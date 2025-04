Test procesora Intel Core Ultra 5 235

Procesor Intel Core Ultra 5 235 oferuje podobną specyfikację do Core Ultra 5 245K, ale jest od niego dużo tańszy. Sprawdziłem, jak się sprawdza i kiedy warto go kupić.

3/5

Nowa generacja procesorów Intela nie miała łatwego startu. Dla wielu była to jedna z najsłabszych premier „niebieskich” od lat. Mimo konkurencyjnej wydajności i przyzwoitej efektywności energetycznej, jednostki wypadały bardzo słabo w grach. Dodatkowo, ich niezbyt atrakcyjna wycena sprawiała, że mocniejsze, odblokowane modele z dopiskiem "K" (miałem okazję przetestować Core Ultra 245K, 265K i 285K) otrzymywały raczej chłodne recenzje.

Niedawno w moje ręce trafił kolejny model z rodziny Arrow Lake, tym razem z niższego segmentu – Intel Core Ultra 5 235. Czy ta słabsza, ale również tańsza jednostka ma szansę przełamać złą passę i odnieść sukces? Postanowiłem to sprawdzić, porównując procesor zarówno z innymi modelami z tej samej serii, jak i z konkurencyjnymi konstrukcjami.

Średniak w lepszej cenie

Intel Core Ultra 5 235 to procesor ze średniego segmentu, zaprojektowany z myślą o komputerach do codziennego użytku – zarówno do pracy, jak i do okazjonalnego grania. Można go uznać za tańszą alternatywę dla modelu Core Ultra 5 245K, oferującą zbliżoną specyfikację, ale dostępnego w nieco niższej cenie – obecnie trzeba za niego zapłacić ok. 1200 zł.



Ciekawostka: Core Ultra 5 235 ma trochę mniejszy odpromiennik ciepła

Intel Core Ultra 5 235 oferuje bardzo zbliżoną specyfikację do wcześniej testowanego modelu Core Ultra 5 245K. Producent zastosował hybrydową konstrukcję i ponownie jest to konfiguracja złożona z 6 wydajnych rdzeni P-Core oraz 8 energooszczędnych rdzeni E-Core. Główna różnica sprowadza się do niższego taktowania rdzeni oraz braku możliwości ich podkręcania.



Przy wielordzeniowym obciążeniu rdzenie osiągają taktowanie 4,8 GHz (P-Core) i 4,4 GHz (E-Core)

Wydajne rdzenie wyposażone są w 3 MB pamięci podręcznej L2 na rdzeń (łącznie 18 MB), natomiast czterordzeniowe bloki E-Core dysponują łącznie 4 MB pamięci podręcznej L2 (czyli 8 MB dla wszystkich ośmiu rdzeni). Dodatkowo procesor oferuje 24 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3). Jednostka obsługuje dwukanałowe zestawy pamięci DDR5 – natywnie wspierane są moduły DDR5-6400, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować szybsze konfiguracje.

Procesor wyposażono również w zintegrowany układ graficzny o nieco niższej wydajności. Nadal mamy do czynienia z jednostką Intel Graphics opartą na architekturze Xe-LPG, jednak tym razem zredukowaną do trzech bloków Xe. Co ciekawe, mogą one pracować z nieco wyższym taktowaniem niż w mocniejszych modelach.

Model Intel Core Ultra 5

225F Intel Core Ultra 5

225 Intel Core Ultra 5

235 Intel Core Ultra 5

245KF Intel Core Ultra 5

245K Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 4 6 + 4 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 3,3/4,9 GHz 3,3/4,9 GHz 3,4/5,0 GHz 4,2/5,2 GHz 4,2/5,2 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 2,7/4,4 GHz 2,7/4,4 GHz 2,9/4,4 GHz 3,6/4,6 GHz 3,6/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB Pamięć L3 20 MB 20 MB 24 MB 24 MB 24 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - Intel Graphics

(2x Xe 300-1800 MHz) Intel Graphics

(3x Xe 300-2000 MHz) - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) Linie PCI-Express 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Dodawane chłodzenie PCG 2022C PCG 2022C PCG 2022C - - TDP (MTP) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 125 W (159 W) 125 W (159 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $221

999 zł $236

1099 zł $247

1199 zł $294

1299 zł $309

1349 zł

Intel Core Ultra 5 235 cechuje się niższymi limitami mocy – jego współczynnik TDP wynosi 65 W, a maksymalny limit mocy to 121 W. Można więc spodziewać się mniejszego poboru energii oraz niższych temperatur.



