8584

78 61 74 NVIDIA GeForce RTX 3080 8194

51 87 88 AMD Radeon RX 7900 XT 8176

88 74 50 AMD Radeon RX 7900 GRE 7549

79 58 41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 7308

62 67 74 AMD Radeon RX 7700 XT 7147

68 52 34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 6887

50 64 63 NVIDIA GeForce RTX 3070 6570

61 67 62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 5532

30 45 54 AMD Radeon RX 7600 XT 5172

55 31 29 LEGENDA: Wynik ogólny

RAW

Efekty GPU

Efekty AI

To również świetny wybór do pracy nad dużymi modelami językowymi albo do zwykłego korzystania z kilku takich modeli jednocześnie (każdy agent wyspecjalizowany do innego zadania). Jest to też obecnie najszybsza karta w tym segmencie, jeżeli chodzi o generatywną AI - zwłaszcza jeżeli wystarczy nam praca z modelem o niskiej precyzji (FP4/FP8) - tutaj nowe RTX 5000, w tym testowany dziś RTX 5060 Ti 16 GB, oferują wielokrotny wzrost szybkości wykonywania zadań. Wręcz można by odnieść wrażenie, że NVIDIA tworząc tę kartę dla graczy, nie do końca na graczach się skupiła…

Procyon - LLM

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 6296

6821

6695 NVIDIA GeForce RTX 4090 5238

5317

5072 NVIDIA GeForce RTX 5080 4625

4870

4681 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 4432

4667

4395 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4423

4155

3843 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3923

3581

3399 NVIDIA GeForce RTX 5070 3689

3737

3510 NVIDIA GeForce RTX 3080 3661

3462

3303 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 3559

3357

3144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3539

3095

2868 NVIDIA GeForce RTX 4070 3327

3135

2926 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 3242

3070

2698 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 2989

2799

2369 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 2932

2856

2074 NVIDIA GeForce RTX 3070 2883

2629

2032 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 2776

2516

1821 AMD Radeon RX 7900 XTX 2343

2468

2297 AMD Radeon RX 9070 XT 2084

2245

2088 AMD Radeon RX 7900 XT 2097

2194

2034 AMD Radeon RX 9070 2021

2110

1971 AMD Radeon RX 7900 GRE 1790

1811

1675 AMD Radeon RX 7800 XT 1754

1759

1616 AMD Radeon RX 7700 XT 1493

1480

1327 AMD Radeon RX 7600 XT 1101

1039

935 LEGENDA: PHI

Mistral

LLama 3.1

Procyon AI Generation

[sekuny], mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 1,03

7,43

0,61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 1,43

9,41

0,75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 1,85

12,46

0,92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 2,03

13,05

1,00 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2,22

14,66

1,06 AMD Radeon RX 9070 XT 2,40

18,89

N/A NVIDIA GeForce RTX 3080 2,54

18,66

1,21 AMD Radeon RX 9070 2,56

20,87

N/A NVIDIA GeForce RTX 4070 2,57

17,86

1,21 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2,99

20,27

1,27 AMD Radeon RX 7900 XTX 3,13

25,30

N/A NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 3,32

N/A

1,50 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 3,58

N/A

1,42 NVIDIA GeForce RTX 3070 3,59

N/A

1,63 AMD Radeon RX 7900 XT 3,65

29,25

N/A AMD Radeon RX 7900 GRE 4,01

34,44

N/A NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 4,10

N/A

1,79 AMD Radeon RX 7800 XT 4,88

43,54

N/A AMD Radeon RX 7700 XT 5,50

N/A

N/A AMD Radeon RX 7600 XT 7,82

62,84

N/A LEGENDA: SD FP16

SD-XL FP16

SD INT8

Jedynie w zastosowaniach, które opierają się tylko na czystej wydajności rdzeni CUDA, nie oczekujcie cudów - Blender renderowanie na GPU zakończy w o 10% krótszym czasie niż w przypadku poprzednika (RTX 4060 Ti). W tej kwestii (czystej wydajności) nowy RTX 5060 Ti 16 GB oferuje znikomy wzrost wydajności.

Blender 4.3.1

[punkty], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 7424

3922

3690 NVIDIA GeForce RTX 4090 5602

2706

2803 NVIDIA GeForce RTX 5080 4370

2335

2237 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 4339

2109

2181 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 3614

1935

1894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 3492

1747

1809 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 3166

1517

1626 NVIDIA GeForce RTX 5070 2960

1681

1572 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 2792

1517

1595 NVIDIA GeForce RTX 4070 2545

1285

1369 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 2108

1118

1143 NVIDIA GeForce RTX 3080 2101

1324

1183 AMD Radeon RX 7900 XTX 2092

1151

987 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 1927

909

1015 AMD Radeon RX 7900 XT

1839

984

853 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 1630

1025

922 NVIDIA GeForce RTX 3070 1484

922

844 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 1403

898

807 AMD Radeon RX 7900 GRE 1373

755

691 AMD Radeon RX 7800 XT 1227

654

585 AMD Radeon RX 7700 XT 1059

528

493 AMD Radeon RX 7600 XT 640

362

349 LEGENDA: Monster

Junkshop

Classroom

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 283 NVIDIA GeForce RTX 4090 224 NVIDIA GeForce RTX 5080 205 AMD Radeon RX 7900 XTX 185 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 183 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 181 AMD Radeon RX 7900 XT 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 150 NVIDIA GeForce RTX 5070 147 AMD Radeon RX 9070 XT 145 AMD Radeon RX 9070 137 AMD Radeon RX 7900 GRE 131 AMD Radeon RX 7800 XT 120 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 111 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 102 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 71 AMD Radeon RX 7600 XT 70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 66

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX 146 AMD Radeon RX 9070 XT 141 AMD Radeon RX 9070 135 AMD Radeon RX 7900 XT 126 AMD Radeon RX 7900 GRE 115 NVIDIA GeForce RTX 5090 104 AMD Radeon RX 7800 XT 95 NVIDIA GeForce RTX 4090 85 NVIDIA GeForce RTX 5080 80 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 73 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 70 AMD Radeon RX 7600 XT 64 NVIDIA GeForce RTX 5070 63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 54 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 46 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 38

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 231 AMD Radeon RX 7900 XTX 222 AMD Radeon RX 9070 208 AMD Radeon RX 7900 XT 187 AMD Radeon RX 7900 GRE 163 AMD Radeon RX 7800 XT 147 NVIDIA GeForce RTX 5090 140 NVIDIA GeForce RTX 5080 133 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 128 NVIDIA GeForce RTX 5070 120 NVIDIA GeForce RTX 4090 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 107 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 105 AMD Radeon RX 7600 XT 103 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 97 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 85

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 90 AMD Radeon RX 7900 XTX 84 NVIDIA GeForce RTX 4090 67 AMD Radeon RX 7900 GRE 67 AMD Radeon RX 7900 XT 65 AMD Radeon RX 9070 XT 61 NVIDIA GeForce RTX 5080 54 AMD Radeon RX 9070 53 AMD Radeon RX 7800 XT 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 48 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 38 NVIDIA GeForce RTX 5070 35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 34 AMD Radeon RX 7600 XT 31 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 26 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 21 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 15

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 682 NVIDIA GeForce RTX 4090 562 AMD Radeon RX 7900 XTX 540 NVIDIA GeForce RTX 5080 533 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 478 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 477 AMD Radeon RX 9070 XT 441 AMD Radeon RX 7900 XT 418 NVIDIA GeForce RTX 5070 412 AMD Radeon RX 9070 396 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 388 AMD Radeon RX 7900 GRE 363 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 346 AMD Radeon RX 7800 XT 305 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 286 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 234 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 230 AMD Radeon RX 7600 XT 170

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070 XT 148 AMD Radeon RX 9070 132 AMD Radeon RX 7900 XTX 102 AMD Radeon RX 7900 XT 79 AMD Radeon RX 7900 GRE 79 AMD Radeon RX 7800 XT 62 NVIDIA GeForce RTX 5090 45 NVIDIA GeForce RTX 4090 41 AMD Radeon RX 7600 XT 38 NVIDIA GeForce RTX 5080 31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 30 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 24 NVIDIA GeForce RTX 5070 23 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 16 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 13

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090 412 NVIDIA GeForce RTX 4090 329 AMD Radeon RX 7900 XTX 323 NVIDIA GeForce RTX 5080 297 AMD Radeon RX 9070 XT 267 AMD Radeon RX 7900 XT 265 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 260 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 257 AMD Radeon RX 9070 233 NVIDIA GeForce RTX 5070 221 AMD Radeon RX 7900 GRE 211 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 207 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 178 AMD Radeon RX 7800 XT 177 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 154 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X 122 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 119 AMD Radeon RX 7600 XT 113



GeForce RTX 5060 Ti zdecydowanie nie grzeszy czystą wydajnością obliczeniową... 24 TFLOPS to bardzo mało na dzisiejsze standardy.