W zestawie z pudełkową wersją procesora jest dodawane niewielkie chłodzenie, które pozwala utrzymać akceptowalne temepratury, jednak pod obciążeniem generuje już słyszalny szum powietrza

W zestawie znajduje się dołączony przez producenta cooler, który jako tako radzi sobie z chłodzeniem procesora — pod dużym obciążeniem temperatury sięgały ok. 85 °C. Warto jednak zaznaczyć, że przy intensywnej pracy generuje on wyraźny szum powietrza, co może przeszkadzać osobom ceniącym sobie ciszę. W takim przypadku warto rozważyć wymianę chłodzenia na cichszy model.

Intel Core Ultra 5 235 - cena procesora i komputera

Intel Core Ultra 5 235 kosztuje ok. 1200 zł, zatem jest o jakieś 150 zł tańszy od wydajniejszego i odblokowanego modelu Intel Core Ultra 5 245K (ten od premiery zdążył nieco potanieć). Nowa jednostka plasuje się gdzieś pomiędzy modelami AMD Ryzen 5 9600X (ok. 1000 zł) i Ryzen 7 9700X (ok. 1400 zł).

Procesor sprawdzi się w komputerach w przedziale cenowym około 6000–7000 zł. Warto jednak uwzględnić koszt płyty głównej – mamy tu do czynienia z jednostką z zablokowanym mnożnikiem, więc z powodzeniem można zastosować tańszy model z chipsetem Intel B860 (ceny takich płyt zaczynają się od około 600–700 zł). Nie ma też konieczności zakupu dodatkowego chłodzenia, ponieważ w zestawie znajduje się standardowy cooler – o ile jego głośność nie będzie dla kogoś problemem.

Chłodzenie dodawane w zestawie jest bardzo kompaktowe - powinno się zmieścić nawet do mniejszych komputerów

Intel Core Ultra 5 235 - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźmy to w testach.

Platforma testowa procesor: Intel Core Ultra 5 235 (MTP 121 W)

chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 5

płyta główna: ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI (BIOS 1809)

pamięć RAM: GOODRAM IRDM 2x 16GB 6400 MHz CL34

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Kingston KC3000 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Wyniki innych procesorów pochodzą z wcześniejszych testów (do bazy dodałem jedynie model Ryzen 5 9600X, który można uznać za bliskiego konkurenta testowanego układu). Wszystkie platformy pracowały pod kontrolą systemu Windows 11 24H2, a na karcie graficznej zainstalowano sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. W ustawieniach płyty głównej aktywowana była funkcja Resizable BAR.

Intel Core Ultra 5 235 - wydajność w programach

Intel Core Ultra 5 235 to procesor ze średniego segmentu, który ma stanowić przystępną cenowo propozycję dla twórców treści. Testy przeprowadzono według skróconej procedury, skoncentrowanej na najczęściej spotykanych zadaniach wymagających wysokiej wydajności CPU. Uzyskane wyniki porównano z innymi modelami dostępnymi na rynku, w tym z konkurencyjnymi układami AMD Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 2469 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 2439 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2110 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 1492 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 1368 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 1200 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 1182 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1108 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 953

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 147 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 136 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 134 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 133 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 129 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 125 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 115

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 116 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 132 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 138 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 216 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 232 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 252 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 300 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 321

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 215255 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215010 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 178494 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 135942 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 125391 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 121446 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 121237 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 120266 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 99433

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 33,1 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 30,4 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 22,4 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 20,1 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 19,5 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 18,5 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 203 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 217 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 242 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 326 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 335 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 368 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 384 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 390 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 393

Zaskoczenia nie ma – Intel Core Ultra 5 235 w zastosowaniach procesorowych zazwyczaj plasuje się pomiędzy konkurencyjnymi modelami Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X (z wyjątkiem testu enkodowania x265, w którym wypada nieco lepiej od 9700X). Warto jednak zaznaczyć, że nowa jednostka wyraźnie ustępuje wydajnością modelowi Core Ultra 5 245K.

Intel Core Ultra 5 235 - wydajność w grach

Intel Core Ultra 5 235 teoretycznie może zainteresować graczy szukających niedrogiego procesora do zestawu gamingowego. Jak jednak sprawdza się w praktyce? Przetestowałem go w kilku najnowszych tytułach, wykorzystując kartę graficzną GeForce RTX 4090 oraz ustawiając rozdzielczość na 1080p. Warto przy tym pamiętać, że w wyższych rozdzielczościach – takich jak 1440p czy 4K – znaczenie procesora dla ogólnej wydajności maleje. To sprawia, że różnice pomiędzy poszczególnymi modelami CPU stają się coraz mniej widoczne, a główną rolę zaczyna odgrywać karta graficzna.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 131

116 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 131

115 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 130

115 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 130

114 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 127

107 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 120

100 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 120

93 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 119

98 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 118

98 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 118

98 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 256

190 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 255

186 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 205

143 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 205

140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188

141 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186

156 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185

143 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 181

134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175

120 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164

126 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 161

119 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148

113 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

107 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

104 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 152

52 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 142

94 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 138

41 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136

105 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134

87 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133

91 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130

92 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 130

86 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

80 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 125

93 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121

91 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 119

88 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 111

44 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 107

51 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 704

264 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 695

253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 646

238 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 600

199 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 594

197 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 582

240 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570

190 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570

188 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567

199 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 585

199 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506

178 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459

178 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 433

174 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 433

173 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 217

160 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 207

147 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189

135 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177

125 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 172

121 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 171

118 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166

117 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165

118 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 163

117 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 161

116 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 150

108 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146

106 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

103 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

102 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Tutaj również (niestety) obyło się bez niespodzianek. Wydajność procesora Intel Core Ultra 5 235 w grach pozostawia sporo do życzenia – jednostka wypada porównywalnie do modelu Core Ultra 5 245K, co w praktyce oznacza, że nie jest najlepiej. W większości tytułów procesor przegrywa nawet z wyraźnie tańszym Ryzenem 5 9600X, a także ze starszym Core i5-14600K.

Intel Core Ultra 5 235 - pobór prądu

Intel Core Ultra 5 235 cechuje się niższymi limitami mocy – współczynnik TDP wynosi 65 W, a maksymalny limit mocy to zaledwie 121 W. Aby sprawdzić, jak przekłada się to na realny pobór energii, przeprowadziłem testy w trzech scenariuszach: w stanie bezczynności, podczas intensywnego obciążenia wielowątkowego (Cinebench 2024) oraz w trakcie rozgrywki w wymagającego Cyberpunka 2077. Dodatkowo obliczyłem efektywność energetyczną, analizując liczbę punktów uzyskanych w benchmarku Cinebench 2024 w przeliczeniu na każdy wat pobranej mocy.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 56 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 58 Intel Core Ultra 5 245K (125/159 W) 64 Intel Core Ultra 7 265K (125/250 W) 65 Intel Core i5-14600K (125/181 W) 66 Intel Core i9-14900K (125/250 W) 67 AMD Ryzen 5 9600X (65/88 W) 84 AMD Ryzen 7 9700X (65/88 W) 89 AMD Ryzen 9 9950X (170/230 W) 90 AMD Ryzen 9 9900X (120/162 W) 91 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162 W) 92 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162 W) 93 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200 W) 94 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162 W) 96 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 117 AMD Ryzen 5 9600X (65/88 W) 172 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162 W) 173 AMD Ryzen 7 9700X (65/88 W) 180 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 208 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162 W) 225 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162 W) 240 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 279 AMD Ryzen 9 9900X (120/162 W) 280 Intel Core i5-14600K (125/181 W) 293 AMD Ryzen 9 9950X (170/230 W) 330 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200 W) 342 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 343 Intel Core i9-14900K (125/250W) 377 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 459 Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 473 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 478 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 495 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162 W) 529 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162 W) 539 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162 W) 543 AMD Ryzen 7 9700X (65/88 W) 552 AMD Ryzen 5 9600X (65/88 W) 553 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200 W) 582 AMD Ryzen 9 9900X (120/162 W) 607 AMD Ryzen 9 9950X (170/230 W) 618 Intel Core i5-14600K (125/181 W) 630 Intel Core i9-14900K (125/250W) 653 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Niższe limity mocy rzeczywiście przekładają się na niższy pobór energii przez komputer – konfiguracja z Core Ultra 5 235 charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na moc. Co więcej, pozwala to również zaoszczędzić na zasilaczu, ponieważ możliwe jest zastosowanie jednostki o mniejszej mocy.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65W/121W) 10,1 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162 W) 8,8 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 7,45 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 7,2 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 7,17 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200 W) 7,13 AMD Ryzen 9 9950X (170/230 W) 6,97 AMD Ryzen 7 9700X (65/88 W) 6,67 AMD Ryzen 9 9900X (120/162 W) 6,53 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162 W) 6,4 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162 W) 6,08 Intel Core i9-14900K (125/250W) 5,72 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 5,54 Intel Core i5-14600K (125/181 W) 4,59 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Dobra wydajność w połączeniu z bardzo niskim poborem mocy przekłada się na świetną efektywność energetyczną (oczywiście mówimy tutaj o zastosowaniach procesorowych). Pod tym względem Core Ultra 5 235 wypada rewelacyjnie, deklasując odblokowane modele z serii Core Ultra 200.