Większy limit nie musi oznaczać większego poboru energii

Na koniec, jak zwykle, zostawiłem testy poboru energii. Nowy RTX 5060 Ti z 16 GB GDDR7 na pokładzie z pewnością jest w stanie pobrać więcej energii niż jego poprzednik. Nie są to jednak powalające wartości i nadal tej energii potrzebuje znacznie mniej niż nawet sporo wolniejszy Radeon RX 7700 XT (a o RX 7800 XT nawet nie wspominając). Po podkręceniu testowany przeze mnie ASUS w teorii mógł pobierać nawet 235 W, ale w praktyce zadowalał się średnio 187 W - to prawie tyle, ile pobierał w tym samym teście Radeon RX 7600 XT, czyli karta oferująca praktycznie połowę niższą wydajność… Czego by nie mówić, to NVIDIA nadal oferuje karty najbardziej efektywne energetycznie.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 171 [OC] NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 187 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 192 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 202 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 226 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 243 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 250 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 275 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 290 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 292 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 299 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 305 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 319 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 344 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 350 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 375 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 562

Pomiar poboru energii podczas renderu [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 114 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 133 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 157 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 160 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 161 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 172 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 176 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 178 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 187 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 193 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 193 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 202 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 205 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX ref. 215 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 217 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 231 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 263 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 269 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 293 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 335 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 387

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapppire Pulse 9 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 9 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 9 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 10 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

Asus TUF Gaming OC 11 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 11 AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY XLR8 11 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 12 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 12 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 15 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 28



.

Czy RTX 5060 Ti 16 GB zaliczył udaną premierę?

Po zakończeniu testów nasuwa mi się kilka myśli, ale najgłośniejsza z nich to stwierdzenie, że oto dostaliśmy godnego następcę… GeForce RTX 3060. Owszem. Nie wersji Ti, tylko tego poczciwego i obecnie najbardziej popularnego na Steam Geforce RTX 3060 12 GB. Karta jest blisko dwukrotnie szybsza, ma więcej vRAM i oferuje pakiet nowych funkcji, w tym też lepiej radzi sobie z DLSS 4 Transformer. Przyszło nam na to poczekać 4 lata, ale jeżeli nadal na takiej karcie siedzicie (na RTX 3060 Ti również), to zdecydowanie warto nowym RTX 5060 Ti 16 GB się zainteresować. Tylko że nastawcie się na znacznie większy wydatek…



Kupując GeForce RTX 5060 Ti upewnijcie się, czy nie dostaliście wybrakowanej wersji z 8 GB vRAM - na pudełku musi być oznaczenie 16 GB!

To właśnie druga myśl - ta karta powinna kosztować maksymalnie 1500-1600 zł, aby zaoferować sensowny zysk między generacjami i żeby sztucznie nie deprecjonować średniego segmentu GPU. A obecnie w zasadzie jest tylko nieco lepszą ofertą od wcześniej już dostępnego za 2300-2400 zł GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, a przypomnę tylko, że ten model na premierę wyceniono na 500$... O tyle zatem dobrze, że NVIDIA w tej generacji nie dolicza sobie za 8 GB vRAM daniny w wysokości 100$, a jedynie 50$.

GeForce RTX 5060 Ti 16GB byłyby znacznie cieplej przyjętą kartą, gdyby oferował większy wzrost wydajności względem swoich odpowiedników cenowych oraz ogólnie karty poprzedniej generacji - niemniej złą kartą nie jest

Co się zaś tyczy modelu RTX 5060 Ti 8 GB - tutaj trudno odczytać działania NVIDII inaczej niż ignorancję oraz wręcz indolencję. Dwa lata temu dostali jasny przekaz, że gracze nie chcą w tej klasie sprzętu 8 GB vRAM. Od roku widzą (a często też sami promują!) gry, które nawet w FHD nie radzą sobie na kartach z 8 GB vRAM. A mimo tego idą w zaparte, być może licząc na naiwność/niewiedzę części nabywców (którzy nie zauważą różnicy w pojemności pamięci, ale których skusi ciut niższa cena) i do oferty wprowadzają kartę graficzną z niewystarczającą ilością vRAM. Obecnie jedyne, co mogę polecić, to nie kupować jej, jeżeli będzie sprzedawana powyżej 1000 zł.