Tańszy nie znaczy dobry

Procesory Intel Core Ultra 200 nie wypadają zbyt dobrze na tle konkurencji. Dotyczy to również testowanego modelu Core Ultra 5 235 – i nie pomaga tutaj nawet słabsza specyfikacja, która co prawda przekłada się na niższe ceny, ale nie poprawia ogólnej oceny.

Nowa generacja procesorów bazuje na nowej architekturze, która przynosi zauważalny wzrost wydajności w programach użytkowych. Co prawda Core Ultra 5 235 nie jest demonem szybkości, jednak połączenie 6 wydajniejszych rdzeni P-Core i 8 energooszczędnych E-Core zapewnia całkiem przyzwoite osiągi. Pod tym względem jednostka zwykle plasuje się pomiędzy konkurencyjnymi modelami AMD Ryzen 5 9600X a Ryzen 7 9700X.

Niestety, słabym punktem nowej architektury pozostaje wydajność w grach. W tym aspekcie Core Ultra 5 235 wypada gorzej nie tylko od nowszych modeli AMD, ale także od poprzedniej generacji Intel Core 14000. Co prawda wydajność mogłaby się poprawić po sparowaniu procesora z szybszymi pamięciami DDR5-7200 lub DDR5-8000, jednak takie rozwiązanie znacząco podnosi koszt całej platformy.

Mocnym atutem procesora jest natomiast jego efektywność energetyczna. Już odblokowane modele (np. Core Ultra 5 245K) prezentowały się pod tym względem bardzo dobrze, a obniżone limity mocy w Core Ultra 5 235 przekładają się na jeszcze lepsze rezultaty. Procesor cechuje się niskim zapotrzebowaniem na energię i generuje niewielkie ilości ciepła – do jego chłodzenia teoretycznie wystarczy standardowy cooler dołączany do zestawu. Trzeba jednak liczyć się z tym, że przy pełnym obciążeniu układ chłodzenia może być dość głośny, dlatego osobom ceniącym sobie ciszę sugeruję jego wymianę na coś wydajniejszego.

Dodatkowym plusem jest zintegrowany układ graficzny. Choć nie pozwoli on na komfortowe granie w nowoczesne tytuły, bez problemu poradzi sobie z codziennymi zadaniami, takimi jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów czy praca biurowa. W takich zastosowaniach nie będzie potrzeby inwestowania w zewnętrzną kartę graficzną, co dodatkowo obniży koszt całego zestawu.

Czy warto kupić procesor Intel Core Ultra 5 235?

W zasadzie jedynym scenariuszem, w którym można polecić ten procesor, jest budowa niedrogiego komputera do zastosowań kreatywnych. Core Ultra 5 235 oferuje w takich zadaniach konkurencyjną wydajność, a przy tym cechuje się bardzo dobrą efektywnością energetyczną. Dodatkowo, jeśli nie planujesz korzystać z wymagających aplikacji graficznych czy gier, nie musisz inwestować ani w dedykowaną kartę graficzną, ani w wydajne chłodzenie. To z pewnością pozwoli ograniczyć koszt całego zestawu.

Nie polecam natomiast tego procesora do komputerów przeznaczonych do grania. W testach wypada on wyraźnie słabiej od konkurencyjnych modeli – nawet tańszy AMD Ryzen 5 9600X czy starszy Intel Core i5-14600K/KF będą znacznie lepszym wyborem dla graczy.

Warto też pamiętać, że Core Ultra 5 235 wymaga nowej platformy LGA 1851, co oznacza konieczność zakupu nowej płyty głównej. Niestety, żywotność tej platformy stoi pod znakiem zapytania – nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłości pojawią się dla niej kolejne generacje procesorów. Pod tym względem korzystniej wypada konkurencyjna platforma AMD AM5, która już teraz oferuje dłuższe wsparcie i większą elastyczność przy przyszłej rozbudowie.

Opinia o Intel Core Ultra 5 235 Plusy Dobra wydajność jednowątkowa,

Konkurencyjna wydajność wielowątkowa,

Wsparcie dla szybkich pamięci DDR5 RAM,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Zintegrowana grafika,

Jednostka NPU,

Świetna efektywność energetyczna,

W zestawie dodawane chłodzenie. Minusy Wydajność w grach poniżej oczekiwań

Konieczność zastosowania nowych płyt głównych LGA 1851...,

...i potencjalnie krótkie wsparcie dla platformy LGA 1851,

Dodawane chłodzenie jest dosyć głośne,

Nieopłacalny na tle modeli AMD Ryzen 9000.

Ocena procesora Intel Core Ultra 5 235 60% 3/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Intel. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w niego przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.