GeForce RTX 5060 Ti 16 GB nie potrzebuje aż tak masywnego chłodzenia jak te w ASUS TUF Gaming, ale bez niego wyglądał by zbyt adekwatnie biednie.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że moduły GDDR7 są dostępne w konfiguracji 3 GB/kość, co pozwoliłoby na 128-bit szyny uzyskać te minimalne dziś 12 GB vRAM… Cóż - najwyraźniej nie dla psa kiełbasa i jeżeli chcecie od NVIDII coś faktycznie nadającego się do grania na najwyższych ustawieniach choćby w FHD, albo ogólnie do grania w QHD, to trzeba wydać te 2000 zł. Czy NVIDIA mogłaby, nadal z dobrym zyskiem, sprzedawać takiego RTX 5060 Ti 16 GB w cenie 1500 zł? Pewnie tak. Ale w zasadzie dlaczego miałaby to robić?



Jeżeli posiadacie płytę główną lub procesor wspierające tylko PCI-E 3.0, to należy liczyć się z dodatkowym limitowaniem wydajności (z uwagi na tylko 8 linii PCI-E).

A wracając do dzisiejszego bohatera recenzji - czy warto kupić już dziś, w dniu premiery, GeForce RTX 5060 Ti 16 GB w cenie, która ma się zaczynać od 2000 zł, ale najpewniej będzie oscylować w okolicy 2200-2400 zł? W teorii podobną wydajność uzyskacie na Radeonie RX 7800 XT, którego znajdziecie w przedziale 2100-2300 zł. To pozornie sensowna alternatywa, ale w praktyce niestety absolutnie nie. Same wykresy wydajności to tylko połowa historii i starsze Radeony ograniczone do FSR 3.1 nie są w stanie równać się jakością oprawy z kartami NVIDII, korzystającymi z DLSS 4 na tych samych ustawieniach. Zwykle GeForce nadal oferuje lepszą jakość obrazu w FHD i QHD, nawet po przejściu na DLSS w trybie Performance, a wtedy jego wydajność wzrasta o kolejne 15-25% i bliżej mu do znacznie droższego Radeona RX 7900 XT.

GeForce RTX 5060 Ti 16 GB może nie jest tym, na co liczyłem po dwóch latach oczekiwania, ale obecnie faktycznie wypada najkorzystniej w swojej cenie...

Czy zatem nie ma alternatywy? Starsze GeForce RTX 4060 Ti zostały sprawnie wycofane ze sprzedaży i za chwilę całkowicie znikną ze sklepów (a te, co się ostały i tak mają absurdalne ceny), zatem faktycznie na ten moment nie ma nic lepszego, co byłbym w stanie polecić w kwocie 2000-2400 zł (a powyżej tej kwoty zakup RTX 5060 Ti 16 GB zaczyna tracić sens). Jeżeli nie możecie już dłużej czekać, to faktycznie warto polować na RTX 5060 Ti w tej cenie. Lepiej jednak wyjdziecie czekając z takim zakupem do premiery i testów realnej konkurencji dla RTX 5060 Ti, zatem Radeonów RX 9060 XT, które mają już dostęp do FSR 4. A kiedy to nastąpi? Niestety najpewniej dopiero za miesiąc, podczas targów Computex w połowie maja…

Opinia o ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC Plusy Przyszłościowe 16 GB vRAM, które w nowszych grach przewagę wydajności zwiększa do 30%,

dostęp do wiodącego w branży upscalingu DLSS 4,

funkcja upłynniająca DLSS MFG działa 2x lepiej niż w poprzedniej generacji,

wyśmienicie sprawdza się jako przystępna karta do edycji foto/wideo,

nowy enkoder i dekoder (ze wsparciem dla 10 bit/4:2:2),

wysoka wydajność w obliczeniach AI i odpowiednia ilość vRAM, aby się tym zajmować,

niski pobór energii, zatem mało wydzielanego ciepła (cicha praca),

trzy złącza DisplayPort 2.1a, zgodne z UHBR20. Minusy Ostatecznie tylko około 10% wzrostu wydajności względem poprzednika (gdy pamięć nie jest limitem),

zbyt niska wydajność, aby w pełni korzystać z Path Tracingu w nowych grach,

wzrost ceny o 30$ (10%) odpowiada ogólnemu przyrostowi wydajności,

potencjalnie te same problemy, co z resztą RTX 5000 (ceny/ROP/sterownik).

Moja ocena układu NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB w niskim segmencie kart graficznych (do 2500 zł): 80% 4/5

Specjalne wyróżnienie dla modelu ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16 GB TUF Gaming OC:

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę ASUS Polska. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść, ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.